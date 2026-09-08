Tortillas de maíz más caras en Guatemala: de cuatro por USD 0.30 a dos, porciones más pequeñas y un maíz blanco que no afloja

El precio de las tortillas de maíz en Guatemala subió y en varias tortillerías pasó de cuatro unidades por Q1 (USD 0.30) a dos por el mismo monto. (AGN)

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El precio de las tortillas de maíz, un elemento fundamental de la alimentación en Guatemala, ha tenido un incremento considerable en los últimos días. En varias tortillerías el precio pasó de cuatro unidades por Q1 (USD 0.30) a dos por el mismo precio.

Esto ha generado preocupación entre las familias que ha sentido un incremento gradual y sostenido en los productos de la canasta básica vital y de alimentos, mientras que los ingresos continúan sin modificaciones.

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El cambio se percibe con fuerza en el área metropolitana, donde usuarios informaron que varias tortillerías pasaron de ofrecer cuatro tortillas por Q1 a entregar tres por el mismo monto.

El ajuste no alcanza a todos los establecimientos. Algunas tortillerías todavía conservan el mismo precio, pero disminuyeron la porción durante la última semana y ofrecieron tortillas más pequeñas.

El encarecimiento del maíz impulsó el ajuste en las tortillas de maíz, un alimento básico de Guatemala que depende de ese grano. (SiCultura)

La modificación en la cantidad responde al encarecimiento de los insumos, como el maíz como uno de los productos que más preocupa a vendedores y compradores. El efecto se siente en un rubro que depende de ese grano para elaborar uno de los alimentos básicos del país.

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El quintal de maíz blanco acumuló un alza de Q18,50

El informe semanal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), actualizado al 28 de agosto de 2026, indicó que el quintal de maíz blanco de primera alcanzó un promedio de Q221 (USD 29) entre el 24 y el 28 de agosto.

El Ministerio de Agricultura atribuyó la suba del maíz blanco a la menor disponibilidad, al impacto del clima en el sur y oriente de Guatemala y a la reducción de las reservas locales. (DCA)

Esa cotización implicó una subida de Q16.50 (USD 2.14) frente a la semana anterior, cuando el producto se ubicaba en Q204.50 (USD 26.56). El incremento equivale a 8,07%.

El aumento acumulado en dos semanas llegó a Q18.50 (USD 2.40), debido a que hasta el 13 de agosto el precio se había mantenido en Q202.50 (USD 26.30) por quintal.

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Los valores mínimos registrados durante la última semana de agosto fueron de Q215 (USD 27.92), mientras que el máximo llegó a Q225 (USD 29.22). El MAGA relacionó este comportamiento con la disminución de los volúmenes disponibles.

El MAGA informó que el quintal de maíz blanco de primera llegó a Q221 entre el 24 y el 28 de agosto de 2026, con un alza semanal de 8,07%. (AGN)

Según el Ministerio, las condiciones del clima afectaron la producción en áreas del sur y oriente de Guatemala. El documento agregó que el ingreso de maíz mexicano contribuye al abastecimiento nacional y atenúa parte del efecto provocado por la reducción de las reservas locales.

El alza mayorista contrasta con la situación que enfrentan los productores

La Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab) detalla que el maíz para el consumidor llegó a Q250 (USD 32.47) por quintal, una cifra equivalente a Q25 (USD 3.25) por libra.

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El comportamiento del maíz blanco no se replicó de la misma manera en todos los granos monitoreados. El maíz amarillo, el frijol negro y el arroz oro blanco conservaron estabilidad en los precios mayoristas al cierre de agosto, de acuerdo con el Maga.

En el mercado La Terminal, distribuidor de la mayoría de los pequeños productores, el maíz tuvo un incremento de precio. (T13 Noticias)

Mientras tanto, en el mercado La Terminal, donde los pequeños comerciante suelen abastecerse, la libra de maíz blanco de primera se vendía a Q2.50 (USD 0.32) a finales del año pasado y ahora tiene un costo de Q7 (USD 0.90).

El Gobierno espera que las nuevas cosechas moderen los precios

La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera Dávila, señaló durante una conferencia de prensa de La Ronda que suele haber incrementos estacionales antes de la salida de las cosechas del norte del país.

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La funcionaria mencionó a Petén y a la Franja Transversal del Norte como zonas cuya producción tiene menor riesgo climático y mayor productividad. También afirmó que 2026 fue un año atípico por la sucesión de cinco fenómenos que afectaron al sector agrícola.

La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera Dávila, prevé una reducción de los precios del maíz en las próximas semanas y asegura que el incremento se debe a una situación estacional.

La funcionaria aseguró que, además, está abierto un contingente de 50 mil toneladas de maíz. De ese volumen, se habían utilizado unas siete mil toneladas y quedaban disponibles 43 mil.

La ministra estimó que, con el ingreso de importaciones y la próxima salida de las cosechas, el maíz blanco volverá a estar disponible en más áreas. “Los precios van a empezar a bajar”, afirmó al describir una expectativa basada en el funcionamiento del mercado.

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No obstante, los productores y vendedores consultados temen que los precios en los combustibles, más las afectaciones de la sequía en el Occidente y del exceso de lluvia en el Norte, mantengan los precios al alza.