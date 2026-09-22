Cuba

Trump vaticinó ante la ONU el fin del régimen cubano: “Es un Estado absolutamente fallido y caerá”

El presidente estadounidense dijo que la dictadura comunista “está bajo la mayor presión que jamás haya tenido” durante su discurso ante la Asamblea General

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la 81ª Asamblea General de la ONU, en la sede del organismo en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026 (REUTERS/Mike Segar)
El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la 81ª Asamblea General de la ONU, en la sede del organismo en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026 (REUTERS/Mike Segar)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes ante la Asamblea General de la ONU que busca un “cambio fundamental” en Cuba, al sostener que el régimen comunista de la isla enfrenta la mayor presión de su historia y que se encamina a su colapso.

“Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista está bajo una enorme presión, la mayor presión que jamás haya tenido. Es un Estado absolutamente fallido. Y caerá”, afirmó Trump en su discurso ante los líderes mundiales reunidos en Nueva York.

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“Marco Rubio está llevando adelante las negociaciones”, dijo Trump. “Veremos que pasa, no permitiremos un paraíso para los adversarios extranjeros para amenazar a EEUU en nuestras puertas”

El presidente republicano también acusó a las autoridades cubanas de haber “cultivado vínculos con grupos subversivos y radicales” en Estados Unidos, entre ellos el Partido Comunista de Estados Unidos, Antifa y sectores del socialismo democrático. “La libertad va a llegar a Cuba”, concluyó.

Un discurso con America Latina como uno de los ejes

Las declaraciones sobre Cuba se dieron en el marco de un tramo de su intervención dedicado a América Latina, en el que Trump también defendió las acciones de su gobierno en Venezuela —incluido el operativo nocturno para arrestar al dictador Nicolás Maduro y el acuerdo petrolero alcanzado con su sucesora, Delcy Rodríguez— y sus ataques con drones contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que calificó como parte de una lucha contra los cárteles, a los que comparó con el grupo terrorista Estados Islámico.

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“Nuestras acciones en Venezuela son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental, y, de ser necesario, usaremos nuestro poderío militar incomparable para garantizar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”, sostuvo.

Una intervención marcada por Irán, Rusia y Ucrania

El discurso de Trump ante la ONU se dio en un contexto de fuerte tensión internacional. El mandatario reiteró su amenaza de “aniquilar” a Irán y “llevarlos al infierno” si el régimen no acepta un acuerdo, y volvió a plantear la disyuntiva entre negociar con Teherán o destruir a la república islámica “rápidamente”.

También prometió poner fin “más rápido de lo que la gente entiende” a la guerra entre Rusia y Ucrania, un anuncio que ya había hecho en reiteradas ocasiones sin resultados concretos, y mencionó la nueva ley de sanciones contra Moscú que firmó recientemente. “Es momento de detener las matanzas”, dijo.

El presidente estadounidense llegó a la ONU en medio de una agenda cargada: además de su discurso, tiene previstos encuentros con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y un encuentro más informal con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esta semana también recibirá en Washington al presidente chino, Xi Jinping, en una cumbre bilateral marcada por la creciente competencia económica y tecnológica entre ambos países.

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