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Cómo las creencias impactan en la imagen de Londres incluso entre sus propios residentes, según un estudio

El Policy Institute del King’s College, con sede en el Reino Unido, reveló que ni siquiera quienes viven en la capital británica logran librarse de percepciones erróneas sobre la urbe, según datos de una encuesta de YouGov realizada en marzo de 2026

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La población británica estimó que el 30% de los londinenses sufrió un delito, aunque la cifra real fue del 12,2%, según las encuestas de YouGov - (Foto AP/Alastair Grant)
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Una mayoría de británicos mantiene percepciones erróneas sobre Londres en asuntos como la delincuencia, la religión, la calidad de vida y las finanzas públicas, según un estudio del Policy Institute del King’s College de Londres basado en encuestas de YouGov. El informe concluye que esas distorsiones suelen seguir divisiones partidistas y se relacionan con una visión más negativa o más favorable de la capital.

El trabajo, elaborado a partir de dos encuestas de YouGov realizadas entre el 23 y el 27 de marzo de 2026, indica que la población británica tiende a sobrestimar la delincuencia en la capital, exagerar el peso de la población musulmana, infravalorar la posición internacional de la ciudad y desconocer que Londres paga más impuestos de los que recibe en gasto público.

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Delincuencia: la percepción triplica la realidad

La estimación media sobre cuántos londinenses sufrieron un delito entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 asciende al 30%, frente a una cifra real del 12,2%. Entre los propios residentes de la capital, la estimación baja al 25%, pero también duplica el dato real.

La mitad de los encuestados creyó que Londres tuvo la tasa más alta de delitos violentos en Inglaterra y Gales, pero la capital registró la más baja junto con la de delitos sexuales - REUTERS/Toby Shepheard
La mitad de los encuestados creyó que Londres tuvo la tasa más alta de delitos violentos en Inglaterra y Gales, pero la capital registró la más baja junto con la de delitos sexuales - REUTERS/Toby Shepheard

La mitad de la población cree que Londres tuvo la tasa más alta de delitos violentos de Inglaterra y Gales en el año terminado en septiembre de 2025, y el 37% piensa lo mismo sobre los delitos sexuales. En realidad, la ciudad registró la tasa más baja en ambas categorías.

La percepción también falla al medir la evolución general del delito: el 62% cree que la delincuencia total subió entre 2019 y 2025, cuando en realidad bajó un 1,4%, y el 40% piensa que los homicidios aumentaron, pese a una caída de alrededor del 15%.

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La opinión pública sí identifica algunos aumentos concretos. El 79% acierta al señalar una subida de los hurtos en tiendas y el 71% hace lo mismo con los arrebatos y hurtos a transeúntes, ambas categorías en más del doble del nivel de 2019. El 58% también identifica correctamente que los delitos sexuales y la violencia contra las personas aumentaron.

En cuanto a la seguridad cotidiana, la población calcula que el 60% de los londinenses no se siente segura al caminar sola por su barrio de noche, frente al 37% real. Siete de cada diez comparten la idea de que no es prudente usar un reloj de lujo en la ciudad por riesgo de robo; en 2023 se denunciaron alrededor de 2.000 robos de ese tipo.

El 62% pensó que la delincuencia total subió en Londres entre 2019 y 2025, pese a que el estudio señaló una caída real del 1,4% - (AP foto/Alastair Grant)
El 62% pensó que la delincuencia total subió en Londres entre 2019 y 2025, pese a que el estudio señaló una caída real del 1,4% - (AP foto/Alastair Grant)

Demografía y calidad de vida

En demografía, la estimación media sitúa a la población musulmana de Londres en el 35%, cuando la cifra real es del 15%. El 34% cree además que existen zonas vedadas donde rige la ley islámica y a las que los no musulmanes no pueden acceder.

La imagen de la ciudad también sale peor parada en calidad de vida y prestigio exterior. Londres ocupa el primer lugar en el índice World’s Best Cities de 2025, pero solo el 6% la coloca entre las mejores de las ocho grandes ciudades analizadas y el 17% la sitúa en el último puesto. Los niveles de dióxido de nitrógeno cayeron casi a la mitad entre 2016 y 2023, aunque solo el 32% sabe que la calidad del aire mejoró.

