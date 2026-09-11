República Dominicana refuerza la vigilancia por 13 sospechas de ántrax en Haití

Un investigador manipula muestras biológicas de suelo con pinzas en una placa de Petri dentro de un laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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República Dominicana activó protocolos de vigilancia sanitaria y zoosanitaria ante la detección de 13 casos sospechosos de carbunco cutáneo en Haití, mientras intensificó el control de la frontera con ese país mediante infraestructura militar y cercas perimetrales.

La alerta surgió el 26 de agosto, cuando las autoridades de salud de Haití recibieron un reporte sobre presuntos casos de ántrax en Baliverne, una localidad de la quinta sección comunal de Dame-Marie, en el departamento de Grand’Anse, según informó EFE.

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La investigación haitiana identificó, además de los casos humanos, la muerte de 20 animales en la zona.

Dos fallecidos y una causa aún sin confirmar

Entre los 13 casos sospechosos se registraron dos muertes, aunque las autoridades sanitarias de ambos países precisaron que todavía no hay confirmación de que el ántrax haya sido la causa directa de esos decesos.

La posible fuente de exposición que investigaron los equipos de epidemiología fue el contacto con ganado enfermo.

El Ministerio de Salud Pública y Población de Haití desplegó equipos en las comunidades de Brezèl y Briyo para realizar visitas domiciliarias, identificar nuevos casos y reforzar la sensibilización entre la población local, de acuerdo con información publicada por Prensa Latina, agencia estatal cubana.

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El ántrax puede causar la muerte súbita de animales en menos de 24 horas - crédito ICA

El gobierno dominicano descarta una emergencia sanitaria

“República Dominicana no registra casos de ántrax ni existe una situación de emergencia sanitaria”, afirmó el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en un comunicado recogido por EFE.

El funcionario subrayó que el refuerzo de la vigilancia respondió a una medida preventiva y que los servicios de salud estaban preparados para identificar cualquier caso sospechoso de forma oportuna.

El carbunco o ántrax es una enfermedad producida por la bacteria Bacillus anthracis, que afecta principalmente a animales herbívoros: ganado bovino, ovino y caprino.

Puede transmitirse a personas mediante el contacto directo con animales infectados o con productos de origen animal contaminados. La enfermedad no se propaga de persona a persona, por lo que el riesgo de contagio por contacto humano es bajo, según precisó el Ministerio de Salud Pública dominicano a EFE.

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El foco de las acciones preventivas: el movimiento de animales

Las autoridades dominicanas concentraron las medidas de contención en la movilización no regulada de animales y productos de origen animal a través de la frontera compartida, que se extiende a lo largo de 391 kilómetros.

Ese foco de atención cobró relevancia en un contexto de refuerzo del control fronterizo. El 5 de septiembre, el gobierno dominicano inició la construcción de 14,5 kilómetros adicionales de verja perimetral en el sur de la frontera con Haití, que incluirá seis torres de vigilancia y alcantarillas, según informó EFE.

Una ilustración muestra vacas en un campo seco y agrietado bajo un sol intenso, con bacterias que simbolizan ántrax y pierna negra acechando a su alrededor, representando una alerta sanitaria por calor extremo y sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto se enmarca en el plan “Frontera Fuerte”, que ya acumula unos 55 kilómetros de cerca construidos y cuenta con 11,000 militares desplegados, junto con drones, cámaras inteligentes y fibra óptica.

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Qué es el ántrax y por qué preocupa en zonas rurales

El ántrax cutáneo es la forma más común de la enfermedad en humanos y se produce cuando la bacteria ingresa al organismo a través de cortes o raspaduras en la piel durante el manejo de animales infectados o sus derivados.

Un veterinario rural observa a un grupo de ganado bovino en un pastizal seco junto a una cerca de madera durante el atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque es tratable con antibióticos, la bacteria puede formar esporas que persisten en el suelo durante décadas, lo que complica su erradicación en zonas rurales con sistemas veterinarios débiles.

Las autoridades dominicanas exhortaron a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y aclararon que las medidas implementadas forman parte de los mecanismos habituales de vigilancia y preparación sanitaria, no de una respuesta de emergencia.

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