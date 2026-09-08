República Dominicana queda tercera en América Latina entre los peores resultados en PISA

La República Dominicana quedó tercera entre los países latinoamericanos con peores resultados en las pruebas PISA de la OCDE. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Guardar

La República Dominicana quedó en el tercer lugar entre los países latinoamericanos con peores resultados en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de la OCDE, un resultado que volvió a exponer el bajo desempeño de sus estudiantes de 15 años en ciencias, matemáticas y comprensión lectora, en una medición internacional aplicada a 91 países y territorios.

La nueva edición evaluó a unos 760,000 estudiantes de 15 años en todo el mundo. En el caso dominicano, participaron 7,080 alumnos de 257 escuelas, una muestra que representa a cerca de 127,900 jóvenes de esa edad, equivalentes al 68 % de esa población en el país.

PUBLICIDAD

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el país solo quedó por encima de Paraguay y Guatemala dentro de América Latina. El informe también advirtió que los sistemas participantes registraron el nivel medio de rendimiento más bajo observado hasta ahora y definió como “especialmente preocupante” el deterioro en lectura.

En ciencias, los estudiantes dominicanos obtuvieron 361 puntos. En matemáticas alcanzaron 339 y en comprensión lectora 346, de acuerdo con los resultados divulgados por la OCDE y citados por Listín Diario.

Solo el 23 % alcanzó el nivel mínimo esperado en lectura

Uno de los datos más reveladores del informe aparece en comprensión lectora: apenas el 23 % de los estudiantes dominicanos llegó al Nivel 2 o superior, frente al 69 % de promedio en los países de la OCDE. Ese umbral marca la capacidad de identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información con criterios explícitos y reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos cuando se pide de manera directa.

PUBLICIDAD

Las pruebas PISA evaluaron a 760.000 estudiantes de 15 años en 91 países y territorios, y en República Dominicana participaron 7.080 alumnos de 257 escuelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado en lectura adquiere mayor peso porque esa competencia atraviesa el aprendizaje en todas las áreas. El informe retrata así un rezago en una de las herramientas básicas para la trayectoria académica y la preparación posterior de los alumnos.

El panorama general de la región tampoco fue favorable. Ningún país latinoamericano logró ubicarse entre los mejores del mundo en las tres áreas evaluadas, aunque naciones como Uruguay, Costa Rica y El Salvador sí mejoraron sus resultados en ciencias respecto de la prueba anterior.

En la parte alta de la clasificación dominaron sistemas educativos de Asia. Las regiones chinas de Pekín, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang ocuparon los primeros lugares en ciencias y matemáticas, mientras Singapur lideró en lectura; detrás se ubicaron Macao, Taiwán, Japón y Corea del Sur.

PUBLICIDAD

Cuestionamientos locales y aclaración sobre la muestra

El profesor Juan Valdez, director del Observatorio Educativo, sostuvo que los resultados reflejan fallas en los criterios con que las autoridades evalúan a los estudiantes y en la toma de decisiones para corregir el sistema. En un comunicado, afirmó: “Sus resultados evidencian dos cosas: primero, lo perdidas que están nuestras autoridades educativas, en términos de los criterios que toman en cuenta a la hora de evaluar a nuestros estudiantes; y segundo, que, hasta en las mismas mediciones que las autoridades toman en cuenta, en los pasados 5 años, la educación dominicana ha ido en franco deterioro y estancamiento”.

La OCDE informó que República Dominicana solo superó a Paraguay y Guatemala en América Latina y advirtió un deterioro especialmente preocupante en lectura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Listín Diario también señala que estos resultados llegan después de años de esfuerzos y recursos destinados al fortalecimiento del sistema educativo dominicano, incluidos miles de millones de pesos invertidos por el Estado en programas, contratos y acuerdos con universidades y organismos internacionales como Unicef.

PUBLICIDAD

Ante la difusión pública de los datos, el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa explicó que la selección de los estudiantes y de los centros escolares que participan en PISA no la hace el país, sino la propia OCDE. La aclaración buscó subrayar que ni el Ministerio de Educación ni el Ideice escogen la muestra nacional incluida en la prueba.