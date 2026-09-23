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Un avión de la Fuerza Aérea británica se estrelló en Gales: los dos pilotos se eyectaron segundos antes del impacto

El Hawk T2 cayó cerca de la base de RAF Valley, en Anglesey, poco después del despegue. Testigos describieron llamas visibles desde tierra antes del accidente. Aún se desconocen las causas del hecho

Un avión de entrenamiento Hawk T2 de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) se estrelló este miércoles en la isla de Anglesey, en el noroeste de Gales, poco después de despegar de la base RAF Valley
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Un avión de entrenamiento Hawk T2 de la Fuerza Aérea Real británica (RAF) se estrelló este miércoles en la isla de Anglesey, en el norte de Gales, poco después de despegar de la base de RAF Valley. Ambos pilotos a bordo lograron eyectarse antes del impacto y fueron trasladados con heridas leves. El incidente generó una respuesta de emergencia y la policía declaró el hecho como un incidente mayor en la zona de Pencarnisiog.

El Hawk T2 es el avión de entrenamiento avanzado que la RAF utiliza para preparar a sus pilotos de combate en el manejo de aeronaves de primera línea como el Eurofighter Typhoon y el F-35B. La base de RAF Valley, ubicada en Anglesey, alberga la Escuela de Entrenamiento de Vuelo N.º 4 (No. 4 Flying Training School), que opera una flota de 28 aparatos de ese modelo. El avión partió desde esa base y, según testigos que relataron lo ocurrido a medios locales, comenzó a mostrar problemas a muy baja altitud.

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Según publicó The Sun, el avión tiene un valor de £ 16 millones (aproximadamente USD 21,3 millones). Pete Bennett, uno de los testigos presenciales, relató a North Wales Live la secuencia del accidente: “Sabía de inmediato que estaba en problemas: justo en el despegue había una llama naranja y, a medida que aceleraba, básicamente estaba en llamas”.

Captura de una publicación en red social con texto en inglés sobre un fondo azul y el logotipo de la aviación militar
La Fuerza Aérea Real inició una investigación oficial para determinar los factores técnicos que provocaron el siniestro.

El testigo agregó que, a medida que el avión ganaba altitud, la llama desapareció, aunque el aparato “claramente seguía en problemas”. A unos 240 metros (800 pies) de altura, el jet realizó dos violentos cabeceos antes de que ambos pilotos se eyectaran. Los dos paracaídas se abrieron correctamente y los aviadores descendieron aproximadamente a medio camino entre la pista y el punto de impacto.

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Localización de los pilotos con heridas leves

Un portavoz de la RAF confirmó el accidente en un comunicado difundido a los medios. “Ha ocurrido un incidente con una aeronave T2 Hawk de la RAF que volaba desde RAF Valley, cerca de Anglesey”, indicó el vocero, según reprodujeron The Sun, The Telegraph y The Aviationist. “Hay una investigación en curso y no haremos más comentarios por el momento”, añadió la fuente oficial.

La Policía de Gales del Norte indicó que sus agentes respondieron al lugar junto a efectivos del Servicio de Bomberos y Rescate de Gales del Norte, el Servicio de Ambulancias de Gales y la unidad aérea de emergencias médicas Helimed.

Un avión militar de color oscuro vuela mientras dos asientos con estelas de fuego se proyectan hacia arriba
Se estima que era un vuelo de instrucción y llevaba a bordo a un piloto instructor y a un estudiante en etapa de formación.

En un comunicado posterior, las autoridades policiales precisaron que “los dos pilotos están siendo atendidos por lo que se cree son heridas leves” y que, hasta ese momento, no había informes de daños o heridos en la población civil. El Servicio de Bomberos de Gales del Norte confirmó después que el incendio en el lugar del siniestro estaba bajo control y solicitó al público que evitara el área.

Según detalló The Aviationist, el avión “rodó hacia estribor y descendió lentamente hasta estrellarse, probablemente en un campo”, a un kilómetro y medio de la pista aproximadamente. El impacto generó lo que testigos describieron como “una enorme pared de fuego y humo negro”. Las imágenes y los videos difundidos en redes sociales mostraron al aparato realizando movimientos de cabeceo erráticos antes de perder el control y precipitarse en una zona de vegetación.

Antecedentes de problemas técnicos en la flota de Hawk T2

El incidente del 23 de septiembre de 2026 no es el primero que afecta a la flota de Hawk T2. Según consignó The Aviationist, en enero de 2023 la RAF suspendió temporalmente los vuelos del modelo después de que se detectara un problema de motor en la pista de la propia base de RAF Valley. Además, señaló que la flota de 28 aparatos ha registrado problemas persistentes de disponibilidad operativa.

Una bola de fuego y humo negro se eleva detrás de una casa blanca, con cables eléctricos cruzando el primer plano
La Policía de Gales del Norte declaró un incidente mayor y coordinó el despliegue de ambulancias, bomberos y helicópteros médicos en la zona.

El Hawk T2, fabricado por BAE Systems, es un reactor biplaza de entrenamiento avanzado equipado con aviónica moderna y radar sintético que simula las condiciones de combate de los cazas de primera línea.

Su función principal es preparar a los pilotos de la RAF para entornos tácticos complejos antes de su transición a los aviones de combate más sofisticados del inventario británico. El modelo reemplazó en esa función al Hawk T1, un diseño más antiguo y con menor capacidad de simulación de sistemas avanzados.

La RAF no proporcionó, al momento de la publicación de los despachos consultados, información sobre las circunstancias técnicas que habrían causado el accidente. Tampoco identificó a los dos pilotos involucrados.

Según The Telegraph, es probable que a bordo viajaran un piloto instructor y un alumno en entrenamiento, aunque esa información no fue confirmada oficialmente por la fuerza aérea británica. El diario también aseguró que el avión quedó completamente destruido, con imágenes que lo mostraron envuelto en llamas. La investigación abierta por la RAF determinará las causas del siniestro en los próximos meses.

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