República Dominicana

Dos hombres mueren tras enfrentamiento con la Policía en Santo Domingo

Según el reporte oficial, los identificaron como Luis Rivera Simón, de 30 años, y Henrry Joel Borrell Rudecindo, de 31, en El Almirante

Cinta amarilla de "No Pase Policía" en primer plano. Detrás, siluetas de agentes con luces de patrulla azules y rojas en una calle mojada y oscura.
Dos hombres murieron tras un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional de República Dominicana en El Almirante, Santo Domingo Este. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos hombres murieron luego de un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional de República Dominicana en el sector El Almirante, Santo Domingo Este. Las autoridades sostienen que los heridos viajaban en un vehículo de transporte por aplicación y que, antes de la intervención, habrían obligado al conductor a continuar la marcha.

Los fallecidos fueron identificados como Luis Rivera Simón, de 30 años, y Henrry Joel Borrell Rudecindo, de 31. Ambos recibieron atención de emergencia en el Hospital El Almirante tras resultar lesionados durante el operativo, pero murieron posteriormente, de acuerdo con la información oficial.

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Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
La Policía Nacional identificó a los fallecidos como Luis Rivera Simón, de 30 años, y Henrry Joel Borrell Rudecindo, de 31. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La patrulla siguió al vehículo en El Almirante

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 12 de septiembre, cuando una patrulla de la Subdirección Regional de Investigación de la Policía Nacional, conocida como Dicrim, dio seguimiento al automóvil en el que se trasladaban los dos hombres.

Según el reporte preliminar, los agentes recibieron información sobre un posible asalto que los ocupantes del vehículo planeaban cometer contra otra persona. La versión policial indica que los hombres portaban armas de fuego y chalecos antibalas.

La intervención se produjo cuando la patrulla ubicó el vehículo en Santo Domingo Este. Las autoridades señalaron que los ocupantes reaccionaron con disparos contra los agentes, lo que provocó el intercambio de fuego.

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Durante el tiroteo, Rivera Simón y Borrell Rudecindo recibieron heridas de bala. Los policías trasladaron a los dos hombres al Hospital El Almirante, donde fallecieron mientras recibían atención médica.

El taxista aseguró que durante el viaje vio dos armas de fuego y chalecos antibalas y escuchó conversaciones sobre un posible asalto. (iStock)
El taxista aseguró que durante el viaje vio dos armas de fuego y chalecos antibalas y escuchó conversaciones sobre un posible asalto. (iStock)

El conductor habría sido rehén en la persecución

Aunque el conductor del vehículo salió ileso. El hombre declaró a los investigadores que trabaja para una plataforma digital de transporte y que había sido contratado por los dos pasajeros para realizar un viaje.

De acuerdo con su relato, durante el trayecto notó que los pasajeros llevaban dos armas de fuego y chalecos antibalas. También aseguró que escuchó conversaciones que apuntaban a un posible asalto.

El taxista explicó que una patrulla le ordenó detenerse, pero afirmó que los pasajeros lo obligaron a acelerar. Minutos después detuvo el automóvil y se lanzó del vehículo, según la declaración recogida por la Policía.

La institución no precisó cuánto tiempo permaneció el conductor fuera del automóvil ni cómo continuó el desplazamiento del vehículo antes de que ocurriera el enfrentamiento.

Cinta amarilla con la inscripción en inglés Police Line Do Not Cross atada a una reja metálica junto a un muro de ladrillos rojos.
La versión policial sostiene que los ocupantes del automóvil dispararon contra los agentes cuando fueron ubicados en Santo Domingo Este. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía incautó armas, chalecos y teléfonos

En el sitio del incidente, los investigadores ocuparon una pistola Taurus modelo G2C, calibre 9 milímetros, con serie ABH808428. También decomisaron otra pistola calibre .45, cuya numeración no pudo ser identificada, además de tres casquillos calibre .45.

La Policía Científica recolectó dos chalecos antibalas negros, teléfonos celulares, pasamontañas, carteras y prendas de vestir. Estos objetos quedaron bajo resguardo para las diligencias de investigación.

Las autoridades señalaron que los dos hombres fallecidos figuraban en registros policiales por delitos relacionados con sustancias controladas, robo, asalto a mano armada y asociación de malhechores. No se informó si otras personas estarían vinculadas con el supuesto plan delictivo ni si hubo policías lesionados durante el intercambio de disparos.

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