República Dominicana colocó USD 1,600 millones en bonos y recompró deuda con vencimiento en 2027

El Gobierno dominicano colocó deuda nueva por USD 1,600 millones y recompró bonos soberanos por USD 1,385.2 millones para aliviar sus vencimientos de 2027. (EFE/ Orlando Barría)

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La operación buscó reducir las necesidades de refinanciamiento que la República Dominicana enfrentaba a comienzos de 2027. Para ello, el Gobierno combinó una colocación de deuda por USD 1,600 millones con la recompra de bonos soberanos por USD 1,385.2 millones.

La transacción permitió retirar del mercado una parte de los títulos con vencimiento próximo y reemplazarlos por un bono de mayor plazo. La nueva emisión vencerá en marzo de 2039 y pagará una tasa de 6.85%.

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Los bonos adquiridos por el Estado tenían fecha de vencimiento en enero de 2027 y un cupón de 5.95%. La estrategia modificó el calendario de una parte de las obligaciones soberanas, al llevar esos pagos hacia un horizonte posterior.

La operación combinó dos mecanismos: el país obtuvo recursos mediante un instrumento de largo plazo y destinó una parte a recomprar deuda que debía resolverse en menos de cuatro meses. El efecto fue una menor concentración de vencimientos al inicio de 2027, aunque los compromisos pasaron a integrar una obligación con fecha de pago posterior.

La demanda por el bono fue 4.1 veces superior al monto emitido

Las órdenes de compra sumaron USD 6,542.4 millones, equivalentes a 4.1 veces el monto finalmente colocado. El interés de los inversores se produjo en un contexto internacional de volatilidad, incertidumbre y tasas de interés elevadas.

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La demanda permitió completar la emisión prevista de USD 1,600 millones. De acuerdo con la información publicada por Diario Libre, los compradores mostraron disposición a adquirir el bono global pese a las condiciones que enfrentaban los mercados financieros.

La recompra también recibió ofertas de venta por parte de los tenedores de los bonos que vencían en enero. Los inversores ofrecieron al Estado cerca del 81.5% del monto que permanecía en circulación de esos papeles.

Esa participación cubrió una proporción sustancial del compromiso próximo a vencer. La operación acerca la deuda pública dominicana a USD 68,000 millones.

La nueva emisión de bonos soberanos vencerá en marzo de 2039 y pagará una tasa del 6.85% a los inversionistas. (EFE/ Orlando Barría)

El Ministerio describió la transacción como una gestión activa de pasivos

El Ministerio de Hacienda y Economía explicó que la operación reunió la recompra de deuda de corto plazo con la emisión de un bono de mayor duración. La institución señaló que este tipo de transacciones forma parte de la gestión activa de los pasivos públicos.

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La cartera sostuvo que las condiciones disponibles permitieron anticipar el retiro de una porción relevante de los títulos que debían pagarse al comienzo de 2027. A cambio, la República Dominicana consiguió financiamiento con vencimiento en marzo de 2039.

Este tipo de manejo no elimina la deuda, sino que cambia las fechas en las que el Estado debe devolver los recursos. En este caso, una parte de los pagos inmediatos se trasladó hacia un plazo más lejano.

El Ministerio indicó que la estrategia busca aprovechar momentos favorables en los mercados financieros. La decisión se enfocó en reducir la necesidad de refinanciar los bonos que tenían un vencimiento cercano.

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La nueva emisión tuvo una prima menor que la de los bonos originales

El nuevo bono se colocó con un diferencial de 181 puntos básicos sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Esa prima expresa el rendimiento adicional que un país debe ofrecer por encima de la tasa estadounidense para obtener fondos de los inversores.

Los bonos recomprados habían sido emitidos en enero de 2017 con un diferencial de 349 puntos básicos. La brecha entre ambas operaciones fue de 168 puntos básicos.

La diferencia muestra que el margen adicional exigido para la emisión reciente fue menor que el aplicado a los títulos originales. La comparación corresponde, de todos modos, a instrumentos negociados en fechas distintas y con vencimientos diferentes.

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Los títulos adquiridos por el Estado fijaban un vencimiento en enero de 2027 y contaban con un cupón del 5.95%. (Foto: Diario Libre)

La colocación se concretó mientras los conflictos geopolíticos y el aumento generalizado de los precios de los combustibles presionaban a los mercados internacionales. Pese a ese escenario, la República Dominicana logró una prima inferior a la de la deuda que retiró.

El Gobierno vinculó las condiciones con la percepción de riesgo del país

El Ministerio de Hacienda y Economía atribuyó el resultado a una percepción más favorable sobre el riesgo de la República Dominicana. La entidad también relacionó la respuesta de los compradores con la confianza de los inversores en los fundamentos económicos del país.

La prima de riesgo no equivale a la tasa total del bono. El diferencial de 181 puntos básicos corresponde al margen sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el rendimiento fijado para la nueva colocación fue de 6.85%.

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La transacción redujo la cantidad de deuda que debía atenderse al inicio de 2027. A partir de la emisión y la recompra, una parte de esos compromisos quedó incorporada a un bono con un plazo de devolución más extenso.