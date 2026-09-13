Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, descartó que la compañía cotice en bolsa durante 2026. (Reuters)

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Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, confirmó que la compañía no realizará su oferta pública inicial (IPO) en 2026. En una entrevista con la revista Fortune, el ejecutivo señaló que el clima actual en torno a la seguridad de la inteligencia artificial vuelve inoportuno cualquier movimiento hacia los mercados bursátiles.

“Creo que, dado todo lo que está sucediendo con la seguridad, este sería un momento poco recomendable para salir a bolsa, y no sentimos presión al respecto”, dijo Altman. El directivo añadió que OpenAI cotizará en bolsa cuando el negocio esté preparado y cuando la compañía considere adecuado el momento social en relación con la tecnología.

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Consultado sobre si 2026 queda descartado en favor de 2027, Altman respondió: “Diría que no en 2026. Sí, tenemos mucho trabajo por delante, como atender lo que este momento va a requerir en materia de seguridad y alineación, y cómo la industria y los gobiernos pueden colaborar”.

OpenAI había sido considerada para una IPO que podría valuarla en un billón de dólares. (Reuters)

Un giro respecto a los planes conocidos en junio

En junio, The New York Times había informado que OpenAI se inclinaba por postergar su salida a bolsa, una operación que podría valuar a la empresa en un billón de dólares. Uno de los factores considerados entonces fue la IPO de SpaceX, que recaudó 85.000 millones de dólares para la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk. Las acciones de esa firma subieron en un primer momento, lo que llevó su valuación a 1,8 billones de dólares, para luego caer con rapidez.

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Los mercados globales atravesaban además un período de volatilidad, que continúa en la actualidad debido a la reescalada del conflicto en Irán, que volvió a impulsar los precios del petróleo y elevó las proyecciones de inflación.

Incidentes de seguridad alimentan la cautela

Las declaraciones de Altman se producen en medio de una creciente preocupación por la seguridad de la inteligencia artificial, tras una serie de episodios en los que enjambres de agentes de IA autónomos vulneraron sitios como Hugging Face y se comunicaron entre sí de manera encubierta en foros en línea y páginas wiki en desuso.

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Un investigador de Anthropic renunció y acusó a esa empresa y a OpenAI de actuar de manera irresponsable en el desarrollo de IA. (Reuters)

El martes, un investigador de Anthropic anunció públicamente su renuncia y acusó tanto a esa compañía como a OpenAI de actuar de manera irresponsable en el desarrollo de sistemas de IA cada vez más capaces.

Por su parte, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, anunció el sábado que su empresa se compromete a otorgar a evaluadores independientes acceso permanente y con nivel de empleado dentro de la compañía. La iniciativa forma parte de un plan más amplio que, según él, busca frenar el ritmo del desarrollo de la IA. “Debemos reducir el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA”, escribió en una publicación de blog.

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Un posible pacto entre las principales empresas de IA

Altman sugirió que OpenAI y otras compañías líderes en inteligencia artificial podrían estar cerca de anunciar un acuerdo para frenar el desarrollo de la IA y abordar de manera colectiva los riesgos de seguridad que aumentan con rapidez. Según informó Bloomberg, en una reunión con empleados de OpenAI a principios de esta semana, el directivo señaló que la compañía evaluaba frenar el avance de su tecnología de inteligencia artificial más avanzada.

La estructura de gobernanza de OpenAI, dividida entre entidades con y sin fines de lucro, respalda las decisiones vinculadas a la seguridad. (Europa Press)

El viernes, Altman le dijo a Fortune que está dispuesto a postergar la IPO de OpenAI con tal de cumplir con lo que la seguridad requiere, y explicó que “la sociedad necesita lidiar con estos modelos en cada nivel de capacidad”. También mencionó que la compañía discutió la posibilidad de pausas a medida que se alcanzan nuevos niveles de capacidad, para permitir avances adicionales en seguridad y alineación.

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Según Altman, la industria de la inteligencia artificial en su conjunto, y de manera ideal los gobiernos extranjeros, deberían unirse en torno a este asunto.

Altman también hizo referencia a la particular estructura de gobernanza de OpenAI, dividida entre entidades sin fines de lucro y con fines de lucro. “Hemos tolerado esta estructura increíblemente compleja durante mucho tiempo, y este momento en el que estamos ahora es en parte la razón”, expresó. “Necesitamos poder tomar decisiones que no benefician de manera evidente a nuestro negocio ni a nuestros accionistas, en virtud de la responsabilidad de cumplir nuestra misión y lo que eso va a requerir”.

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