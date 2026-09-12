Estados Unidos impidió el paso de 100 barcos comerciales tras dos meses de bloqueo marítimo a Irán

El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush navega por el océano Índico, en la zona de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos, en el marco del cierre perimetral norteamericano del estrecho de Ormuz (CENTCOM EN X)

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Las fuerzas militares de Estados Unidos han bloqueado el paso de 100 barcos comerciales en los primeros 60 días del segundo bloqueo marítimo impuesto al régimen de Irán, una operación que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) describió como “un muro de acero” y que no ha dejado pasar un solo buque sin autorización desde su reanudación el 14 de julio.

“Las fuerzas del Centcom han reorientado 100 embarcaciones comerciales durante los últimos 60 días desde que Estados Unidos reanudó el bloqueo, como un muro de acero, contra Irán”, informó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales este sábado.

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La declaración añadió que “los miembros del servicio militar estadounidense permanecen completamente enfocados en esta misión” y que “cero barcos han atravesado el bloqueo sin la autorización de las fuerzas de Estados Unidos”.

La fase vigente del bloqueo se activó por orden del presidente Donald Trump tras dar por concluido el acuerdo marco de alto el fuego que él mismo firmó con Teherán el 17 de junio, ante la persistencia de los ataques iraníes contra la navegación comercial en el estrecho de Ormuz. En el primer bloqueo, que se extendió del 13 de abril al 18 de junio, las fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves con cargamentos humanitarios, según los datos del Centcom.

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La reanudación de los ataques cruzados entre Washington y Teherán a partir del 30 de agosto profundizó la tensión en la región. El precio del crudo intermedio de Texas (WTI) cerró la semana en 100,5 dólares por barril, un nivel que refleja la sensibilidad de los mercados energéticos ante el conflicto: antes de que la guerra comenzara, en febrero, por el estrecho de Ormuz transitaba el 20% del petróleo mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una ceremonia de llegada en Aras an Uachtarain, Dublín, Irlanda, el 12 de septiembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

La guerra terminará “justo después de las elecciones de medio término”

Desde Irlanda, Trump afirmó este sábado que el conflicto con Irán llegará a su fin “justo después de las elecciones de medio término”, previstas para el 3 de noviembre, y que a partir de entonces “pronto caería el petróleo”.

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La declaración se produjo en medio de un estancamiento en las negociaciones que, según el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, carece de sentido mientras Washington no acepte las condiciones de Teherán.

“Hasta que la parte estadounidense no acepte todas las condiciones de Irán, el diálogo y la negociación no tienen ningún sentido”, señaló el alto cargo parlamentario, cuyas palabras reflejan el punto muerto en que se encuentran los contactos entre ambas partes para poner fin a las hostilidades en torno al estrecho.

Mientras persiste el impasse diplomático, Irán anunció este sábado que abordará con Omán el trazado de rutas marítimas provisionales y seguras para la navegación comercial en Ormuz durante una reunión prevista para el lunes en Mascate, a la que también asistirán los países árabes del golfo Pérsico. La habilitación del estrecho como vía comercial es una de las cartas que Teherán mantiene sobre la mesa en las negociaciones, aunque la condiciona a que Estados Unidos cese los ataques y cumpla los términos del memorando de entendimiento firmado en junio.

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El presidente de Irán reconoció que la situación económica es “crítica y peligrosa” tras las sanciones de EEUU (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reconoció ante el Foro Económico de los BRICS en Nueva Delhi que las sanciones estadounidenses y el conflicto bélico llevaron a su país a “una fase crítica y peligrosa en los últimos meses”. “La seguridad económica es inseparable de la seguridad nacional y regional”, subrayó el mandatario durante su participación en la cumbre, que tiene en agenda la guerra en Medio Oriente, las tensiones comerciales y los mecanismos financieros para reducir la dependencia de sistemas financieros occidentales.

Los números respaldan esa evaluación. La inflación interanual en Irán alcanzó el 87,9% en julio, mientras que el alza de precios en alimentos y bebidas llegó al 128%. A fines de agosto, Pezeshkian admitió que las medidas de Washington redujeron en un 35% las exportaciones e importaciones iraníes y advirtió que, si las sanciones continúan, “la inflación aumentará”. El deterioro económico, que se agravó en los últimos meses, alimentó movilizaciones sociales a fines del año pasado: las protestas, que exigieron el fin del régimen, terminaron tras una represión en la que, según las propias autoridades iraníes, murieron 3.117 personas; la organización opositora de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, eleva esa cifra a más de 7.000.

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Ante ese cuadro, Pezeshkian instó a los miembros del bloque BRICS a establecer “un espacio en el que ningún país pueda perturbar el comercio legítimo de otro monopolizando un instrumento financiero o una tecnología”. El régimen iraní calificó las medidas de Washington como “terrorismo de Estado” y “guerra económica”, y pidió a otros países que no las apliquen.