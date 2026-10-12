El Gobierno de El Salvador condena los ataques hutíes contra los aeropuertos de Riad y Abha

Imágenes de vigilancia muestran humo y fuego mientras la gente reacciona en el momento de un ataque en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita, el 10 de octubre de 2026, en este fotograma de un video distribuido. Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudita/Distribuido vía REUTERS

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Ataques con misiles contra el aeropuerto de la capital saudí, perpetrados el sábado por rebeldes hutíes, dejaron doce muertos y más de 300 heridos, según las autoridades de Arabia Saudita. El episodio generó una nueva ronda de condenas internacionales, entre ellas la de El Salvador.

La Cancillería salvadoreña difundió este lunes un comunicado en el que rechaza los ataques contra las instalaciones aeroportuarias Rey Jalid, en Riad, y de Abha, en el suroeste saudí.

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El mensaje del gobierno de Bukele

“El Salvador expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas”, señaló el texto oficial. El organismo agregó que desea “una pronta y plena recuperación a las personas heridas en estos lamentables ataques”.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele sostuvo además: “En estos momentos tan difíciles, reiteramos nuestra solidaridad con el Reino de Arabia Saudita y reafirmamos los fuertes lazos de amistad que unen a ambas naciones”.

Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron dos veces en menos de una semana las terminales aéreas de Riad y Abha. El primer ataque, el 7 de octubre, dejó tres muertos y una treintena de heridos. El segundo, el sábado 10 de octubre, causó doce muertos y más de 300 heridos, entre ellos cuatro ciudadanos saudíes y un estadounidense.

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Imágenes de vigilancia muestran humo y fuego en el momento de un ataque en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, Arabia Saudita, el 10 de octubre de 2026, en este fotograma de un video distribuido. Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudita/Distribuido vía REUTERS

Una cadena de ataques en pocos días

Apenas tres días después del primer episodio, el sábado, los insurgentes volvieron a golpear la terminal de Riad. Según las autoridades saudíes, murieron 12 personas —entre ellas cuatro ciudadanos saudíes y un estadounidense— y resultaron heridas 309.

Un dato que amplía la cifra oficial surgió después: un ciudadano indio herido en el ataque falleció el domingo a causa de las lesiones, según informó la embajada de la India en Riad. El portavoz militar hutí, Yahya Saree, reivindicó los ataques y afirmó que las fuerzas del grupo alcanzaron también instalaciones de Aramco en Rabigh y el aeropuerto de Abha con misiles balísticos y drones.

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Las razones que esgrimen los hutíes

Los hutíes, respaldados por Irán, sostienen que sus ataques contra objetivos saudíes —aeropuertos, instalaciones militares y energéticas— responden a los bombardeos previos de Arabia Saudita contra sus posiciones en Yemen.

Esos bombardeos se realizan en apoyo a las fuerzas del gobierno yemení reconocido internacionalmente e incluyen, según los insurgentes, objetivos civiles como el aeropuerto de Saná.

Arabia Saudita interviene militarmente en Yemen desde 2015, después de que los hutíes tomaran la capital yemení a finales de 2014. La coalición liderada por Riad afirmó este fin de semana que destruyó más de 100 objetivos militares hutíes en una operación de gran escala como respuesta a la escalada.

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El Salvador expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas”, señaló el texto oficial. El organismo agregó que desea “una pronta y plena recuperación a las personas heridas en estos lamentables ataques”.

Una ola de condenas internacionales

Los ataques contra las instalaciones de aviación civil provocaron el rechazo de numerosos gobiernos y organismos. La Liga Árabe, organización regional que agrupa a 22 países, calificó los ataques reiterados de “flagrante violación del derecho internacional” y advirtió de los riesgos para los pasajeros y el personal aeroportuario.

Esta imagen, tomada de un video obtenido y verificado por la AP, muestra una columna de humo negro y llamas que se elevan debido a un incendio en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, el viernes 9 de octubre de 2026, en Riad, Arabia Saudí. (Contenido generado por usuarios vía AP)

El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó el bombardeo contra el aeropuerto de Riad y exigió “el cese inmediato de los ataques contra civiles”. Jordania, Catar, Kuwait, Baréin, Egipto, el Líbano y Siria sumaron sus propias declaraciones de condena y respaldo a Arabia Saudita en los días previos al pronunciamiento salvadoreño.

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El rechazo llegó incluso a gobiernos de fuera de Medio Oriente. El Ejecutivo de Chile, que encabeza José Antonio Kast, emitió un comunicado en el que condenó los ataques hutíes y mencionó que estos habían dejado hasta ese momento cerca de 15 víctimas fatales, en una cifra que todavía no incorporaba el último fallecido informado por la embajada de la India.