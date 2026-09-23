Zelensky insistió en llegar a tregua en el Mar Negro y espera la respuesta de Rusia en las Naciones Unidas. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

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Volodimir Zelensky planteó una tregua marítima en el mar Negro y afirmó que Ucrania acepta propuestas presentadas por Egipto, India y Turquía para restablecer la navegación segura. El presidente ucraniano pidió una respuesta de Rusia durante una cumbre de la Plataforma de Crimea celebrada el miércoles 23 de septiembre en las Naciones Unidas, en Nueva York.

La iniciativa busca reactivar el tránsito de buques mercantes y las exportaciones de alimentos y otros productos. Según indicó Zelensky, las opciones propuestas por los tres países ya están por escrito y Ucrania considera que abren una vía para reforzar la seguridad en el mar Negro.

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Zelensky afirmó que Kyiv espera ahora una respuesta de Moscú, mientras persisten los ataques contra barcos e infraestructuras portuarias de ambos lados.

El mandatario ucraniano se refirió a las gestiones durante la cumbre de la Plataforma de Crimea, organizada al margen de la Asamblea General anual de la ONU. La intervención ocurrió antes de una reunión del Consejo de Seguridad sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, que entró en su quinto año.

Ucrania prevé que las fuerzas rusas intensifiquen los ataques contra la infraestructura energética durante los meses de invierno. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Zelensky agradeció el respaldo internacional para proteger el corredor de alimentos y las exportaciones. “Ahora trabajamos otra vez para asegurar el corredor de alimentos en el mar Negro y la exportación de otros bienes que los mercados mundiales realmente necesitan”, declaró.

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También mencionó el apoyo de Europa, Estados Unidos, Turquía, Egipto y otros países. Según el presidente, esos esfuerzos se orientan a recuperar condiciones de seguridad para la circulación de mercancías por la zona marítima.

Ucrania espera la respuesta de Rusia

El Gobierno ucraniano ha impulsado acuerdos de cese de ataques contra la infraestructura energética y el transporte marítimo en el mar Negro. Ucrania teme que Rusia ataque durante el invierno instalaciones de electricidad y calefacción con misiles y drones.

Los movimientos de carga en el mar Negro están casi paralizados por los ataques contra embarcaciones y puertos, de acuerdo con la información difundida durante la cumbre. La situación ha afectado la navegación mercante y la salida de productos destinados a los mercados internacionales.

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Las iniciativas escritas de Egipto, India y Turquía buscan restaurar la navegación comercial segura en la región. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Zelensky sostuvo que Egipto, India y Turquía ya presentaron alternativas para garantizar la seguridad alimentaria y el tránsito marítimo. “Egipto, India, Turquía ya han presentado opciones para nosotros y están sobre el papel”, afirmó.

El presidente ucraniano añadió: “Estamos de acuerdo con un camino que puede traer seguridad y ahora esperamos la respuesta de Rusia”.

Reclamo de 51 países por un alto el fuego

La Unión Europea y otros 50 países exigieron a Rusia que acepte un alto el fuego “completo, inmediato e incondicional” en Ucrania y suspenda los ataques en el mar Negro. Los firmantes advirtieron que las ofensivas contra la navegación amenazan las exportaciones ucranianas de grano y la seguridad alimentaria mundial.

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El pronunciamiento fue divulgado antes de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada durante la 81ª Asamblea General. La declaración contó con el respaldo de los Estados miembros de la UE, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur, entre otros países.

Según el comunicado conjunto, Ucrania acepta desde marzo de 2025 una tregua sin condiciones. “Pedimos a Rusia que finalmente haga lo mismo como paso necesario hacia una diplomacia y unas negociaciones significativas”, señala el texto.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, leyó la declaración junto al ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, y el ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot. Los países reafirmaron su respaldo a Ucrania frente a la invasión rusa y reclamaron a Moscú avances hacia negociaciones de paz.

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