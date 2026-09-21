Cuba

Familia recurre a máquina de uñas para atender urgencia odontológica de una menor en Cuba por falta de insumos en la isla

Una familiar dijo que en el policlínico Machaco no pudieron retirar una curación ni ofrecer analgésicos por falta de insumos

Una familiar describe una guardia sin insumos ni analgésicos y el regreso sin receta. La escena termina en una improvisación doméstica que expone una urgencia desatendida (Imagen ilustrativa Infobae)
Una familiar describe una guardia sin insumos ni analgésicos y el regreso sin receta. La escena termina en una improvisación doméstica que expone una urgencia desatendida (Imagen ilustrativa Infobae)
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Una mujer cubana denunció que una adolescente de 16 años tuvo que recibir atención dental improvisada en su casa con una máquina de uñas, después de que un policlínico, según su relato, no contara con recursos ni medicamentos para aliviarle el dolor.

La denunciante afirmó que la joven padecía un dolor intenso y que sus familiares acudieron a un centro de salud identificado como Machaco. Allí, de acuerdo con su testimonio, el profesional de guardia les explicó que no disponían de medios para tratar la pieza dental ni para retirar una curación temporal que la adolescente tenía colocada.

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La familia recurrió a una máquina de uñas

La mujer sostuvo que una tía de la adolescente intentó retirar la curación con una máquina de uñas. Dijo que debajo había un algodón colocado desde hacía varios días y que temían que el material se hubiera deteriorado dentro de la muela. “La tía atendiéndole la muela con una máquina de uñas”, relató la denunciante, quien aseguró que la adolescente “está rabiando” por el dolor.

Según la declaración, el personal sanitario no pudo retirar la curación ni ofrecer un tratamiento alternativo. La familia volvió a su vivienda sin una receta, una intervención odontológica ni un fármaco para mitigar el malestar, siempre de acuerdo con el testimonio difundido.

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La denuncia apunta a la falta de insumos

La escena expone una presunta falta de insumos odontológicos y analgésicos en la atención primaria de salud en Cuba, donde una urgencia dental habría quedado en manos de familiares sin preparación médica.

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

La mandaron para la casa sin nada, sin echarle nada”, afirmó la mujer. También sostuvo que, en el centro asistencial, le dijeron que ya no sabían qué medicamento podían indicar para un dolor de muela.

El relato no precisa la fecha del hecho, la localidad exacta ni la identidad de la adolescente. Tampoco fue posible verificar de forma independiente la versión de la denunciante ni conocer una respuesta de las autoridades sanitarias sobre el caso.

El video lo difundió el canal digital “La Chiringa Cubana”, al cual la ciudadana envió su experiencia, y se detalla cómo con un taladro de acrílico le intervienen la muela dañada a la menor de edad. Dicho aparato está en contacto no solo con el polvo del acrílico de manicuras, sino también con fragmentos de piel muerta, por lo que habría requerido un tipo de esterilización muy precisa para el acto de improvisación ante la emergencia.

Otros videos de testimonios ciudadanos verificados por Infobae concuerdan en que solo los ciudadanos que tienen los medios para atenderse con dentistas privados, lo hacen, pero todo desde la clandestinidad, debido a que esta práctica es ilegal en la isla.

Un dispositivo de odontología, un frasco de enjuague bucal, un tubo de crema dental e instrumentos de cura sobre un mostrador.
No todos los ciudadanos de la isla tienen la alternativa de buscar a un dentista privado ante la falta de atención por falta de insumos y de agua en los centros médicos estatales. Las clínicas privadas son ilegales y funcionan de forma clandestina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“De los 395 fármacos que el país produce dentro de su cuadro básico de salud, 300 están en falta por dificultades para acceder a materias primas e insumos farmacéuticos”, reconoció la dictadura cubana este miércoles en una publicación de redes sociales, a través del perfil “Gobierno Cuba”.

Además, el portal de Naciones Unidas constate que la escasez de electricidad, combustible, medicamentos y suministros médicos está perturbando gravemente la atención de emergencia, los bancos de sangre, los laboratorios, los programas de inmunización y los servicios de salud maternoinfantil.

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