“The Life of a Showgirl: The Encore” ya tiene fecha: Max Martin y Shellback vuelven como productores del álbum de Taylor Swift

Taylor Swift anunció la publicación del álbum ampliado "The Life of a Showgirl: The Encore" para el viernes 26 de septiembre

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Taylor Swift anunció “The Life of a Showgirl: The Encore”, una edición ampliada de su álbum de 2025 con cuatro canciones inéditas que llega este viernes 26 de septiembre.

El proyecto vuelve a estar firmado por el mismo trío del disco original: la propia Swift y los productores suecos Max Martin y Shellback. Dos nombres que, desde Estocolmo, llevan tres décadas moldeando el sonido del pop global.

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Las canciones inéditas del disco "The Life of a Showgirl: The Encore" se titulan "Patient Zero", "Cleveland!", "Pink Clouding" y "Babylon" - (Instagram: @/taylorswift

Swift explicó en sus redes sociales que, tras la semana de debut histórica de The Life of a Showgirl, viajó a Suecia para celebrar con sus colaboradores.

“Había un estudio allí e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones”, escribió la cantante. El resultado son los cuatro temas del disco ampliado: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”.

La alianza musical entre Taylor Swift, Max Martin y Shellback comenzó en el año 2012 con el lanzamiento del álbum Red - (Instagram: @/taylorswift

Max Martin —nombre artístico de Karl Martin Sandberg, nacido en Estocolmo el 26 de febrero de 1971— llegó a la producción pop desde el rock y el metal, con la banda sueca It’s Alive. A mediados de los noventa, el productor y DJ Denniz Pop lo reclutó para los estudios Cheiron, también en la capital sueca, donde aprendió el oficio y adoptó su seudónimo. Lo que vino después redefinió el género: hits para los Backstreet Boys, Britney Spears y NSYNC instalaron su nombre en la cima de la industria antes de que terminara el siglo.

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Según la Songwriters Hall of Fame, sus ventas superaban los 135 millones de copias ya en 2013. Hoy, con 30 canciones en el número 1 del Billboard Hot 100 como compositor y 28 como productor —un récord absoluto en la historia del chart, según Billboard—, solo Paul McCartney le aventaja en la lista de letristas. Su metodología, conocida en la industria como “Melodic Math”, prioriza la fonética y la melodía por encima de la coherencia semántica, con el objetivo de atrapar al oyente en los primeros segundos de cada canción.

El productor sueco Max Martin acumuló 30 canciones en el número uno del Billboard Hot 100 mediante la metodología "Melodic Math" - (Instagram: @/taylorswift

Shellback, cuyo nombre real es Karl Johan Schuster, llegó a ese mismo universo por un camino igualmente improbable. Nacido el 1 de febrero de 1985 en Karlshamn, Suecia, fue guitarrista y vocalista de metal en la banda Blinded Colony antes de descubrir la producción. Fue a través de un amigo en común que conoció a Martin y le envió una demo; Martin lo incorporó a su equipo en 2007, según US Magazine.

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Desde entonces, Shellback acumula más de diez números 1 en el Billboard Hot 100, entre ellos “So What” de Pink, “Shake It Off” y “Blank Space” de Taylor Swift y “Problem” de Ariana Grande. Billboard lo nombró productor del año en 2012, el mismo año en que también encabezó su lista de compositores con mayor rotación radial.

El productor Karl Johan Schuster, conocido como Shellback, integró la banda de metal Blinded Colony antes de unirse al equipo de Max Martin - (Instagram: @/taylorswift

La relación entre el dúo sueco y Swift arrancó en 2012, con el álbum Red, donde coescribieron “We Are Never Ever Getting Back Together”, “I Knew You Were Trouble” y “22”, tres canciones que marcaron su transición definitiva al pop. La sociedad continuó en 1989 y Reputation, antes de que la cantante virara hacia Jack Antonoff y Aaron Dessner para sus entregas más recientes. The Life of a Showgirl cerró ese paréntesis.

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Swift describió la experiencia en el podcast New Heights, de su pareja Travis Kelce: “Fue la primera vez en que los tres en la sala llevábamos el mismo peso como creadores”, según recogió Business Insider. La fórmula funcionó: el álbum registró la primera semana de ventas más alta en la historia de la industria, el hito que motivó el viaje a Suecia y, con él, las cuatro canciones del Encore.

La versión del tema "Patient Zero" cuenta con tres ediciones en formato CD y una fotografía a cargo de Mert Alas y Marcus Piggott

The Life of a Showgirl se publicó el 3 de octubre de 2025 a través de Republic Records con 12 canciones y 41 minutos de duración. Todas las pistas fueron escritas y producidas por el trío, a excepción de “Father Figure”, que incorpora una interpolación del tema homónimo de George Michael de 1987.

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Según datos de Luminate recogidos por The Daily Star, el disco vendió 2,7 millones de copias en sus primeras 24 horas y cerró la semana con 4,002 millones de unidades equivalentes en Estados Unidos, superando el récord que sostenía Adele con 25 desde 2015. Sus canciones ocuparon simultáneamente los 12 primeros puestos del Billboard Hot 100, una marca sin antecedentes en la historia del chart.

El álbum "The Life of a Showgirl" alcanzó cuatro millones de unidades equivalentes en su primera semana en Estados Unidos y superó la marca de Adele - REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

En streaming, Showgirl se convirtió en el álbum con más preguardados de la historia de Spotify —el primero en superar los cinco millones antes de su lanzamiento— y acumuló 1.386 millones de reproducciones en su primera semana en más de 200 territorios, según Republic Records.

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La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) lo reconoció como el álbum más vendido del mundo en 2025, con 6,05 millones de copias puras, y le otorgó a Swift el título de Artista Global del Año por cuarta vez consecutiva.

El disco pasó 12 semanas en el número 1 del Billboard 200 y le dio a la cantante su decimoquinto álbum en lo más alto de esa lista, con lo que superó a Drake y Jay-Z como la artista solista con más chart-toppers en la historia del ranking, según CBC News.

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica otorgó a Taylor Swift el reconocimiento de Artista Global del Año por cuarta vez consecutiva - (Instagram: taylorswift)

El lanzamiento de The Life of a Showgirl: The Encore el viernes 26 llega además acompañado de tres ediciones físicas en CD de “Patient Zero” —en versión estándar, acústica y para piano—, con envíos previstos para el 13 de octubre, según USA Today.

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Por el momento no se ha confirmado una edición física del disco ampliado. La fotografía de portada estuvo nuevamente a cargo de Mert Alas y Marcus Piggott, los mismos responsables de la imagen del álbum original.