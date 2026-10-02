El Senado dominicano aprueba una reforma que redefine el poder del procurador general y limita a 14 sus adjuntos

El Senado aprueba en primera lectura cambios a la Ley Orgánica del Ministerio Público (Foto cortesía Senado)

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El Senado de República Dominicana aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto que modifica la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, una iniciativa del senador Ramón Rogelio Genao Durán que redefine la participación del procurador general en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el período de servicio de los procuradores adjuntos designados por el presidente. La medida fue informada por el Senado de la República Dominicana.

La cámara también sancionó un convenio sobre garantías internacionales para equipos móviles y un protocolo específico sobre elementos de equipo aeronáutico. Además, aprobó una resolución para adecuar la antigua infraestructura del Hospital de Batey Verde y habilitar allí un hospital especializado en salud mental en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.

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Catorce procuradores adjuntos como límite institucional

El artículo 31 de la iniciativa establece que el procurador general de la República podrá contar con un máximo de 14 procuradores adjuntos. La mitad será designada por el Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del presidente de la República, tal como determinó el organismo.

Quienes sean seleccionados por ese mecanismo deberán cumplir los mismos requisitos exigidos para ejercer como procurador general de la República. La otra mitad será escogida directamente por el procurador entre procuradores generales de Corte de Apelación que reúnan las condiciones requeridas para ser adjuntos.

Fiscales del Ministerio Público, archivo (Cortesía: Ministerio Público)

El pleno también completó la comisión bicameral que estudiará el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027. El senador Daniel Rivera ocupará la vicepresidencia, acompañado por Aracelis Villanueva, Guillermo Lama, Alexis Victoria Yeb, Santiago José Zorrilla, Dagoberto Rodríguez, Félix Bautista, Ginnette Bournigal y Julito Fulcar.

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Otra comisión bicameral analizará las modificaciones al proyecto de Código Civil. Estará encabezada en la vicepresidencia por el senador Rafael Barón Duluc e integrada por Franklin Romero, Cristóbal Castillo, Omar Fernández, Santiago José Zorrilla, Alexis Victoria Yeb, Pedro Catrain, Félix Bautista y Aracelis Villanueva.

El Ministerio Público de República Dominicana es el órgano del sistema de justicia encargado de representar a la sociedad, dirigir la investigación criminal y ejercer la acción penal pública

Otras aprobaciones: Casabe, representación diplomática y transporte escolar

En segunda lectura, los senadores aprobaron el proyecto que declara al casabe Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana, presentado por el senador Antonio Marte.

Los legisladores dominicanos respaldaron en primera lectura una reforma orgánica que redefine la estructura del Ministerio Público y reajusta la participación institucional dentro del Consejo Nacional de la Magistratura en el país (Foto cortesía Senado de República Dominicana)

La cámara ratificó el nombramiento de Jaime Marte Martínez como embajador extraordinario en la República de Guatemala. También aprobó una resolución que solicita al sistema de transporte estudiantil del Ministerio de Educación incrementar la cantidad de autobuses escolares en Monte Plata.

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El Senado aprobó además una resolución dirigida al director del Servicio Nacional de Salud para que, junto con el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, adapte la estructura del antiguo Hospital de Batey Verde. La iniciativa plantea reutilizar el edificio para atender necesidades de salud mental en el municipio de Sabana Grande de Boyá.

La sesión también autorizó una resolución para trasladar el pleno senatorial a La Altagracia el 1 de diciembre de 2026, cuando se celebrará una sesión ordinaria por el 518 aniversario de la fundación de la Villa de Salvaleón de Higüey. La propuesta fue presentada por Rafael Barón Duluc, según informó El Día.

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