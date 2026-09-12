Rusia lanzó cerca de 500 drones en solo un día y dejó al menos nueve muertos en Ucrania

La ofensiva rusa en Odesa dejó 37 heridos, entre ellos un bebé, y dos personas permanecieron desaparecidas tras los ataques nocturnos (REUTERS/Nina Liashonok)

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Rusia dejó nueve muertos y decenas de heridos este sábado tras atacar varias regiones de Ucrania, entre ellas Kramatorsk, Zvyahel, Zaporiyia, Kryvyi Rih y Odesa, según informaron las autoridades.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, confirmó en Telegram que Moscú desplegó cerca de 500 drones contra objetivos desde la madrugada. Las autoridades locales también registraron ataques con misiles, que dañaron edificios, vehículos particulares, supermercados, estaciones de servicio e infraestructura industrial.

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“Básicamente, los rusos han extendido la guerra desde el frente, donde no tienen éxito, hacia la economía, y sus tácticas son de lo más básicas: destruir cualquier lugar que pudiera ayudar a la gente a sobrellevar las condiciones de la guerra”, escribió.

En cuanto a la ofensiva, en Kramatorsk, una de las ciudades ucranianas cercanas al frente de combate que Rusia busca capturar, tres personas murieron en ataques contra automóviles civiles. La administración municipal informó que los hechos ocurrieron en tres incidentes distintos durante un lapso de 90 minutos.

Volodimir Zelensky afirmó que Rusia trasladó su estrategia del frente de combate hacia objetivos económicos y civiles para debilitar la capacidad de Ucrania de sostener a la población (Europa Press)

Además, otras cuatro personas sufrieron heridas en esa ciudad de la región de Donetsk. Las autoridades locales sostuvieron que los vehículos alcanzados no cumplían funciones militares y que las víctimas realizaban actividades cotidianas cuando fueron atacadas.

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Luego, la ofensiva se extendió a Zvyahel, en la región de Zhytomyr, al oeste de Kiev. El gobernador regional, Vitaliy Bunechko, informó que un ataque contra un supermercado causó la muerte de dos personas. También alcanzó dos gasolineras y una empresa con inversión extranjera cuya identidad no fue precisada.

Por su parte, en la región de Zaporizhzhia, dos personas murieron y 11 resultaron heridas durante ataques contra la capital regional y otras localidades cercanas, según el gobernador Ivan Fedorov. La ciudad recibió impactos en medio de una nueva serie de ataques rusos contra zonas urbanas e instalaciones vinculadas a la industria ucraniana.

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El Ministerio de Defensa ruso afirmó que atacó instalaciones industriales en Zaporiyia, Dnipro y Kryvyi Rih, entre ellas la siderúrgica Zaporizhstal y el complejo Interpipe Steel (Europa Press)

Además, en Kryvyi Rih, ciudad natal de Zelensky, dos personas murieron durante ataques nocturnos con drones y misiles. El jefe de la administración militar local, Oleksandr Vilkul, informó que las autoridades activaron los servicios de emergencia tras los impactos.

A la vez, decenas de personas recibieron atención médica y dos permanecieron desaparecidas en Odesa, donde la ofensiva nocturna dejó 37 heridos, entre ellos un bebé.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas atacaron instalaciones industriales, entre ellas la siderúrgica Zaporizhstal en Zaporiyia, un complejo de Interpipe Steel en Dnipro y varias plantas situadas en Kryvyi Rih, incluido el complejo de la Planta de Beneficio de Mineral de Hierro del Norte.

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Asimismo, mantuvieron operaciones contra puertos ucranianos del mar Negro. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que atacó un buque de carga en Odesa que, según su versión, transportaba bienes destinados a uso militar. Horas antes, Moscú declaró que sus fuerzas golpearon dos cargueros durante la noche en el puerto de Chornomorsk.

En el puerto de Chornomorsk las fuerzas rusas atacaron dos buques de carga seca que transportaban suministros militares (Reuters)

Sin embargo, la ofensiva también generó alertas fuera del territorio ucraniano. La situación tuvo repercusiones en Moldavia, donde las autoridades cerraron el espacio aéreo nacional durante casi una hora después de detectar un dron cerca de la frontera con Ucrania. Además, siete pasos fronterizos suspendieron temporalmente sus operaciones.

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Los drones rusos ingresaron en reiteradas ocasiones al espacio aéreo moldavo pese a las protestas oficiales de Chisináu. Durante la semana, uno de esos episodios demoró la salida de un avión en el que viajaba Zelensky rumbo a Noruega.

En cuanto a la ofensiva ucraniana, el ejército informó que atacó la planta Togliattikauchuk, una de las mayores fábricas rusas de caucho sintético, situada en Togliatti, en la región de Samara.

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, pidió al Congreso de Estados Unidos que apruebe una ley de sanciones contra Rusia que ya recibió el visto bueno del Senado, pero encontró resistencia en la Cámara de Representantes.

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“Moscú está intensificando su campaña de terror contra Ucrania, cometiendo a diario crímenes atroces contra la población civil y rechazando los esfuerzos de paz”, alertó el funcionario.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga afirmó que “reforzar las sanciones contra Rusia es fundamental para avanzar hacia la paz” (EFE)

Sibiga afirmó que la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, resultó insuficiente y reclamó medidas adicionales contra Moscú. El proyecto permitiría aplicar aranceles de hasta el 500% a importaciones procedentes de Rusia y gravámenes de hasta el 100% a bienes de países que compren grandes volúmenes de energía rusa.

La iniciativa también contempló restricciones a nuevas inversiones estadounidenses en el sector energético ruso, limitaciones a las exportaciones de energía hacia Rusia y sanciones contra funcionarios e instituciones financieras del Kremlin. El presidente Donald Trump manifestó su respaldo a la propuesta.

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En el frente diplomático, Zelensky también señaló en una entrevista con DW, que estaría dispuesto a reunirse con Putin durante la cumbre del G20 prevista para diciembre en Miami. El Kremlin indicó que esa posibilidad no fue discutida y sostuvo que una reunión entre ambos líderes solo tendría sentido para formalizar acuerdos negociados previamente por sus equipos.

Sin embargo, Dmitri Peskov, portavoz del gobierno ruso, descartó el sábado una reunión entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky. El Kremlin mantuvo como única alternativa un eventual encuentro en Moscú.

(Con información de Reuters)