Caso Jet Set: Reclaman penas de hasta 30 años tras el derrumbe que dejó 236 muertos en República Dominicana

La tragedia en Jet Set dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, y el proceso definirá la responsabilidad penal de Antonio y Maribel Espaillat. (Imagen retomada de The New York Times)

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Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat afrontan una nueva audiencia del juicio por el derrumbe de la discoteca Jet Set, ocurrido en Santo Domingo el 8 de abril de 2025, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes reclaman una condena proporcional a la magnitud de una tragedia que, según el Ministerio Público, fue causada por la sobrecarga progresiva del techo del local.

José María Llorente perdió a su esposa aquella noche, después de asistir con ella al espectáculo que se realizaba en la discoteca. Tras el desplome, tuvo que sacarla de entre los restos del edificio, contó a Agencia EFE.

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La pareja había compartido cerca de 36 años de vida y más de 26 de matrimonio. Llorente relató que la muerte de su esposa frustró planes comunes, como mudarse a España, y provocó el distanciamiento de amistades que no comprendieron el impacto de lo sucedido.

“Hay todo un drama muy fuerte que ocurre a lo largo de todo esto, sumado al trauma mental que queda y que ya veremos qué ocurre con el tiempo”, afirmó el sobreviviente. También describió un clima de tristeza entre los familiares y quienes lograron salir con vida.

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 17/05/2026.- Sobrevivientes, familiares de víctimas y simpatizantes participan en una marcha para exigir un castigo severo a los dos hermanos dueños de la discoteca Jet Set por las más de 200 víctimas mortales al desplomarse el techo deteriorado en abril de 2025, este domingo, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

El pedido de una condena de hasta 30 años

El juicio de fondo contra los propietarios del establecimiento comenzó el 28 de agosto, luego de una etapa preliminar. La acusación formal contra los hermanos Espaillat es por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, figuras que contemplan una pena máxima de dos años de prisión.

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Llorente integra el Movimiento Justicia Jet Set, que busca que los hechos sean calificados como homicidio voluntario. Esa figura podría derivar en una condena de entre 20 y 30 años de cárcel.

“Las víctimas y sobrevivientes estamos esperando que haya un nivel de proporcionalidad adecuado a lo que ocurrió”, sostuvo. A su juicio, una sentencia “realmente contundente” permitiría que los afectados sintieran que se hizo justicia y reduciría el riesgo de que ocurra un desastre similar.

El sobreviviente cuestionó la conducta de los acusados durante el proceso. “Los imputados se comportan o quieren comportarse como si no hubiese ocurrido nada”, dijo, y afirmó que intentan desligarse de cualquier responsabilidad.

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Llorente también denunció que los propietarios de la discoteca habrían intentado “comprar las voluntades” de los damnificados, como si “fuesen a comprar carne”. Consideró que la justicia puede actuar con tibieza ante personas conocidas, con recursos económicos y vínculos empresariales y políticos.

El juicio por el derrumbe de la discoteca Jet Set en Santo Domingo avanza con una nueva audiencia por una tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos. (N Digital)

La sobrecarga del techo como causa del colapso

Tres peritos del Ministerio Público coincidieron durante la audiencia de la semana anterior en que el techo de Jet Set colapsó porque soportaba un peso superior al que su estructura podía resistir. La carga aumentó con el tiempo por la incorporación de capas de fino, tinacos de agua, casetas, equipos de climatización, sistemas de sonido y luces.

El derrumbe ocurrió de madrugada, mientras centenares de personas asistían a una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez. El artista murió en el siniestro, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

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Entre las víctimas también estuvieron el exlanzador de las Grandes Ligas de béisbol Otavio Dotel, el diseñador Martín Polanco y un hijo de Eduardo Estrella, expresidente del Senado y ministro dominicano de Obras Públicas.