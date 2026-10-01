Capturaron a un extranjero tras allanamiento en un exclusivo residencial de República Dominicana, donde incautaron armamento y miles de dólares

Un operativo de la Policía Nacional en Juan Dolio derivó en la detención de un extranjero y la incautación de armamento. (Foto cortesía Policía Nacional)

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Un operativo ejecutado en un exclusivo residencial de Juan Dolio terminó con la detención de un ciudadano extranjero y la incautación de armas de fuego, municiones y una considerable suma de dinero en efectivo. La Policía Nacional dio a conocer los detalles la mañana de este jueves, en medio del refuerzo de las acciones de seguridad que las autoridades dominicanas mantienen en las últimas semanas.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM), con el acompañamiento del Ministerio Público. La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada dentro de un complejo residencial de Juan Dolio, zona turística de la provincia de San Pedro de Macorís.

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El allanamiento se realizó mediante la orden judicial número 2026-AJ0085235, derivada de la solicitud 2026-R1391654. La medida estaba dirigida contra la residencia de Nicola David Kahle, un ciudadano alemán que fue detenido durante el operativo.

El cargamento decomisado incluyó un fusil de asalto y una pistola marca Glock calibre nueve milímetros. (Foto cortesía Policía Nacional)

Un fusil de asalto y más de 140 municiones

Entre los objetos ocupados, los investigadores reportaron un fusil de asalto y una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros. La Policía no detalló el modelo específico del fusil ni informó si las armas contaban con registro legal en el país.

Junto al armamento, los agentes encontraron 106 cartuchos para fusil y otras 35 municiones de distintos calibres, para un total de 141 proyectiles. Todo el material quedó bajo custodia de las autoridades, que lo remitieron para su análisis correspondiente.

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El operativo también arrojó la ocupación de $34,200 y 1,650 pesos dominicanos en efectivo. La Policía no precisó en qué parte de la vivienda se encontró el dinero ni si estaba vinculado a alguna actividad específica bajo investigación.

El detenido, junto con las armas, las municiones y el dinero ocupado, fue puesto a disposición del Ministerio Público. Las autoridades indicaron que continúan las indagatorias para establecer el origen del armamento y del efectivo, así como el posible destino que se le daría.

La intervención policial respondió a una orden judicial dirigida contra la residencia del ciudadano alemán Nicola David Kahle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo se da en medio del refuerzo policial en las calles

La diligencia en Juan Dolio ocurre en un contexto de preocupación social por hechos de violencia registrados en distintas zonas de República Dominicana. Casos recientes de robos y homicidios han generado cuestionamientos sobre la seguridad ciudadana, pese a que las autoridades han reportado una reducción en algunos indicadores delictivos durante los últimos meses.

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Ante ese panorama, el Gobierno y la Policía Nacional han anunciado un conjunto de medidas para reforzar la presencia de agentes en las calles. Entre ellas figura el aumento del porcentaje de policías destinados al patrullaje, la incorporación de nuevos departamentos con mejor equipamiento y la ejecución de órdenes de arresto pendientes contra personas señaladas por delitos.

La institución también ha incorporado un modelo de vigilancia que concentra recursos en las zonas con mayor número de denuncias, con el objetivo de anticipar hechos delictivos antes de que ocurran.

El caso registrado en Juan Dolio se suma a los operativos que las autoridades ejecutan como parte de esa estrategia. La Policía no informó si habrá nuevas detenciones relacionadas con el hallazgo, pero reiteró que las investigaciones para esclarecer la procedencia de las armas y el dinero incautado continúan abiertas.

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