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Un adolescente atacó a balazos una escuela en Turquía y dejó 11 heridos: el impactante video del agresor con un rifle de caza cerca del lugar

El menor disparó contra estudiantes frente a un instituto técnico en la provincia de Manisa, en el oeste del país, antes de ser reducido por la policía

Cámaras de seguridad muestran al agresor cerca del lugar del tiroteo ocurrido frente a un colegio en Turquía
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Un adolescente de 15 años abrió fuego frente a una escuela técnica en la provincia occidental turca de Manisa en la mañana de este martes y dejó once compañeros heridos, dos de ellos en estado grave. El atacante intentó huir a pie, pero fue detenido minutos después por las fuerzas de seguridad, informó Associated Press.

El ataque ocurrió a las 8 de la mañana -hora local- frente al Instituto Vocacional y Técnico Anatólico Inci Uzmez, en el distrito de Turgutlu. El sospechoso, alumno de noveno grado cuya identidad no fue divulgada por ser menor de edad, disparó de manera indiscriminada contra sus compañeros cuando llegaban al colegio. Once de ellos fueron trasladados a hospitales de la zona.

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El menor tomó el arma de la casa de sus abuelos y su familia fue detenida

Según informó el canal turco HaberTürk, citado por AP, el joven llegó al lugar con un rifle de caza que tomó de la vivienda de su abuelo y disparó al azar antes de intentar escapar. El ministro de Justicia, Akın Gürlek, confirmó en un comunicado en X, que la madre, el padre y el abuelo del sospechoso fueron arrestados por haber conocido la existencia del arma.

Edificio de tres pisos con letrero en turco, canasta de baloncesto en el patio, dos hombres caminando afuera y señales de tránsito
El rifle de caza habría sido tomado de la vivienda familiar por el estudiante, cuya identidad se reserva por ser menor (AP)

Gürlek designó dos fiscales jefes para el caso e informó que la investigación busca establecer cómo el menor accedió al rifle, en qué condiciones estaba guardado y si los padres cumplieron con su deber de supervisión. El ministro aclaró que el móvil del ataque no está establecido. Las autoridades también analizan si el joven era víctima de acoso escolar, aunque esa hipótesis no fue confirmada.

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Por su parte, el vicepresidente turco Cevdet Yılmaz confirmó la gravedad del hecho en una declaración recogida por HaberTürk. “Nuestros ministros de Educación e Interior se están trasladando al lugar. Se inició todo tipo de investigación judicial y administrativa. Tenemos dos heridos graves”, precisó.

Mientras los equipos policiales y sanitarios acordonaban el área, padres y familiares de los alumnos se congregaron frente al instituto. Según consignó AP, se produjeron enfrentamientos entre algunos de ellos y los efectivos que impedían el acceso al edificio. Las autoridades investigan además a nombre de quién estaba registrado el arma utilizada en el ataque.

El tiroteo ocurrió un día después de que el gobierno anunciara un protocolo de seguridad escolar

Una persona vestida con chaqueta verde y pantalón negro camina por la acera con un rifle cerca de la fachada de una casa
El agresor, de 15 años, abrió fuego indiscriminadamente contra estudiantes que llegaban al Instituto Vocacional y Técnico Anatólico Inci Uzmez durante la mañana del martes (Captura de video)

El ataque en Manisa se produjo apenas 24 horas después de que el ministro de Educación, Yusuf Tekin, y el ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, firmaran un protocolo de seguridad para el ciclo lectivo 2026-2027, iniciado el 14 de septiembre. En ese marco, el gobierno desplegó por primera vez 31.000 supervisores en patios de escuelas de todo el país.

Las medidas también incluyeron la asignación de efectivos policiales permanentes en establecimientos de mayor riesgo, controles reforzados en buses escolares y revisión de edificios abandonados cerca de los colegios. El Ministerio de Educación anunció el envío de tres inspectores nacionales a Manisa y suspendió las clases en el instituto afectado.

En paralelo, el organismo regulador de medios turco, el Consejo de Radio y Televisión (RTÜK), impuso una prohibición de difusión sobre el caso por orden judicial, con el argumento de proteger la integridad de la investigación en curso.

Es el tercer tiroteo escolar en Turquía durante 2026

Captura de pantalla de un mensaje en la red social X publicado por Akın Gürlek sobre un ataque armado en Manisa, Turquía
Una publicación de Akın Gürlek informa sobre un ataque armado fuera de una escuela en el distrito de Turgutlu, Manisa, que causó heridas a once personas. (X)

El episodio en Manisa es el tercer ataque armado en un colegio turco durante 2026, según AP. El 14 de abril, un joven de 19 años abrió fuego en una escuela secundaria en Siverek, provincia de Şanlıurfa, y disparó contra estudiantes, con un saldo de 16 heridos antes de quitarse la vida. Al día siguiente, en Kahramanmaraş, un alumno de 14 años mató a un docente y nueve estudiantes de entre 10 y 11 años; el atacante murió en el lugar.

Tras esos hechos, el presidente Recep Tayyip Erdoğan destituyó a un viceministro de Educación y prometió controles más estrictos sobre la tenencia de armas, informó la agencia de noticias.

El país cuenta con legislación que exige licencias, evaluaciones psiquiátricas y antecedentes penales para portar armas, pero parlamentarios de la oposición advirtieron que más de 32 millones de armas circulan sin registro. El ataque del martes se produjo en la primera semana plena del nuevo año escolar, el mismo período en que las autoridades desplegaron las medidas prometidas tras los atentados de abril.

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