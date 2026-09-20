Mundo

Los líderes de Dinamarca y Groenlandia viajan a Nueva York para firmar el acuerdo de seguridad con Estados Unidos

La primera ministra Mette Frederiksen y el presidente autonómico de la isla Jens-Frederik Nielsen llegan este domingo a la Asamblea General de la ONU con una reunión prevista con Donald Trump

Mette Frederiksen viaja a Nueva York con Jens-Frederik Nielsen para firmar un acuerdo de seguridad sobre Groenlandia con Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU.
Mette Frederiksen viaja a Nueva York con Jens-Frederik Nielsen para firmar un acuerdo de seguridad sobre Groenlandia con Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU.
Guardar

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen viajará a Nueva York este domingo 20 de septiembre junto al presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, para firmar un acuerdo de seguridad con Estados Unidos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Frederiksen confirmó que se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, y sostuvo que espera un “buen trato para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

El acuerdo de seguridad para Groenlandia

El pacto entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia prevé otorgar a Washington un papel permanente en la defensa de la isla ártica. También prohibiría la presencia militar y las inversiones sin autorización de países considerados adversarios por Estados Unidos.

Jens-Frederik Nielsen advirtió que el proceso generó preocupación en Groenlandia, donde Estados Unidos ya opera la base de Pituffik y conserva facultades de defensa desde el acuerdo de 1951. (REUTERS/ARCHIVO)
Jens-Frederik Nielsen advirtió que el proceso generó preocupación en Groenlandia, donde Estados Unidos ya opera la base de Pituffik y conserva facultades de defensa desde el acuerdo de 1951. (REUTERS/ARCHIVO)

El acuerdo busca fijar las condiciones de la cooperación de seguridad en Groenlandia entre Estados Unidos, el Reino de Dinamarca y las autoridades groenlandesas. Según Washington, permitiría mantener presencia permanente, derechos de sobrevuelo y ampliar las instalaciones militares estadounidenses si fuera necesario, aunque el texto completo todavía no fue difundido.

En una publicación de Instagram desde el avión, Frederiksen señaló: “Va a ser un momento importante. Y espero con ansias un buen trato para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

La mandataria danesa afirmó a la corporación pública DR que mantiene una “excelente relación” con Trump. También dijo que el entendimiento puede reforzar la seguridad europea, la del Reino de Dinamarca y la de la OTAN: “En un mundo convulso, creo que este acuerdo es positivo para nuestra seguridad”.

Las consultas con Europa y la preocupación en Groenlandia

Frederiksen indicó que en las últimas semanas mantuvo contactos con los líderes de Alemania, Francia y el Reino Unido, además de países nórdicos y socios de la Unión Europea y de la OTAN, para informarles sobre el contenido del acuerdo.

El acuerdo de seguridad para Groenlandia prevé dar a Washington un papel permanente en la defensa de la isla ártica.
El acuerdo de seguridad para Groenlandia prevé dar a Washington un papel permanente en la defensa de la isla ártica.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, espera a Frederiksen en Nueva York. El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, consideró en Copenhague que el “acuerdo es muy bienvenido”.

Nielsen viaja acompañado por el ministro groenlandés de Exteriores, Múte B. Egede. En Facebook, el dirigente expresó que el proceso generó inquietud entre la población: “Han sido tiempos difíciles para muchas personas en nuestro país, y sé que ha habido tanta preocupación como miedo por lo que pudiera suceder (...)”.

El presidente autonómico manifestó que espera que el acuerdo permita “conseguir un poco más de tranquilidad”. Estados Unidos mantiene actualmente la base de la Fuerza Espacial de Pituffik, antes llamada Thule, y el acuerdo de defensa de 1951, modificado en 2004 para incluir a Groenlandia, ya permite a Washington establecer nuevas zonas de defensa en la isla.

