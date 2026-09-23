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Hilary Duff llega por primera vez a Sudamérica con su gira “Lucky Me Tour”: ¿qué países visitará?

La cantante anunció 32 fechas adicionales en Estados Unidos, Europa y América Latina, tras el éxito de la etapa inicial de su regreso a los escenarios

Hilary Duff - “The Lucky Me Tour
(Instagram/@hilaryduff)
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Hilary Duff confirmó 32 nuevas fechas para su gira “The Lucky Me Tour”, que incluyen por primera vez presentaciones en Sudamérica. La extensión abarca Estados Unidos, Europa y América Latina.

La cantante y actriz inició este recorrido en junio pasado, en lo que constituye su primera gira mundial como cabeza de cartel en casi dos décadas.

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Tras cumplir con fechas en Estados Unidos, Duff continuará su itinerario por Nueva Zelanda y Australia hasta fines de octubre de este año, antes de retomar la gira en enero de 2027 con shows en Canadá y México.

En América Latina, Duff se presentará en Puerto Rico, Brasil, Argentina y Chile en agosto de 2027, en lo que constituye la primera presentación de la artista en el continente sudamericano dentro de esta gira.

Las fechas confirmadas para la región son las siguientes: el 10 de agosto en San Juan, Puerto Rico, en el Coliseo de Puerto Rico; el 13 de agosto en San Pablo, Brasil, en el Espaço Unimed; el 17 de agosto en Buenos Aires, en el Movistar Arena; y el 20 de agosto en Santiago de Chile, en el Santander Arena.

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Hilary Duff - “The Lucky Me Tour
(Instagram/@hilaryduff)

Previamente a este tramo, la artista desarrollará una serie de conciertos en Europa a partir del 7 de mayo de 2027, con inicio en Madrid, en el Movistar Arena de esa ciudad.

El recorrido europeo continuará por Milán, Berlín, París, Bruselas, Ámsterdam, Colonia, Copenhague y Estocolmo.

El público tuvo un adelanto del anuncio antes de que se revelaran oficialmente las nuevas fechas.

Durante el último show en Reino Unido de esta etapa de la gira, en el O2 Arena de Londres, Duff cerró la noche con el tema “What Dreams Are Made Of”.

En ese momento, cayó sobre el público confeti con forma de mariposa que llevaba impreso el mensaje “2027 More Dates Loading”, mientras un reloj de cuenta regresiva apareció en las pantallas del recinto y, de manera simultánea, en el sitio web de la artista.

Hilary Duff volvió a interpretar en vivo “What Dreams Are Made Of”
(Instagram/@hilaryduff)

Las presentaciones europeas contarán con Rebecca Black como telonera. Para los shows estadounidenses seleccionados, actuarán como soporte las bandas Dashboard Confessional y Tegan and Sara.

El álbum que sostiene esta gira, Luck... Or Something, corresponde al sexto disco de estudio de la artista y debutó en el puesto número 3 del Billboard 200 tras su lanzamiento en marzo de este año.

Otras fechas anunciadas del tour de Hilary Duff

El tramo estadounidense de 2027 comenzará el 1 de octubre en Sunrise, Florida, en el Amerant Bank Arena, y se extenderá por ciudades como Orlando, Raleigh, Baltimore, Uncasville, Hershey, Búfalo, Cleveland, Columbus y Pittsburgh.

Este segmento de la gira terminará el 20 de noviembre en Anaheim, California, en el Honda Center, tras pasar por San Antonio, Fort Worth, Tulsa, Omaha, Milwaukee, Des Moines, Kansas City y Denver.

En cuanto a las fechas ya programadas con anterioridad, la artista se presentará en Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Hamilton, Ottawa, Montreal y Halifax durante enero y febrero de 2027, como parte de su recorrido por Canadá.

El Auditorio Telmex será la sede del concierto de Hilary Duff el 15 de febrero de 2027, como parte de su tour internacional (Ocesa)
El Auditorio Telmex será la sede del concierto de Hilary Duff el 15 de febrero de 2027, como parte de su tour internacional (Ocesa)

Ese mismo mes de febrero, la gira llegará a México con shows en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Respecto a la venta de entradas, las presentaciones en Europa contarán con una preventa para artistas el 29 de septiembre a las 10.00 horas local, seguida de distintas preventas hasta la venta general el 2 de octubre a las 10.00 horas local.

Para América Latina, la preventa de artista comenzará también el 29 de septiembre a las 10.00 horas local, mientras que la venta general se habilitará el 2 de octubre a las 11.00 horas local.

Las entradas para los shows en Estados Unidos iniciarán con preventas de Citi y Verizon el 28 de septiembre a las 10.00 horas local, seguidas por la preventa de artista al día siguiente.

La venta general para el público estadounidense se abrirá el 2 de octubre a las 10.00 horas local.

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