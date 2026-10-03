República Dominicana

Violó, golpeó y robó a una mujer: haitiano recibe 15 años de prisión en República Dominicana

La sentencia responsabiliza al ciudadano haitiano por el ataque cometido contra una mujer en Villa Bao en junio de 2024, tras las pruebas aportadas por la Fiscalía y las declaraciones durante el juicio

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 15 años de prisión a Jilio Louis por agresión sexual, golpes y robo en la comunidad de Villa Bao. /(Periódico CLARIDAD)
El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 15 años de prisión a Jilio Louis por agresión sexual, golpes y robo en la comunidad de Villa Bao. /(Periódico CLARIDAD)
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El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, en República Dominicana, impuso una pena de 15 años de prisión a Jilio Louis por violar, golpear y robar a una mujer en junio de 2024, en la comunidad Villa Bao, perteneciente al distrito municipal Hato del Yaque.

Según informó el diario dominicano El Nacional, Louis, de nacionalidad haitiana, interceptó a la víctima mientras caminaba por una calle de la comunidad. La sentencia fue dictada tras la presentación de pruebas testimoniales y periciales por parte de la Fiscalía de Santiago.

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La investigación estableció que el condenado le quitó la cartera a la mujer y la sujetó por el cabello para llevarla hasta un sendero apartado. Allí la agredió con golpes, mordeduras e intentó asfixiarla, además de amenazarla de muerte.

De acuerdo con el expediente judicial citado por el medio, el hombre le quitó la ropa a la víctima y cometió la agresión sexual. El ataque se interrumpió cuando el acusado escuchó los pasos de una persona que transitaba por la zona. Entonces huyó y dejó a la mujer en el lugar.

Juzgados de Arequipa logran récord de producción judicial: 1.900 resoluciones contra agresores de mujeres y menores. (Foto Difusión)
El informe de odontología forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que las marcas dentales halladas en la mujer correspondían al acusado. /(Foto Difusión)

La víctima logró llegar hasta una carretera, donde pidió ayuda. Vecinos del sector la auxiliaron y la trasladaron a un centro de salud. Más tarde, acompañaron a la mujer a presentar la denuncia contra el agresor, a quien pudo describir ante las autoridades antes de que fuera identificado como Jilio Louis.

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El Ministerio Público presentó en el juicio las evaluaciones practicadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La fiscal litigante Jenniffer Rodríguez sostuvo que el relato de la víctima mantuvo coherencia con las pruebas médicas, odontológicas y de levantamiento de evidencias.

Los peritos documentaron mordeduras de origen humano, hematomas, contusiones en el tabique nasal y lesiones en distintas partes del cuerpo. El informe de odontología forense determinó que las marcas dentales halladas en la víctima correspondían al acusado.

El tribunal valoró esas pruebas junto con la declaración de la mujer para emitir la condena.

Salón de tribunal vacío con bancos de madera, estrado principal, una bandera dominicana, balanza de la justicia y expedientes apilados bajo una ventana.
La fiscal litigante Jenniffer Rodríguez sostuvo que la declaración de la víctima mantuvo coherencia con el levantamiento de evidencias médicas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos 10 haitianos fueron condenados en casos informados por la Procuraduría entre enero y septiembre

No existe una estadística pública consolidada que detalle todas las condenas dictadas en República Dominicana según nacionalidad de las personas imputadas. Sin embargo, una revisión de comunicados difundidos por la Procuraduría General de la República entre enero y septiembre de 2026 identifica al menos 10 ciudadanos haitianos condenados en siete procesos informados por ese organismo, sin incluir el caso de Louis, cuya sentencia se conoció el 3 de octubre.

El 2 de enero, Stive Dosenvill recibió 15 años de prisión por la muerte de un motociclista en Santo Domingo Este, según la Procuraduría General de la República. En febrero, Gregory Salomón y Eva Dumond fueron condenados a 20 años cada uno por violación sexual contra dos adolescentes en esa misma jurisdicción. La institución también informó la condena de 20 años contra Jocely Jean por homicidio en Hato Mayor.

En mayo, Juan Bernardo Núñez, también identificado como Jean Gardy Bernardo, fue sentenciado a 30 años por el asesinato de una mujer en un hotel de paso de Santo Domingo Norte. Durante ese período, un tribunal de Santiago impuso 15 años a Wilex Agustín, Majorit Bautista y José Ramón De León Gil por tráfico ilícito de migrantes y robo de identidad, de acuerdo con información oficial.

La lista incluye además a Anorid Volcy, condenado a 20 años por el asesinato de su expareja en Hato Mayor, y a Garbo Fransua, quien recibió seis meses de prisión suspendida por incendiar un terreno en El Seibo. El recuento corresponde solo a casos divulgados públicamente por la Procuraduría y no constituye un registro nacional completo de sentencias por nacionalidad.

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