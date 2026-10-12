Las noches en Panamá: largas, en campamentos improvisados y con incertidumbre tras el terremoto

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Cerca del epicentro: Un bebé nació de madrugada en las carpas del Hospital Cecilio Castillero tras el terremoto en Panamá El parto ocurrió cerca de las 2:00 del lunes, durante la tercera noche de contingencia, mientras el centro médico mantenía buena parte de sus prestaciones fuera de su edificio principal

Panamá acumula más de 350 réplicas tras el terremoto El balance oficial incluye 1,200 viviendas revisadas, 28.6 toneladas de ayuda movilizadas por aire y dificultades para acceder a comunidades de Los Santos, Herrera, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé

Evacúan a pacientes de la antigua sala de Maternidad del Hospital Santo Tomás, en ciudad de Panamá, afectada por el sismo Como medida preventiva los pacientes de psiquiatría y neumología fueron trasladados a otras áreas del nosocomio

Panamá descarta una dispensa fiscal por el terremoto apenas un día después de autorizar su solicitud El Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que mantendrá la meta de déficit del 3,5% del PIB para 2026 y priorizará seguros, donaciones y recursos no reembolsables para atender los daños de la emergencia.