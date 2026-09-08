Dennis Quaid y un nuevo estreno a los 72 años: “Ahora tengo más entusiasmo que cuando tenía 20”

Dennis Quaid afirmó a los 72 años que vive la etapa más plena de su vida durante el estreno de Water Wars en Nashville - REUTERS/Stephane Mahe

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Dennis Quaid, de 72 años, describió el momento actual de su vida como el más pleno hasta ahora. El actor habló con la revista People durante el estreno del documental Water Wars en Nashville, el miércoles 2 de septiembre. “La felicidad está a tu alrededor ahora mismo”, reflexionó sobre lo que aprendió con el paso de los años.

Quaid apeló a una referencia bíblica para desarrollar esa idea: “El reino de Dios se extiende sobre la tierra, y el hombre no lo ve”. Después ofreció su propia lectura de la frase: “Es totalmente cierto. Basta con detenerse y mirar alrededor. Yo lo llamo la alegría de estar vivo”, señaló el actor.

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El intérprete había señalado antes, en esa misma entrevista, que atraviesa un momento de mayor disfrute profesional que en etapas previas de su trayectoria. “Ahora tengo más entusiasmo por lo que hago que cuando tenía 20 años”, afirmó.

El actor Dennis Quaid dijo que hoy tiene más entusiasmo por su trabajo que cuando tenía veinte años - REUTERS/Mario Anzuoni

“Porque en aquel entonces sentía que siempre estaba tratando de llegar a algún lugar en la vida”, explicó sobre la diferencia entre su actitud actual y la que tenía en sus primeros años como actor.

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Ese mismo balance sobre el paso del tiempo atravesó otra conversación reciente del actor con People, en la que habló de la vida en Nashville tras la partida de sus hijos gemelos, Thomas y Zoe, de 18 años, quienes comenzaron sus estudios universitarios el mes pasado. Quaid calificó su rutina actual en la ciudad como “de ensueño”, aunque reconoció que extraña a sus hijos desde que se fueron.

La reflexión sobre el paso del tiempo también apareció en una charla anterior con la revista, cuando Quaid cumplió 70 años en abril de 2024. En esa ocasión, contó que su esposa, Laura Savoie, organizó una sorpresa después de que él le pidiera explícitamente no hacer una fiesta, con la excusa de que estaría trabajando. “Me organizó una fiesta estupenda hace un par de años en Nashville. Así que le dije que no quería una fiesta”, recordó.

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Dennis Quaid describió su vida en Nashville como “de ensueño”, aunque reconoció que extraña a sus hijos gemelos Thomas y Zoe desde que comenzaron la universidad - REUTERS/Aude Guerrucci

Savoie resolvió el pedido de una manera particular: reunió videos de amigos de Quaid que hablaban sobre él. “Quería pasar desapercibido. Pero ella consiguió que un montón de mis amigos grabaran vídeos hablando de mí. Y fue realmente maravilloso”, relató el actor.

“¿Recuerdan esa escena de Huckleberry Finn en la que vuelven al pasado y están en su propio funeral? Fue algo parecido, y fue muy bonito y emotivo”, agregó.

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El evento de esta semana en Nashville tuvo como motivo central el estreno de Water Wars; el documental que Quaid narra se encuentra en Prime Video desde el 4 de septiembre. La producción reconstruye una disputa legal por derechos de agua en el oeste de Texas.

La sinopsis de Water Wars señala que los ganaderos de Dell City llevan su batalla por el agua hasta la Corte Suprema de Texas - REUTERS/Mario Anzuoni

Según la sinopsis oficial, la historia se ubica en Dell City, un poblado descrito como un oasis remoto en el llamado “Valle de las Aguas Ocultas”, cuya comunidad se fractura cuando la ciudad de El Paso ofrece acuerdos lucrativos de agua a los terratenientes vecinos.

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“Los ganaderos de Dell City se embarcan en una batalla legal contra la influyente junta de agua, que finalmente llega a la Corte Suprema de Texas”, agrega la sinopsis, en referencia al conflicto que enfrenta a la junta reguladora, supuestamente influida por intereses de grandes inversores, con los productores locales excluidos de esos beneficios. Quaid comparó el filme con otro clásico de Hollywood centrado en el mismo recurso: “No desde Chinatown [en 1974] habíamos tenido una película sobre el agua”, afirmó.

Quaid, oriundo de Texas, explicó que su propia experiencia de vida en un rancho de Montana le permitió comprender de primera mano el peso que tiene el agua en las comunidades rurales.

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La sinopsis de Water Wars señala que los ganaderos de Dell City llevan su batalla por el agua hasta la Corte Suprema de Texas - REUTERS/Aude Guerrucci

“Donde yo vivía solía ser parte del Parque Nacional de Yellowstone en la década de 1890. Luego lo abrieron a terrenos para ranchos. Y cuando lo hicieron, por supuesto, lo primero y más valioso que se podía adquirir eran los derechos de agua”, contó sobre el origen de su interés personal en la temática del documental.

El actor relató además cómo llegó a sumarse al proyecto, dirigido por Mario Mattei y producido por Philip Guitar y Jon Michael Simpson. “Esos muchachos contaron una historia realmente buena. Me enviaron el documental con una narración de prueba, y quedé muy impresionado, sobre todo por lograr que una historia así resultara comprensible para todos. Me atrapó mientras lo veía, y por eso quise hacerlo”, explicó.

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