En finanzas públicas, el 69% reconoce que la capital recibe más gasto público que otras regiones, pero solo el 30% sabe que además aporta más impuestos de los que recibe. Londres fue una de las dos únicas partes del Reino Unido con superávit fiscal en 2022/23.

La gente se protege del sol con sombrillas cerca de la Torre Elizabeth, más conocida como Big Ben, y del Parlamento, mientras continúan las condiciones climáticas de alerta por calor y sequía en Londres, Gran Bretaña, el 3 de agosto de 2026. REUTERS/Toby Melville
La gente se protege del sol con sombrillas cerca de la Torre Elizabeth, más conocida como Big Ben, y del Parlamento, mientras continúan las condiciones climáticas de alerta por calor y sequía en Londres, Gran Bretaña, el 3 de agosto de 2026. REUTERS/Toby Melville

Cómo se reparten los errores según el voto

La fractura partidista aparece con fuerza en casi todos los indicadores. Los simpatizantes de Reform UK son quienes más se apartan de la realidad en delincuencia y en el tamaño de la población musulmana: calculan que el 50% de los londinenses es musulmán —más de tres veces la cifra real— y que el 40% sufrió un delito en un año, también más de tres veces por encima del 12,2% real. El 87% de ese grupo cree por error que la delincuencia total ha aumentado desde 2019, y estiman que el 70% de los londinenses no se siente seguro de noche, frente al 37% real. Entre los conservadores, la estimación de población musulmana llega al 40%.

El estudio también detecta errores en electorados de izquierda y centroizquierda. Laboristas y verdes sobrestiman la proporción de población blanca británica —50% frente a una realidad del 37%— y menos de la mitad reconoce las subidas de los delitos sexuales y de la violencia contra las personas, categorías donde los simpatizantes de Reform UK y los conservadores sí predominan en respuestas correctas.

La relación entre creencias falsas y la visión de la capital

El estudio no presenta esos errores solo como fallos de cálculo. Entre quienes creen por error que el 70% o más de los londinenses fue víctima de delitos en el último año, el 75% piensa que Londres ha empeorado desde 2016, frente al 54% del conjunto de la población. Entre quienes creen que ese mismo porcentaje de londinenses es musulmán, el 62% sostiene que existen zonas vedadas regidas por la ley islámica, frente al 34% general.

Londres ocupó el primer lugar en el índice World’s Best Cities de 2025, aunque solo el 6% la ubicó entre las mejores ciudades analizadas - REUTERS/Jack Taylor
Londres ocupó el primer lugar en el índice World’s Best Cities de 2025, aunque solo el 6% la ubicó entre las mejores ciudades analizadas - REUTERS/Jack Taylor

En el terreno económico, quienes saben que Londres paga más impuestos de los que recibe muestran una relación más favorable con la capital: el 54% dice sentir orgullo por la ciudad, frente al 36% de quienes creen que esa afirmación es falsa.

El profesor Bobby Duffy, director del Policy Institute del King’s College de Londres, afirmó que la ciudad se ha convertido en “un foco de atención en nuestro debate nacional” y que la idea de que “Londres ha caído” se repite en la política, los medios y las redes sociales. Sostuvo que los simpatizantes de Reform UK y los conservadores tienden a imaginar una ciudad “mucho más peligrosa, violenta y en decadencia de lo que realmente es”, mientras que laboristas, liberaldemócratas y verdes también arrastran errores de percepción. A su juicio, cada persona acaba viendo “el Londres que se ajusta a la historia que ya creemos”.

El estudio se apoya en dos encuestas nacionales representativas de 2.164 y 3.969 adultos, incluidas 563 personas residentes en Londres, realizadas por YouGov para la serie Mistaken Britain. Para contrastar las respuestas con la realidad, el informe remite a fuentes oficiales como la Oficina Nacional de Estadística, la Policía Metropolitana, el censo de 2021, el Observatorio de Migración, la Biblioteca de la Cámara de los Comunes y la Asamblea de Londres.

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