República Dominicana

Precios de las gasolinas y el gasoil aumentan en República Dominicana

Las gasolinas y el diésel tendrán alzas de entre RD$5 (USD 0.15) y RD$9 (USD 0.08) por galón del 19 al 25 de septiembre, mientras el GLP y el gas natural conservarán sus tarifas actuales

Silueta amarilla del mapa de República Dominicana flanqueada por dos surtidores rojos de combustible y flechas rojas sobre un fondo azul.
El Gobierno de República Dominicana reajustó los precios de los combustibles y mantuvo sin cambios el GLP y el gas natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno de República Dominicana reajustó los precios de los combustibles este viernes, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el gas natural mantendrán sus valores.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que las gasolinas y el gasoil tendrán aumentos parciales, mientras que otros derivados registrarán incrementos mayores. La gasolina premium y el gasoil óptimo subirán RD$9 (USD 0.15) por galón; la gasolina regular y el gasoil regular aumentarán RD$5 (USD 0.08).

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La disposición llega después del vencimiento del período de congelamiento de 90 días previsto en el plan anticrisis anunciado el pasado 13 de junio. Pese al fin de ese plazo, las autoridades mantuvieron el subsidio para el GLP y el gas natural, dos productos de consumo doméstico y comercial.

Autoridades dominicanas informaron que la gasolina premium y el gasoil óptimo subieron RD$9 (USD 0.15) por galón, mientras la gasolina regular y el gasoil regular aumentaron RD$5 (USD 0.08). (REUTERS/Seth Herald)
Autoridades dominicanas informaron que la gasolina premium y el gasoil óptimo subieron RD$9 (USD 0.15) por galón, mientras la gasolina regular y el gasoil regular aumentaron RD$5 (USD 0.08). (REUTERS/Seth Herald)

Estos son los precios vigentes entre el 19 y el 25 de septiembre

La gasolina premium se venderá a RD$350.10 (USD 5.92) por galón, tras un incremento de RD$9 (USD 0.15). La gasolina regular costará RD$315.50 (USD 5.34), con una subida de RD$5 (USD 0.08).

El gasoil regular tendrá un precio de RD$267.80 (USD 4.53) por galón, luego de aumentar RD$5 (USD 0.08). El gasoil óptimo se comercializará a RD$302.10 (USD 5.11), con un alza de RD$9 (USD 0.15).

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El avtur subirá RD$27.43 (USD 0.46) y se venderá a RD$345.40 (USD 5.84) por galón. El kerosene aumentará RD$29.30 (USD 0.50) hasta RD$388.30 (USD 6.57).

El fuel oíl número seis costará RD$178.38 (USD 3.02) por galón, tras un incremento de RD$5.53 (USD 0.09). El fuel oíl 1% de azufre tendrá un precio de RD$214.47 (USD 3.63), con una variación de RD$11.08 (USD 0.19).

El GLP permanecerá en RD$135.20 (USD 2.29) por galón y el gas natural seguirá en RD$43.97 (USD 0.74) por metro cúbico.

Entre el 19 y el 25 de septiembre, la gasolina premium quedó en RD$350.10 (USD 5.92) por galón y la gasolina regular en RD$315.50 (USD 5.34). (Cortesía: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte)
Entre el 19 y el 25 de septiembre, la gasolina premium quedó en RD$350.10 (USD 5.92) por galón y la gasolina regular en RD$315.50 (USD 5.34). (Cortesía: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte)

Subsidio acumulado

Según el MICM, el Estado ha ejecutado más de RD$33,807 millones (USD 571,74 millones) en subsidios a los combustibles durante 2026. La programación inicial contemplaba poco más de RD$13,500 millones (USD 228,31 millones), pero el escenario internacional llevó a ampliar los recursos destinados a amortiguar las variaciones de los hidrocarburos.

El ministerio señaló que el subsidio de esta semana equivale a RD$31.73 (USD 0.54) por galón de GLP, RD$44.69 (USD 0.76) para la gasolina premium y RD$66.93 (USD 1.13) para la gasolina regular.

En el caso del diésel, el aporte estatal será de RD$132.64 (USD 2.24) por galón para el gasoil regular y de RD$133.82 (USD 2.26) para el gasoil óptimo. El objetivo declarado es evitar que el aumento de las cotizaciones internacionales se traslade por completo a los precios internos.

El MICM indicó que el barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) promedió USD 102.44. También sostuvo que la diferencia entre el valor del crudo y el precio de los derivados refinados se amplió desde el inicio del conflicto entre Irán y Estados Unidos en febrero de 2026.

De acuerdo con los datos difundidos por la cartera, el barril de gasolina premium refinada pasó de USD 91.69 a USD 161.92 desde el inicio de ese conflicto. El barril de gasoil óptimo, por su parte, aumentó desde USD 104.31 hasta superar los USD 220.58 a mediados de septiembre.

El ministerio añadió que el precio promedio nacional del diésel en Estados Unidos alcanzó USD 6.40 por galón durante la semana, mientras que la gasolina premium llegó a USD 4.31 por galón, según cifras de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

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