República Dominicana: Los familiares de Zeneida Castillo piden investigar la posible participación de una quinta persona en el crimen

Las autoridades investigan el homicidio de Zeneida Socorro Castillo y la agresión contra el artista Gilberto Julián Sarante Perdomo./ (El Día)

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El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso 18 meses de prisión preventiva a los acusados de provocar la muerte de Zeneida Socorro Castillo y heridas a su esposo, el artista Julián Oro Duro, durante un asalto en su vivienda. La medida, resuelta el 30 de septiembre de 2026, ordena que los imputados permanezcan en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

La Policía Nacional informó que recuperó pertenencias de la pareja y USD 33,690 junto con RD$ 196,500 (USD 3,510.18) en efectivo que habían sido robados. Entre los objetos incautados figuran dos relojes, uno Rolex y otro Cardo; dos cadenas, una medalla, un guillo, un broche de mujer, un bulto Louis Vuitton, una llave de un vehículo Toyota y unos lentes.

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Los detenidos son Kevin Dariel Germán Troncoso, conocido como Yandel; Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias Chiquito; Juan Carlos Hernández García, conocido como Juan Carlos Peña, y Phillips Michael Tejada Vásquez. Lawrence, de 18 años, fue identificado por los investigadores como el último arrestado en relación con el caso.

A Kevin Dariel Germán Troncoso le ocuparon USD 3,750 y RD$ 88,000 (USD 1,571.99). A Juan Carlos Hernández García le incautaron USD 240 y RD$ 30,500 (USD 544.84): RD$ 2,000 (USD 35.73) durante su arresto y otros RD$ 28,500 en un allanamiento.

Kevin Germán Troncoso se entregó en un destacamento de Los Mina tras ser señalado por la Policía Nacional de República Dominicana./ (Roberto Cavada)

Phillips Michael Tejada Vásquez tenía USD 9,800, mientras que a Lawrence Mark Liranzo Marcos le encontraron USD 19.900, RD$ 78.000 y varios de los artículos recuperados. La investigación procura establecer la secuencia de los hechos, el móvil de la agresión y el grado de responsabilidad que correspondería a cada acusado.

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La petición familiar por un posible quinto implicado

Los familiares de Zeneida Socorro Castillo solicitaron abrir una nueva línea de investigación para determinar si hubo una quinta persona involucrada en el crimen. La petición fue presentada después de la audiencia en la que se dictó la medida de coerción contra los imputados.

Plutarco Jáquez, portavoz y abogado de la familia, sostuvo que la nueva pesquisa busca esclarecer completamente el caso y delimitar las responsabilidades. “Con esa nueva línea de investigación que solicita la familia, ya está en concordia con lo que se ha dicho; se va a determinar si hay un posible quinto o quinta persona en este proceso”, declaró.

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Jáquez evitó señalar a una persona en particular ante las consultas sobre otros posibles participantes. La solicitud se suma a las diligencias que mantienen la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Diego Pesqueira, portavoz de la Policía Nacional, indicó que al menos dos de los investigados mantenían un vínculo estrecho con Julián Oro Duro y Castillo. Según la línea investigativa expuesta por la fuerza de seguridad, la mujer les ofreció comida y bebidas antes del ataque.

El asalto ocurrido en la residencia de Brisa Oriental VI causó la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista. / (Policía Nacional de República Dominicana)

El vocero describió ese momento previo a la agresión: “Al momento de ingresar a la vivienda, la propia hoy occisa les preparó alimentos, jugos e incluso café a estas personas, quienes posteriormente fueron sus verdugos”. Esa versión deberá ser contrastada durante el proceso judicial.

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La Policía Nacional anticipó que difundirá mayores detalles sobre el avance de las pesquisas y la situación procesal de los detenidos. Para los primeros arrestados, el plazo máximo de detención previo a ser presentados ante un juez o quedar en libertad es de 48 horas en República Dominicana.