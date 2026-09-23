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Murió el cantante brasileño Rick Sollo tras caerse el helicóptero en el que viajaba: hay otras 4 víctimas fatales

Cerca de 50 efectivos buscaron durante la noche con drones y perros rastreadores en una zona de difícil acceso, y una aeronave militar halló los restos luego de 13 horas de vuelo. Los cuerpos, entre ellos los de un empresario cercano a Neymar, fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Florianópolis

Hombre calvo con barba canosa, gafas de sol y camiseta negra canta en un micrófono junto a un acordeonista
El artista, de 59 años e integrante del dúo sertanejo, fue encontrado sin vida el martes después de que el aparato impactara en un bosque de la región meridional de Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cantante Rick Sollo, integrante del dúo sertanejo Rick & Renner, murió junto a cuatro personas más tras la caída de un helicóptero en la sierra catarinense, en el sur de Brasil. Los cuerpos fueron recuperados este martes al mediodía, luego de una búsqueda nocturna que movilizó drones térmicos, perros rastreadores y cerca de cincuenta efectivos en un área boscosa de difícil acceso.

La aeronave perdió contacto con las autoridades durante la tarde del lunes, cuando la zona registraba niebla densa, granizo y vientos fuertes. El hallazgo confirmó que no hubo sobrevivientes. Las autoridades brasileñas abrieron de inmediato dos líneas de investigación paralelas para determinar las causas del siniestro, según informaron Metrópoles y el Correio Braziliense.

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El CENIPA y la Policía Civil investigan el accidente por dos vías distintas

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgano de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), inició la llamada Acción Inicial del siniestro junto al Quinto Servicio Regional de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (SERIPA V), con sede en Canoas, Rio Grande do Sul. Los investigadores trabajan en la recolección de datos, la verificación de daños en la aeronave y el análisis de las condiciones meteorológicas al momento del vuelo.

Miembros del equipo de rescate con chaquetas amarillas y naranjas rodean un helicóptero negro ladeado entre árboles
Los equipos de rescate recuperaron los cadáveres al mediodía del martes en Santa Bárbara, Urubici (Crédito: Cuerpo de Bomberos Militares de Santa Catarina (CBMSC)

En paralelo, la Policía Civil de Santa Catarina instauró un expediente judicial el mismo martes. La Delegación de Policía de la Comarca de Urubici explicó que la apertura del caso responde a “la naturaleza violenta de las muertes” y que el objetivo es “esclarecer las circunstancias del accidente y verificar la eventual existencia de conducta humana dolosa o culposa”. La investigación policial tendrá carácter subsidiario respecto de la técnica a cargo del CENIPA.

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La FAB aclaró que el organismo no trabaja con una causa única: su misión es identificar los factores que contribuyeron al accidente y formular recomendaciones para prevenir hechos similares. “La investigación será concluida en el menor plazo posible, considerando la complejidad de la ocurrencia”, indicó la institución en un comunicado oficial.

La niebla, el granizo y los vientos fuertes están bajo la lupa de los investigadores

La aeronave despegó de Porto Belo, en el litoral norte de Santa Catarina, con destino a São Joaquim, en la sierra. Perdió contacto durante el trayecto y fue vista por última vez sobre la localidad de Urubici, en cercanías del Morro da Igreja. En ese momento, la región registraba condiciones meteorológicas adversas: niebla, granizo, llovizna y vientos intensos.

El Cuerpo de Bomberos Militar de Santa Catarina (CBMSC) coordinó el operativo de búsqueda durante toda la noche con drones de tecnología térmica, más de diez vehículos de apoyo y dos perros adiestrados. Los restos de la aeronave fueron localizados finalmente en la localidad de Santa Bárbara, en Urubici.

