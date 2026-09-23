Costa Rica: un ataque armado en Río Cuarto deja tres muertos y un herido, investigan vínculo narco

Imagen de archivo de turistas pasando junto a la escena de una acción violenta en San José, Costa Rica. 10 enero 2024. REUTERS/Mayela López

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Tres personas murieron y una cuarta resultó herida de bala en un ataque armado ocurrido cerca de la medianoche del martes en Pueblo Nuevo de Santa Rita, en Río Cuarto, dentro de la Zona Norte de Costa Rica.

Horas después, la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD) rodearon una vivienda en La Virgen de Sarapiquí donde, según las autoridades, podrían esconderse los responsables.

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El hallazgo de marihuana y cocaína en esa casa reforzó la hipótesis de que el crimen tiene un trasfondo vinculado al narcotráfico, según informó CR Hoy, sitio de noticias costarricense.

La persecución terminó en una vivienda con droga

De acuerdo con el medio, oficiales que patrullaban la zona recibieron temprano en la mañana un aviso sobre dos sujetos vestidos de negro que circulaban en motocicleta y que podrían estar relacionados con el homicidio.

Minutos más tarde, la policía ubicó una moto cuyos ocupantes coincidían con esa descripción. Cuando los agentes intentaron detenerlos, los sospechosos ignoraron la orden y huyeron hasta ingresar a una vivienda.

Los dos hombres escaparon por la parte trasera de la propiedad hacia una zona de potreros. CR Hoy precisó que los oficiales percibieron un fuerte olor a marihuana y observaron paquetes con apariencia de esa droga y de cocaína dentro del inmueble.

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La Fiscalía ordenó mantener la custodia de la vivienda mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y una orden judicial para el allanamiento. La PCD sumó agentes y una unidad canina especializada al operativo.

La cercanía entre ambos puntos alimenta las sospechas: la casa vigilada está a apenas 15 o 20 minutos en moto por carretera del sitio donde ocurrió el ataque armado, según el medio.

Las víctimas del ataque en Pueblo Nuevo de Santa Rita

El reporte preliminar del OIJ, citado por CR Hoy, señala que los atacantes pasaron en motocicleta y dispararon de forma indiscriminada contra la vivienda donde se encontraban las víctimas. La agresión se presume como un atentado o una disputa entre células criminales.

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Los fallecidos fueron identificados como una mujer de apellido Dávila, alias “Reina”, de 47 años; su padre, de 65 años; y un tercer hombre de apellido Salazar, de 31 años. Los tres recibieron varios impactos de bala y ya estaban sin vida cuando llegó la Cruz Roja.

La captura de Alejandro Arias “Diablo” expuso una escalada de violencia contra la policía en Costa Rica y dejó 10 agentes del OIJ y un oficial de la Fuerza Pública heridos en ataques armados. /(CRHoy)

Un cuarto hombre, de apellido Solano y de 31 años, sobrevivió al ataque y fue trasladado a un centro hospitalario. La Fiscalía, el OIJ y otros cuerpos policiales continúan las labores para esclarecer el caso.

Costa Rica suma 590 homicidios en lo que va de 2026

El episodio se produce en un país donde el crimen ligado a las drogas concentra la mayoría de las muertes violentas. Según el balance que presentó el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, y que recogió Infobae, Costa Rica contabiliza 590 homicidios en lo que va del año, 43 menos que en el mismo período de 2025.

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El Gobierno costarricense atribuyó parte de esa violencia a una disputa entre organizaciones criminales que buscan recuperar territorio y controlar estructuras narco, sobre todo tras la detención de varios de sus líderes. “Esto es una lucha de grupos de poder”, manifestó Campos, con base en información de inteligencia del DIIC y de la Policía Penitenciaria.

Las manos temblorosas de una mujer adulta, con leves manchas de sangre, sostienen una cinta amarilla de la policía costarricense con la inscripción "NO PASAR", frente a una casa sencilla y vegetación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio funcionario detalló que 416 de las víctimas registradas este año tenían antecedentes penales y que 16 personas murieron durante intervenciones en las que ciudadanos o policías repelieron ataques.

Tendencia a la baja con células activas en la Zona Norte

Pese al descenso reciente, la violencia narco sigue marcando el mapa de riesgo del país. Datos del OIJ divulgados por Reuters, agencia internacional de noticias, muestran que los homicidios cayeron 14% durante el primer semestre respecto al mismo período de 2025, aunque provincias como Cartago, Puntarenas y Limón registraron aumentos.

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Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, figura como uno de los criminales más buscados por la DEA por delitos de homicidio y tráfico de drogas internacionales./(Cortesía)

La violencia persiste en zonas como Sarapiquí porque la salida de capos históricos dejó disputas abiertas por el control territorial entre bandas rivales, un patrón que las autoridades costarricenses vinculan a la mayoría de los ajustes de cuentas del país.

Esa misma región de Sarapiquí fue escenario, en julio, de la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el narcotraficante más buscado de Costa Rica durante una década y señalado por más de 150 homicidios,

según la BBC, cadena pública británica. Su organización, dedicada al narcotráfico y al sicariato, había logrado expandirse hacia al menos siete regiones del país, entre ellas la propia Zona Norte donde ahora se investiga el triple homicidio de Río Cuarto.

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