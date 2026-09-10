República Dominicana

República Dominicana abre “Huellas de mi Quisqueya” y busca cortos de la diáspora filmados con celular

INDEX lanzó la convocatoria para dominicanos y descendientes que viven fuera del país. Celinés Toribio habló de identidad y relatos desde otros territorios. Los requisitos y el envío digital guardan más de una condición clave

Una mujer sostiene un teléfono con micrófono sobre un trípode frente a la bandera de República Dominicana y el mar.
Una mujer graba contenido audiovisual con un teléfono inteligente junto a la bandera de República Dominicana en una playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) lanzó la quinta edición del concurso de cortometrajes “Huellas de mi Quisqueya”, dirigido a dominicanos y descendientes de dominicanos que residan fuera de República Dominicana y quieran narrar historias vinculadas con su identidad, cultura y relación con el país.

La convocatoria, que abrió el 8 de septiembre, estará disponible hasta el 9 de noviembre de 2026 a las 18:00 de República Dominicana. Los trabajos seleccionados recibirán premios en dos categorías, Amateur y Cineastas, y la premiación está prevista para diciembre, en una fecha aún por definir.

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El acto de presentación estuvo encabezado por la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio, quien sostuvo que el certamen ofrece un espacio para que la diáspora relate sus experiencias y costumbres desde distintos países.

Este concurso representa una oportunidad para que nuestros dominicanos en el exterior compartan, desde su propia mirada, las historias que reflejan quiénes somos”, expresó Toribio. La funcionaria añadió que las cuatro ediciones anteriores reunieron a más de 300 participantes de 35 países.

El concurso entregará premios de hasta USD 5.000

La competencia contempla dos renglones. En la categoría Cineastas, destinada a profesionales o semiprofesionales, el primer premio será de USD 5.000, el segundo de USD 3.000 y el tercero de USD 1.500.

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Un joven observa un teléfono móvil en un trípode que apunta a una maqueta de casas, cerca de una lámpara y una bandera de República Dominicana.
Un joven de República Dominicana utiliza un teléfono móvil sobre un trípode para grabar una maqueta en su hogar y realizar un proyecto audiovisual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la categoría Amateur, dirigida a creadores sin trayectoria profesional, el primer lugar recibirá USD 2.500; el segundo, USD 1.500; y el tercero, USD 1.000. El concurso también otorgará tres menciones especiales en cada categoría.

Los participantes deberán tener 18 años o más, nacionalidad dominicana o ascendencia dominicana, y acreditar al menos un año de residencia fuera del territorio nacional con estatus migratorio legal vigente en el país donde viven.

No podrán inscribirse el personal de las misiones en el exterior ni de las oficinas del INDEX, así como sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Tampoco podrán volver a competir quienes hayan ganado uno de los tres primeros lugares en las dos ediciones más recientes del certamen.

Los cortometrajes deberán filmarse con celulares y durar hasta 60 segundos

Las obras deberán haber sido realizadas durante 2026 y grabadas fuera de República Dominicana. Cada video tendrá una duración máxima de 60 segundos, sin contar los créditos, y deberá registrarse exclusivamente con la cámara de un teléfono celular.

La entrega será digital y requerirá una cuenta activa de Gmail para acceder a la plataforma de inscripción. El INDEX informó que los cortometrajes pasarán por una preevaluación técnica y que los materiales con fallas de imagen o sonido que impidan su visualización serán descartados.

Las bases legales y los formularios de inscripción están disponibles en index.gob.do/huellasdemiquisqueya.

Una mujer ajusta un teléfono celular colocado en un trípode junto a un aro de luz, con la bandera de República Dominicana al fondo.
Una creadora de contenido en República Dominicana ajusta un teléfono móvil sobre un trípode para grabar un video. (Imagen Ilustrativa Infobae)

DGCINE, Banco BHD y Caribbean Cinemas respaldan la iniciativa

El concurso cuenta con el patrocinio oficial de Banco BHD y la colaboración de la Dirección General de Cine (DGCINE) y Caribbean Cinemas. En representación de la directora general de DGCINE, Marianna Vargas Gurilieva, asistieron Natalia Freites, encargada de FONPROCINE, y José Enrique Rodríguez, responsable de la Cinemateca Dominicana. También participaron Kirssys Abreu, segunda vicepresidenta de Responsabilidad Social del Banco BHD; Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas, y el director y productor Tuto Guerrero.

El jurado estará integrado por profesionales del cine dominicano con vínculos con la diáspora. Guerrero, Cordero y el director de cine Tabaré Blanchard evaluarán las producciones inscritas en esta edición.

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