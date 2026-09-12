“La mesa que nos une”: el gesto solidario de miles de personas que batió un récord Guinness en Rumania

La jornada convocó a habitantes de Bucarest y visitantes a participar de un banquete gratuito, organizado para reunir donaciones destinadas a construir el primer hospital psiquiátrico pediátrico de Rumanía (TikTok George Carut)

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Rumanía reunió este sábado a 20.000 personas alrededor de una mesa de 5.055 metros en Bucarest, donde los organizadores aseguraron que batieron el récord Guinness de la mesa más larga del mundo para un banquete.

La convocatoria se desarrolló en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio del Parlamento, bajo el nombre La mesa que nos une. La iniciativa combinó el intento de obtener una marca mundial con una campaña de donaciones para la construcción del primer hospital psiquiátrico pediátrico del país.

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El encuentro permitió la participación gratuita de residentes de la capital, visitantes de otras ciudades rumanas y personas procedentes del extranjero. La organización abrió el registro con antelación y habilitó la asistencia de familias, incluidos niños, además de grupos de amigos, vecinos y compañeros de trabajo.

La instalación se extendió desde la Plaza de la Constitución hasta la zona próxima a la Plaza Unirii. Los responsables dividieron el recorrido en ocho sectores para organizar el ingreso y la ubicación de los asistentes.

Cada sector contó con puntos de acceso definidos en el plano oficial del evento. La infraestructura incluyó baños, puestos de primeros auxilios y una carpa central para retirar las pulseras necesarias para entrar a la zona del banquete.

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Los participantes recogieron las pulseras en el estacionamiento de la Plaza de la Constitución. El trámite se realizó durante los dos días anteriores a la convocatoria y continuó en la mañana de hoy. Para retirarlas, cada persona presentó el código enviado por correo electrónico al momento de completar la inscripción.

La estructura se construyó con materiales reciclables. El montaje contempló la reducción de residuos en una actividad que reunió a miles de personas en una de las áreas centrales de Bucarest.

Voluntarios organizan hileras de mesas y sillas plegables a lo largo de una calle adaptada para un evento (X)

Además, el Banco de Alimentos del Sector 6 de Bucarest elaboró las raciones distribuidas durante la jornada. La preparación demandó menos de 24 horas y requirió más de cinco toneladas de alimentos.

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Por su parte, el menú reunió productos de la gastronomía local junto con salchichas, huevos, arroz, postres y frutas. Los organizadores planificaron el servicio para que todos los asistentes registrados recibieran una comida sin costo.

Los comensales también recibieron un plato personalizado con la fecha del evento. Sobre la extensa mesa se colocaron pequeños jarrones con flores y otros elementos decorativos preparados para la convocatoria.

Los responsables del encuentro ya habían impulsado una convocatoria similar en Alba Iulia el año anterior. En aquella ocasión, 10.000 personas ocuparon una mesa de 2.782 metros, una marca que la edición de este sábado buscó superar.

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La iniciativa trasladó el intento de récord a la capital y duplicó la convocatoria registrada entonces. La organización sostuvo que el nuevo montaje cumplió las condiciones para inscribir el resultado como una nueva marca Guinness.

Una vez concluido el banquete, los alimentos y platos no utilizados quedaron bajo resguardo del Banco de Alimentos, que los distribuirá entre personas y comunidades vulnerables dentro de sus programas de asistencia.

(Con información de EFE)