Arabia Saudita denunció que los rebeldes hutíes lanzaron un proyectil desde Yemen: al menos dos heridos

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra Arabia Saudita

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Arabia Saudita denunció este sábado que un proyectil de los rebeldes hutíes hirió a dos personas en una zona situada a lo largo de la frontera sur del país con Yemen, horas después de que el Gobierno emitiera alertas advirtiendo del riesgo de posibles ataques.

La Dirección de Protección Civil señaló que sus “equipos en la provincia de Al-Tuwal, en la región de Jazan, respondieron a un incidente relacionado con un proyectil lanzado por la milicia terrorista hutí, que causó dos heridos y daños materiales en una mezquita, varios edificios y vehículos”.

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Este ataque tiene lugar luego de que las fuerzas yemeníes del gobierno respaldado por Arabia Saudita atacaron el sábado a combatientes hutíes cerca de la ciudad portuaria de Mocha, en el mar Rojo, mientras aumentaba el número de civiles obligados a huir por la reanudación de los combates.

Los enfrentamientos se producen después de una ofensiva de una semana en la que los hutíes capturaron el resto de la costa yemení del mar Rojo y varias islas estratégicas. El grupo consolidó así su control del estrecho de Bab al Mandab, una ruta relevante para las exportaciones de petróleo saudíes tras el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, y declaró un bloqueo marítimo contra los puertos de Arabia Saudita en el mar Rojo.

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La agencia estatal Saba informó que las fuerzas yemeníes destruyeron vehículos y armas y mataron a integrantes de la milicia hutí cerca de Mocha. Un portavoz militar citado por la agencia aseguró que también fueron atacados objetivos del grupo en las afueras de la ciudad.

Los hutíes afirmaron que, durante las 48 horas previas, “las aeronaves del enemigo saudí realizaron 129 ataques aéreos” contra zonas bajo su control. Según Axios, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman llamó dos veces la semana pasada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedir ataques estadounidenses contra los hutíes, pero la solicitud fue rechazada.

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Trump no explicó si Washington adoptaría alguna medida, pero dijo a periodistas que “todo va a salir bien y de maravilla” en la región. Estados Unidos llevó a cabo en 2025 una campaña de bombardeos de siete semanas contra los hutíes por sus ataques reiterados contra barcos en el mar Rojo, en apoyo de Hamás durante la guerra de Gaza.

La caída de Mocha ante los hutíes el jueves obligó a más residentes a abandonar sus hogares y dirigirse a Adén, sede del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, en medio de la reanudación de la guerra civil.

La agencia migratoria de la ONU informó que 76.000 personas huyeron de los combates desde julio, una cifra que se cuadruplicó en una semana. La organización advirtió que las necesidades crecen mucho más rápido que su capacidad de respuesta y alertó que la situación empeora cada día.

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En Saná, simpatizantes hutíes celebraron la liberación de 210 prisioneros retenidos en zonas que quedaron bajo control del grupo. Los hutíes dijeron que eran prisioneros de guerra y que algunos habían pasado hasta ocho años encarcelados.

La guerra civil yemení comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná. El conflicto permaneció inactivo desde el alto el fuego de 2022 hasta que los combates se reanudaron en julio; Arabia Saudita intervino en 2015 para respaldar al gobierno reconocido internacionalmente, que mantiene su administración desde Adén.