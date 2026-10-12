La frontera de República Dominicana elevó al 47% la proporción de cesáreas

La frecuencia de cesáreas fuera de la franja fronteriza se situó en un 54.4% durante el año 2025.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La proporción de cesáreas en la zona fronteriza de República Dominicana pasó de 36.4% en 2021 a 47% en 2025, un incremento de 10.6 puntos porcentuales en cuatro años, de acuerdo con el informe “Monitor de la frontera”, publicado por el Ministerio de Hacienda y Economía con información del Servicio Nacional de Salud (SNS).

El aumento ocurrió en un período en el que descendió el número de partos atendidos en los centros sanitarios de las siete provincias fronterizas.

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En 2025 se registraron 4,935 partos, equivalentes al 66% de los 74,784 contabilizados a nivel nacional. La cifra implicó una reducción de 36.3% frente a los 7,751 partos anotados en 2021.

Fuera de la frontera, la proporción de estos procedimientos pasó de 47.1% en 2021 a 54.4% en 2025. Aunque el indicador fronterizo continúa por debajo del promedio nacional, el documento plantea la necesidad de estudiar los factores clínicos y organizativos que explican la variación entre los territorios.

La proporción de cesáreas en la zona fronteriza de República Dominicana aumentó 10.6 puntos porcentuales entre 2021 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Santiago Rodríguez superó el 60% de partos por cesárea

Las diferencias entre provincias fueron amplias. Por un lado, Santiago Rodríguez presentó la mayor proporción de cesáreas de la zona fronteriza en 2025, con 60.2% de los partos registrados. Le siguieron Baoruco, con 55.6%; Monte Cristi, con 53.5%; y Pedernales, con 50.7%.

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En Dajabón, el procedimiento representó el 41.3% de los partos; en Independencia, el 37.9%; y en Elías Piña, el 19.8%, la proporción más baja de las siete provincias analizadas. El informe señala que la tendencia fue ascendente en todos los territorios respecto de 2021.

Los mayores incrementos se registraron en Monte Cristi, donde la proporción aumentó 15.9 puntos porcentuales, y en Dajabón, con un alza de 14.3 puntos.

La cesárea es una intervención indicada ante determinadas condiciones obstétricas y puede prevenir complicaciones para la madre y el recién nacido. El “Monitor de la frontera” retoma el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda evaluar su utilización a partir de las necesidades de cada paciente, sin establecer una meta porcentual uniforme.

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La provincia de Santiago Rodríguez presentó la tasa más alta de partos por cesárea en la frontera con un 60.2%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentó la tasa de nacidos muertos en la frontera

La tasa de nacidos muertos en la frontera pasó de 15.9 por cada 1,000 nacimientos en 2021 a 17.7 por cada 1,000 en 2025. En el resto de República Dominicana, el indicador subió de 14.6 a 16 por cada 1.000 durante el mismo período.

La cantidad de nacidos muertos disminuyó 22.5% en la zona fronteriza entre 2021 y 2025, pero el descenso fue menor que el registrado en el resto del país, donde alcanzó 35.5%. El informe aclara que los datos disponibles no permiten determinar las razones específicas del deterioro relativo de ese indicador.

También se reportaron 72 defunciones maternas en las provincias fronterizas durante el período analizado, el 7.1% del total nacional. Monte Cristi concentró el 33.3% de los casos y Baoruco, el 15,3%.

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El documento propone reforzar la atención prenatal, las redes de referencia obstétrica, la respuesta ante emergencias y la vigilancia de las muertes maternas y perinatales. Además, plantea mejorar los registros para precisar la residencia de las pacientes, los establecimientos que concentran los casos complejos y los resultados de cada nacimiento.