Los líderes de Dinamarca y Groenlandia viajan a Nueva York para firmar el acuerdo de seguridad con Estados Unidos

Mette Frederiksen viaja a Nueva York con Jens-Frederik Nielsen para firmar un acuerdo de seguridad sobre Groenlandia con Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU.

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La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen viajará a Nueva York este domingo 20 de septiembre junto al presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, para firmar un acuerdo de seguridad con Estados Unidos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Frederiksen confirmó que se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, y sostuvo que espera un “buen trato para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos”.

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El acuerdo de seguridad para Groenlandia

El pacto entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia prevé otorgar a Washington un papel permanente en la defensa de la isla ártica. También prohibiría la presencia militar y las inversiones sin autorización de países considerados adversarios por Estados Unidos.

Jens-Frederik Nielsen advirtió que el proceso generó preocupación en Groenlandia, donde Estados Unidos ya opera la base de Pituffik y conserva facultades de defensa desde el acuerdo de 1951. (REUTERS/ARCHIVO)

El acuerdo busca fijar las condiciones de la cooperación de seguridad en Groenlandia entre Estados Unidos, el Reino de Dinamarca y las autoridades groenlandesas. Según Washington, permitiría mantener presencia permanente, derechos de sobrevuelo y ampliar las instalaciones militares estadounidenses si fuera necesario, aunque el texto completo todavía no fue difundido.

En una publicación de Instagram desde el avión, Frederiksen señaló: “Va a ser un momento importante. Y espero con ansias un buen trato para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos”.

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La mandataria danesa afirmó a la corporación pública DR que mantiene una “excelente relación” con Trump. También dijo que el entendimiento puede reforzar la seguridad europea, la del Reino de Dinamarca y la de la OTAN: “En un mundo convulso, creo que este acuerdo es positivo para nuestra seguridad”.

Las consultas con Europa y la preocupación en Groenlandia

Frederiksen indicó que en las últimas semanas mantuvo contactos con los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido, además de países nórdicos y socios de la Unión Europea y de la OTAN, para informarles sobre el contenido del acuerdo.

El acuerdo de seguridad para Groenlandia prevé dar a Washington un papel permanente en la defensa de la isla ártica.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, espera a Frederiksen en Nueva York. El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, consideró en Copenhague que el “acuerdo es muy bienvenido”.

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Nielsen viaja acompañado por el ministro groenlandés de Exteriores, Múte B. Egede. En Facebook, el dirigente expresó que el proceso generó inquietud entre la población: “Han sido tiempos difíciles para muchas personas en nuestro país, y sé que ha habido tanta preocupación como miedo por lo que pudiera suceder (...)”.

El presidente autonómico manifestó que espera que el acuerdo permita “conseguir un poco más de tranquilidad”. Estados Unidos mantiene actualmente la base de la Fuerza Espacial de Pituffik, antes llamada Thule, y el acuerdo de defensa de 1951, modificado en 2004 para incluir a Groenlandia, ya permite a Washington establecer nuevas zonas de defensa en la isla.

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