Temas Relacionados

GroenlandiaDinamarcaEstados UnidosSeguridadÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo el colapso de un puente en Indonesia cambió las normas de seguridad vial en el país

La caída del Kutai Kartanegara en 2011 dejó 24 muertos durante tareas de mantenimiento y derivó en la creación de una comisión estatal que ahora supervisa el diseño de grandes obras viales

Cómo el colapso de un puente en Indonesia cambió las normas de seguridad vial en el país

Un israelí fue asesinado en un ataque terrorista en Cisjordania: el agresor fue capturado por el Ejército

Varias personas se dirigían a un manantial de Neveh Tzuf cuando, según las autoridades locales, un hombre armado con un fusil M-16 abrió fuego contra el grupo

Un israelí fue asesinado en un ataque terrorista en Cisjordania: el agresor fue capturado por el Ejército

El régimen de Irán amenazó con “ataques devastadores” contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

El mando militar informó que con golpearía “sin límite ni restricción” los intereses estadounidenses en Medio Oriente. Teherán reiteró además que no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que se cumplan sus condiciones

El régimen de Irán amenazó con “ataques devastadores” contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

La Liga Árabe condenó los ataques hutíes contra Arabia Saudita: “Representa una escalada peligrosa e inaceptable”

La organización panárabe advirtió que la continuación de los ataques del grupo insurgente yemení pondría en peligro “la seguridad y la estabilidad” de Medio Oriente

La Liga Árabe condenó los ataques hutíes contra Arabia Saudita: “Representa una escalada peligrosa e inaceptable”

Rusia dijo que prepara reuniones con Estados Unidos en las próximas semanas para tratar sus diferencias

El viceministro Serguéi Riabkov aseguró que los contactos con Washington se han vuelto habituales y que las citas ya están previstas, aunque el avance en acuerdos de fondo avanza más lento de lo esperado

Rusia dijo que prepara reuniones con Estados Unidos en las próximas semanas para tratar sus diferencias
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Convocan marcha por el asesinato de ‘La China’ Polo: exigen justicia y celeridad en la investigación

Convocan marcha por el asesinato de ‘La China’ Polo: exigen justicia y celeridad en la investigación

Siete sismos sacudieron Chaparral, Tolima, durante la mañana del domingo 20 de septiembre de 2026: No hay registro de daños y lesionados

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala el arbitraje: “El que tiene que estar feliz es el Comité Técnico de Árbitros”

Dos ataques en canchas de futbol en menos de dos semanas dejan tres muertos y cinco heridos en Tuxtla Gutiérrez

Llaryora rechazó los recortes en discapacidad que impulsa el Gobierno en el Presupuesto 2027: "Los derechos de las personas no desaparecen"

DEPORTES

San Lorenzo y Boca Juniors animarán el clásico de la fecha en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

San Lorenzo y Boca Juniors animarán el clásico de la fecha en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Es hija de un famoso arquero y una conductora y brilló arriba de la tabla de surf en su debut en los Juegos Suramericanos

El sentido descargo de Memphis Depay tras errar el penal en la eliminación de la Copa Libertadores ante Estudiantes: el guiño de Neymar

“¡Dimisión ya!“: el inesperado impacto que causó en el Galatasaray la salida de Mauro Icardi

El fuerte cruce entre Cuti Romero y Bellingham en el clásico de Madrid y la acción que pudo ser expulsión: “Sos un llorón”

ENTRETENIMIENTO

Ke Huy Quan descubrió años después el verdadero motivo de su cercanía con Harrison Ford en el set de “Indiana Jones”

Ke Huy Quan descubrió años después el verdadero motivo de su cercanía con Harrison Ford en el set de “Indiana Jones”

El creador de “The Big Bang Theory” explicó la fórmula de su éxito continuo

“Ni cinco dólares”: la queja de los abogados de Nick Reiner sobre el fideicomiso familiar

El director de la nueva película de Resident Evil reveló por qué no incluyó a los personajes de los videojuegos

“No quería ni ir al supermercado”: Khloé Kardashian reveló cómo la vergüenza afectó su vida durante años