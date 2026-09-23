“Avengers: Endgame Encore” y el nuevo álbum de Taylor Swift llegan el mismo día

"Avengers: Endgame Encore" y la edición ampliada del disco de Taylor Swift llegarán al público el viernes 25 de septiembre (Marvel Studios/Taylor Swift)

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Avengers: Endgame Encore y The Life of a Showgirl: The Encore, de Taylor Swift, llegarán al público el mismo día, el viernes 25 de septiembre.

La coincidencia reúne a dos de los fenómenos de entretenimiento más comentados del año en un mismo fin de semana de lanzamientos.

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La reedición del filme de Marvel Studios regresará a las salas con una duración extendida de aproximadamente 183 minutos, con versiones más largas para las funciones IMAX e Infinity Vision.

Cada proyección de la Encore incluirá un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, que se estrenará el 18 de diciembre.

Las primeras funciones especiales de la reedición comenzarán el 24 de septiembre.

La reedición de la película incluirá escenas eliminadas inéditas, un homenaje a Stan Lee y un adelanto exclusivo de "Avengers: Doomsday" (Marvel Studios)

Un corte con casi diez minutos adicionales

La versión conocida como Encore Cut dura tres horas y cinco minutos, entre cuatro y siete minutos más que el estreno original de 2019.

El material añadido incluye una nueva introducción, escenas eliminadas inéditas con momentos de los personajes Loki y Steve Rogers, un homenaje al creador Stan Lee y una secuencia posterior a los créditos actualizada.

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Las salas IMAX y las de formato Infinity Vision contarán además con una escena adicional de tres minutos tras los créditos.

Marvel Studios Japan contribuyó a la promoción del regreso con una publicación críptica en su cuenta de la red social X, un día antes del preestreno japonés del filme.

El mensaje utilizó arte ASCII inspirado en las partículas de polvo que dejó el chasquido de Thanos en Avengers: Infinity War y el de Iron Man en Avengers: Endgame.

La recaudación estimada para la reedición de "Avengers: Endgame" en Estados Unidos se sitúa entre 25 y 28 millones de dólares en su fin de semana de reestreno (Marvel Studios)

“Endgame” podría liderar la taquilla del fin de semana

La reedición apunta a recaudar entre 25 y 28 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, una cifra considerable para un relanzamiento.

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La cinta competirá por el primer lugar de la taquilla con la secuela de Resident Evil, dirigida por Zach Cregger, que busca entre 24 y 26 millones de dólares tras haber debutado la semana anterior con 61 millones, la mejor apertura de la franquicia.

Avengers: Endgame, estrenada originalmente en 2019, se mantiene como la segunda película más taquillera de la historia con 2.799 millones de dólares en recaudación mundial.

El interés que despierte la reedición se observa como un indicador de las expectativas para Avengers: Doomsday, que reunirá a gran parte de los héroes del universo cinematográfico de Marvel.

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"Avengers: Doomsday" se centra en la magnitud de la destrucción provocada por Doom y el temor entre los héroes (Marvel Studios)

Swift suma cuatro canciones inéditas a su álbum

Por el lado musical, Taylor Swift anunció el 23 de septiembre el lanzamiento de The Life of a Showgirl: The Encore, una edición ampliada de su duodécimo álbum de estudio con cuatro canciones nuevas: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”.

El anuncio se produjo un día después de que la artista revelara que Patient Zero saldría como sencillo el mismo viernes.

El álbum original, The Life of a Showgirl, se publicó el 3 de octubre de 2025 a través de Republic Records y fue escrito junto a Max Martin y Shellback.

Según datos de la compañía de monitoreo Luminate, vendió más de 4 millones de unidades equivalentes en su primera semana en Estados Unidos, un récord que superó la marca previa de Adele con su disco 25.

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La decisión de ampliar el álbum contrasta con declaraciones previas de la cantante.

En agosto de 2025, durante una aparición en el podcast New Heights conducido por su esposo Travis Kelce, Swift había asegurado que el disco tenía exactamente doce canciones cerradas. “No hay una 13, no hay otras que vengan”, había afirmado entonces.

Taylor Swift añadió cuatro temas inéditos titulados "Patient Zero", "Cleveland!", "Pink Clouding" y "Babylon" a la versión ampliada de su álbum (Taylor Swift)

El origen de las nuevas canciones, según la artista

En un mensaje publicado en Instagram, Swift explicó que el material adicional se originó durante un viaje a Suecia para reencontrarse con Martin y Shellback.

“Había un estudio ahí y hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo, escribimos más canciones”, escribió la cantante.

La artista enmarcó el anuncio como un gesto hacia sus seguidores. “Hace un año ustedes hicieron algo verdaderamente inconcebible. Me dieron a The Life of a Showgirl la semana de estreno más grande para un álbum en la historia”, escribió.

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Agregó que las nuevas canciones “nacieron de la pura gratitud” por la recepción del público.

La edición ampliada ya está disponible para preorden y preguardado en las plataformas digitales.