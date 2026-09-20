Rusia limitó la venta de combustible tras el ataque de Ucrania a la refinería de Kapotnia. (REUTERS/Colaborador)

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La venta de gasolina en Moscú quedó limitada a 30 litros por vehículo en estaciones de Gazprom Neft, después del ataque nocturno contra la refinería de Kapotnia, situada al sureste de la capital rusa. La medida redujo a la mitad el máximo de 60 litros que se permitía adquirir antes de la ofensiva.

El ataque con drones contra la región de Moscú dejó tres muertos, más de 20 heridos y afectó al menos 11 localidades, según informaron las autoridades locales. La ofensiva también coincidió con el tercer y principal día de las elecciones legislativas rusas.

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El portal Msk1.ru informó que el límite rige en las gasolineras de Gazprom Neft, compañía propietaria de la instalación petrolera atacada. La refinería de Kapotnia ya había sido alcanzada por fuerzas ucranianas en junio.

La restricción de combustible redujo de 60 a 30 litros por vehículo el máximo de compra en las gasolineras de Gazprom Neft. (REUTERS/ARCHIVO)

La restricción redujo de 60 a 30 litros por vehículo la cantidad máxima que pueden comprar los conductores en esas estaciones. El material disponible no precisa durante cuánto tiempo permanecerá vigente la medida.

La limitación fue aplicada tras un ataque contra una instalación petrolera de Gazprom Neft en Kapotnia, al sureste de Moscú. La ofensiva ocurrió durante la noche y se produjo junto con ataques contra otras localidades de la región de Moscú, donde las autoridades reportaron víctimas, heridos y alteraciones en el transporte aéreo.

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Según las autoridades regionales, el ataque obligó a aplazar o cancelar casi 450 vuelos en los aeropuertos de la capital rusa. Se trata de una de las mayores ofensivas ucranianas contra Moscú y su región desde el inicio de la guerra en 2022.

Tres muertos y una adolescente herida

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, informó que un hombre murió en el hospital después de que su esposa falleciera horas antes durante el ataque contra el edificio donde vivía la pareja.

Vorobiov agregó que la hija de ambos, de 15 años, sufrió heridas y permanece internada. La tercera víctima mortal fue un anciano que se encontraba en su vivienda cuando se produjo la ofensiva.

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Las autoridades habían señalado previamente que el ataque afectó a al menos 11 localidades de la región de Moscú. El balance de muertos aumentó a tres durante la jornada, tras la muerte del hombre hospitalizado.

Zelensky reivindicó ataques contra instalaciones rusas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, informó este domingo que fueron alcanzados “una de las instalaciones claves de la industria petrolera rusa” y un centro logístico del “agresor”.

Zelensky sostuvo que los ataques contra instalaciones rusas restan miles de millones de dólares a la maquinaria de guerra del Kremlin y reclamó a Moscú que elija la paz. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

En un mensaje publicado en X, Zelensky afirmó que esos golpes representan “miles de millones de dólares menos” para la maquinaria de guerra del Kremlin. El mandatario indicó que en los ataques se utilizaron los sistemas FP-1, RZ-100, MICH.2000, Palianitisia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo y Pelican.

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“Agradezco a nuestros guerreros por su precisión, al servicio de seguridad de Ucrania junto con las fuerzas de sistemas no tripulados, a las tropas de operaciones especiales, el contraespionaje militar y a los servicios secretos para el extranjero”, afirmó Zelensky.

El presidente ucraniano también dijo que fue atacada otra instalación en la región de Wronesch y reclamó a Moscú que ponga fin a la guerra. “Moscú tiene que terminar su guerra brutal y elegir la paz”, sostuvo.