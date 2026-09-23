El Salvador: la canasta básica urbana aumentó 5.6% en agosto de 2026 ¿Qué alimentos han aumentado más de precio?

La canasta básica alimentaria urbana de El Salvador alcanzó un valor de 264.73 dólares en agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La canasta básica alimentaria urbana de El Salvador alcanzó USD 264.73 en agosto de 2026, según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) citadas por EFE.

El valor fue USD 13.94 mayor que el registrado en agosto de 2025, cuando el costo mensual se ubicó en USD 250.79, lo que representa un aumento aproximado de 5.6%.

PUBLICIDAD

En las zonas rurales, el precio de la canasta básica alimentaria pasó de USD 189.40 a USD 189.63 en la comparación interanual. La diferencia fue de USD 0.23, en un período marcado por condiciones de sequía que han tenido mayor incidencia en las áreas rurales.

La canasta contempla alimentos para una familia de alrededor de cuatro integrantes. Entre los productos incluidos se encuentran el pan, las tortillas de maíz, los frijoles, las carnes, los huevos, las frutas y otros alimentos.

El indicador refleja el gasto estimado para adquirir los productos definidos en la canasta básica alimentaria. No incluye otros componentes del presupuesto de los hogares, como vivienda, transporte, educación, salud y servicios.

PUBLICIDAD

La sequía puede afectar la producción de maíz, frijol y sorgo

El costo de la canasta básica en el área rural se ubicó en 189.63 dólares tras un incremento interanual de 0.23 dólares. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)

Las estimaciones recogidas por EFE señalan que el fenómeno de El Niño podría afectar cerca de 6.9 millones de quintales de maíz, frijol y sorgo. Esa cantidad equivale al 100% de la siembra prevista para agosto y septiembre.

La sequía, las altas temperaturas y la escasez de lluvias han tenido presencia principalmente en zonas rurales. En esos territorios se concentra una parte de la producción de granos básicos destinados al consumo local.

El abastecimiento salvadoreño también incluye productos procedentes de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Esos países han enfrentado condiciones climáticas asociadas a El Niño, con efectos sobre los cultivos y la seguridad alimentaria.

PUBLICIDAD

Las cifras oficiales muestran que la canasta urbana costaba USD 202.37 cuando el presidente Nayib Bukele asumió el cargo en junio de 2019. En las áreas rurales, el indicador tenía entonces un valor de USD 144.43.

En comparación con esos registros, el costo urbano de agosto de 2026 fue 30.83% superior. El valor de la canasta rural se ubicó 31.29% por encima de la referencia de junio de 2019.

El fenómeno de El Niño amenaza con afectar la totalidad de la siembra de maíz, frijol y sorgo programada para el segundo semestre. (Rudy QUIROZ / AFP)

El salario mínimo vigente desde junio de 2025 es de USD 408.80 en comercio y servicios. En el sector manufacturero, el monto es de USD 402.26, mientras que en la agricultura alcanza USD 272.72.

PUBLICIDAD

Las encuestas citadas por la agencia indican que la situación económica ha pasado a ser la principal preocupación de los salvadoreños, por encima de la violencia.

Las carnes, la leche y la tortilla aumentaron a junio de 2026

Al analizar el comportamiento de la canasta básica alimentaria entre junio de 2025 y junio de 2026, los datos del Banco Central de Reserva mostraron también un alza. Para una familia promedio de 3.73 integrantes, el costo pasó de USD 253.06 a USD 259.95, una diferencia anual de USD 6.89.

En ese período, el costo diario por persona del rubro de carnes subió de USD 0.5076 a USD 0.5407. La leche fluida pasó de USD 0.1187 a USD 0.1318 y el valor diario de los huevos aumentó de USD 0.1047 a USD 0.1100.

PUBLICIDAD

La tortilla de maíz también registró una variación al alza entre junio de 2025 y junio de 2026, al pasar de USD 0.2528 a USD 0.2613 por persona al día. Las frutas aumentaron de USD 0.1637 a USD 0.1713, mientras que las verduras pasaron de USD 0.2353 a USD 0.2396.

El gasto diario per cápita en carnes, leche y huevos aumentó progresivamente entre junio de 2025 y junio de 2026. (Ilustración Infobae)

El cálculo incorporó un 10% adicional para la preparación de los alimentos. Con ese componente, el gasto diario por persona subió de USD 2.2615 a USD 2.3231, y para la familia promedio considerada en la medición pasó de USD 8.44 a USD 8.67.

La información del BCR mostró una tendencia ascendente durante el primer semestre de 2026: la canasta pasó de USD 250.82 en enero a cerca de USD 260 en junio. En la comparación anual, algunos productos registraron reducciones: el pan francés bajó de USD 0.1777 a USD 0.1688, el frijol pasó de USD 0.2128 a USD 0.2050 y el arroz disminuyó un centavo.

PUBLICIDAD