Vista aérea de los restos de un helicóptero destruido entre los árboles de un bosque denso
La pesquisa técnica recopilará datos, examinará los daños del aparato y evaluará el clima (Crédito: Cuerpo de Bomberos Militares de Santa Catarina (CBMSC)

Una aeronave SC-105 Amazonas del Segundo Escuadrón del Décimo Grupo de Aviación acumuló cerca de 13 horas de vuelo hasta avistar los destrozos, según informó la FAB. Tras la confirmación, los equipos trasladaron los cuerpos al Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, donde la Policía Científica llevó adelante los procedimientos periciales correspondientes.

La aeronave tenía documentación vigente y pertenecía a una empresa privada

El helicóptero siniestrado era un Bell 430 de matrícula PP-MGR, fabricado en 2001 y con capacidad para ocho pasajeros. Según datos de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) difundidos por el diario regional Estado de Minas, la nave contaba con documentación en regla y habilitación operativa vigente hasta agosto de 2027. Pertenecía a JTA Empreendimentos e Urbanismo, del empresario José Antunes, quien la prestó para el viaje.

Un hombre con barba canosa, gafas de sol y ropa blanca posa de pie ante un fondo negro con letras y rostros de perfil impresos
El aparato partió de Porto Belo hacia São Joaquim y fue visto por última vez cerca del Morro da Igreja (@ricksollo1)

Además de Rick Sollo, viajaban el empresario Bruno Avelar —de 41 años, vinculado al jugador Neymar y al político Augusto Cury—, el videomaker Paulo Soares, el piloto Antônio y el copiloto Leopoldo. Soares publicó en sus redes sociales imágenes del cantante a bordo momentos antes del despegue.

Rick Sollo acumuló más de 18 álbumes, 10 millones de discos vendidos y cuatro décadas en el sertanejo

Geraldo Antônio de Carvalho nació el 5 de diciembre de 1966 en Monte do Carmo, Tocantins. A los seis años se mudó con su familia a Brasilia, donde comenzó a cantar y conoció a Ivair dos Reis Gonçalves, más conocido artísticamente como Renner. Juntos formaron la dupla en 1986 y durante cinco años se presentaron en bares y clubes nocturnos antes de acceder a un contrato discográfico.

En 1991 editaron un disco independiente y al año siguiente firmaron con el sello Chantecler para lanzar su primer álbum oficial. El respaldo de Zezé Di Camargo y Luciano, quienes los acercaron al productor Manuel Nenzinho Pinto, les abrió las puertas de la proyección nacional. El salto definitivo llegó en 1998 con el disco Mil Vezes Cantarei y el sencillo “Ela é demais”, que permaneció cinco meses en las listas de popularidad y se convirtió en el tema más reconocido de su carrera.

Dos hombres posan sonrientes frente a un telón con el logotipo de Rick & Renner y retratos en blanco y negro en el fondo
El músico Rick Sollo deja una trayectoria de cuatro décadas y más de 10 millones de discos vendidos (@ricksollo1)

Al año siguiente, Instante Mágico sumó nuevos éxitos como “Muleca”, “Cara-de-pau” y “Fim de semana”. A lo largo de su trayectoria, la dupla publicó 18 álbumes de estudio y tres DVDs y vendió más de 10 millones de CDs, según datos difundidos por la prensa brasileña y relevados por Gshow. Entre sus canciones más recordadas figuran “Nos bares da cidade”, “Filha”, “Só pensando em você” y “Nóis tropica, mas não cai”.

Además de intérprete, Rick se consolidó como compositor y productor: escribió canciones que grabaron Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Gian & Giovani y Eduardo Costa, entre otros referentes del género.

La dupla atravesó varias separaciones —en 2010, 2015— y reuniones —en 2012 y 2018— hasta montar la gira “Rick & Renner 40 Años”, que seguía activa al momento del accidente. En paralelo, el artista desarrolló una carrera solista con los álbumes Pronto pra te Amar (2011) y Foi Deus (2015), bajo los sellos Radar Records y Universal Records.

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