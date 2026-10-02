Policía de República Dominicana reportó casi 54 mil órdenes de arresto pendientes, incluido un prófugo con más de 40 delitos

La Policía Nacional de República Dominicana mantiene 53.877 órdenes de arresto pendientes por diversos delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La dimensión de las personas requeridas por la justicia volvió a quedar expuesta este jueves, cuando la Policía Nacional de República Dominicana informó que mantiene 53.877 órdenes de arresto y captura pendientes por delitos que abarcan desde violencia intrafamiliar hasta homicidios, robos, fraudes y microtráfico.

Los datos fueron publicados por la Policía durante una conferencia realizada la mañana de este jueves. La institución presentó una base de datos destinada a reforzar la localización de personas buscadas y a mejorar la coordinación con el Ministerio Público y otras entidades del sistema judicial.

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El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, encabezó la presentación junto al director Central de Investigación, general Pedro Ignacio Matos Pérez; el subdirector de esa área, coronel Fulvio Grullón Penso, y representantes de la Dirección Central de Transformación Digital.

La violencia intrafamiliar concentra 17.635 órdenes de arresto y representa casi un tercio del total registrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia intrafamiliar concentra la mayor cantidad de órdenes

La categoría con más órdenes pendientes corresponde a casos de violencia intrafamiliar, con 17.635 registros. Le siguen los robos, con 11.587 órdenes, y las agresiones físicas, con 5.951.

La base también contiene 4.018 órdenes por agresiones sexuales, 2.761 por delitos cibernéticos, 2.681 vinculadas con homicidios y 1.630 por amenazas. El resto se distribuye entre otros hechos investigados por las autoridades.

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La información revela que la violencia dentro de los hogares representa casi un tercio del total de órdenes pendientes. El dato se suma a la preocupación por los hechos violentos que afectan a comunidades de distintas zonas del país, donde las autoridades enfrentan denuncias por delitos contra la vida, la integridad física y la propiedad.

En el caso de los requeridos por homicidio, la Policía precisó que la base identifica a 2.548 personas. La diferencia respecto de las 2.681 órdenes asociadas a ese delito puede responder a que una misma persona figure en más de un expediente o requerimiento judicial.

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La institución identificó a 2.548 personas vinculadas con 2.681 órdenes de captura por homicidio. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

La plataforma reúne fotos, documentos y datos de los tribunales

Pesqueira explicó que el sistema permite consultar fotografías, documentos de identidad, tribunales que emitieron los requerimientos y los delitos atribuidos a cada persona. La herramienta busca facilitar las investigaciones y el intercambio de información entre la Policía, el Ministerio Público y otras instituciones.

La institución también identificó a 73 personas con múltiples órdenes de arresto, algunas con más de 40 registros.José Luis Mateo Medina figura con 41 órdenes, mientras que Julio Antonio Mejía Martínez acumula 32.

Además, otras 485 personas registran más de cinco requerimientos pendientes. La Policía no detalló durante la conferencia cuántas de esas órdenes continúan activas desde años anteriores ni el tiempo promedio de vigencia de cada expediente.

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En una detallada rueda de prensa, la Policía Nacional de la República Dominicana presenta la base de datos de personas con órdenes de localización pendientes, sumando un total de 53,877. Se desglosan los delitos, destacando la violencia intrafamiliar, el robo y la agresión física como los de mayor incidencia.

La divulgación de estas cifras ocurre en un contexto de medidas de seguridad que incluyen patrullajes preventivos, operativos focalizados y el uso de mapas de incidencia delictiva para distribuir agentes en sectores con mayor número de denuncias. El Gobierno también ha informado sobre la ampliación del modelo de vigilancia por corredores y cuadrantes, así como el refuerzo de las áreas de investigación criminal.

Las autoridades sostienen que estas acciones buscan reducir la violencia y acelerar la captura de personas requeridas por los tribunales. La información difundida este jueves coloca el foco en la cantidad de órdenes que todavía esperan ejecución.

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Un grupo de 73 personas acumula múltiples órdenes de arresto, incluido un ciudadano con 41 registros. / (Policía Nacional)

Doce fugitivos permanecen pendientes de captura desde 2025

La Policía informó además que, desde 2025, se registraron 37 fugas de personas privadas de libertad. De ese total, 21 fueron reapresadas y 12 permanecen pendientes de captura.

Las otras cuatro personas fallecieron en circunstancias que no fueron detalladas durante la conferencia. La institución no precisó los centros de detención de los que escaparon ni los delitos por los que estaban bajo custodia.

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