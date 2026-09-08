Imagen de ilustración de bombas de petróleo impresas en 3D y una bandera iraní (REUTERS/Dado Ruvic)

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El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos en el golfo Pérsico desde mediados de julio dejó sin salida a las exportaciones petroleras de Irán, la principal fuente de ingresos del régimen, según un informe publicado por The Wall Street Journal. Ningún barril de crudo iraní logró cruzar la barrera naval desde entonces, de acuerdo con datos de la firma de rastreo marítimo Kpler.

El país continúa cargando petróleo en sus tanqueros, pero esos cargamentos quedan atrapados dentro del Golfo sin posibilidad de alcanzar a los compradores internacionales. En agosto, Irán cargó 255.000 barriles diarios en embarcaciones dentro de la zona bloqueada, una cifra que representa una caída del 85% respecto del promedio registrado entre febrero y abril de este año.

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La reserva de crudo iraní que había logrado eludir el cerco naval antes de su reinstauración —y que hasta ahora seguía generando ingresos para Teherán— se redujo a unos 29 millones de barriles, desde cerca de 90 millones a mediados de julio. Kpler estima que ese remanente podría agotarse hacia mediados de octubre, mientras que los pagos pendientes por cargamentos ya entregados dejarían de fluir hacia mediados de diciembre.

Los ingresos petroleros de Irán se agotan y profundizan su crisis económica (Europa Press)

China concentra casi todas las entregas que aún llegan a destino

Las entregas actuales, de alrededor de un millón de barriles diarios, se dirigen en su mayoría hacia China, uno de los principales compradores de crudo iraní pese a las sanciones. Sin embargo, ese flujo también depende del stock acumulado antes del bloqueo y no de nueva producción que logre sortear el cerco naval.

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Un acercamiento diplomático entre Washington y Teherán, plasmado en un memorando de entendimiento firmado a mediados de junio, permitió una pausa temporal en el bloqueo. Esa ventana posibilitó el envío de volúmenes considerables de petróleo hacia el exterior para entregas posteriores, ingresos de los que el país todavía se sostiene.

“El proceso de vender el petróleo y entregarlo a los clientes se llevó a cabo a miles de kilómetros del golfo Pérsico y el mar de Omán”, afirmó el ministro de Petróleo iraní, Mohsen Paknejad, el viernes pasado.

Algunos compradores chinos comenzaron a virar hacia crudo saudí, iraquí y emiratí, según funcionarios energéticos del Golfo consultados por el diario neoyorquino. En determinados casos, el petróleo iraní resulta ahora más costoso que ofertas de la competencia debido a su escasez relativa. Irak ofreció descuentos de casi 30 dólares por barril en algunos tipos de crudo, mientras el Brent cotizaba el lunes en torno a los 97 dólares por barril.

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Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 3 de agosto de 2026 (REUTERS/Stringer)

Las sanciones financieras amenazan también los pagos ya comprometidos

La presión no se limita al transporte físico del crudo. La nueva campaña de sanciones de Washington apunta además a bancos y canales financieros que facilitan las transacciones iraníes, lo que podría dificultar el cobro de pagos por cargamentos ya entregados.

El bloqueo también forzó a Irán a recortar parte de su producción. Las reservas de petróleo no aumentaron de manera significativa, lo que sugiere que el país ajustó su producción a la demanda interna, según explicó Homayoun Falakshahi, jefe de análisis de crudo de Kpler.

El escenario confirma las proyecciones que los analistas habían planteado durante el bloqueo inicial de la primavera boreal: Irán debería reducir su producción para evitar que el excedente alcanzara el límite de su capacidad de almacenamiento.

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Las rutas terrestres ofrecen escaso alivio. El país carece de vagones diseñados para transportar crudo o derivados, y solo podría mover un máximo de 40.000 barriles diarios por camión, una fracción mínima de los casi 2 millones de barriles diarios que exportaba antes del conflicto, según Falakshahi.

Un hombre camina junto a una réplica simbólica de un misil iraní y una bandera iraní en la plaza Imam Hussein de Teherán, Irán, el 12 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El sector petroquímico, la segunda fuente de divisas, también se derrumba

La presión alcanza igualmente al sector petroquímico, la segunda fuente de ingresos externos de Irán después del petróleo, que depende en gran medida de las exportaciones marítimas.

Hacia agosto, las cargas de este sector habían caído cerca de dos tercios respecto de comienzos de 2026, según estimaciones de Kpler.

En contraste, otros productores del Golfo mantuvieron volúmenes significativos de exportación pese al conflicto. Estados Unidos escoltó convoyes a través del estrecho de Ormuz, mientras Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos derivaron más crudo a través de oleoductos que evitan esa vía marítima.

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Un hombre trabaja en su tienda en un mercado local en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

La inflación supera el 80% y el rial pierde valor frente al dólar

El estrangulamiento exportador profundiza una crisis económica que ya arrastraba a Irán antes del conflicto. La inflación oficial supera el 80% interanual, y el Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción económica del 5,4% para este año, la peor desde la década de 1980.

La caída de las exportaciones petroleras priva a Teherán de la divisa fuerte necesaria para sostener su moneda y pagar importaciones, incluidas las materias primas que requieren sus fábricas. El rial perdió casi el 15% de su valor frente al dólar desde que el presidente Donald Trump anunció su campaña de ajuste económico en agosto, según el economista Hamad Hussain, de Capital Economics.

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El comercio general del país no se detuvo por completo. Irán exportó cerca de 15.000 millones de dólares en bienes no petroleros entre mediados de marzo y mediados de agosto, de acuerdo con medios locales, aunque ese monto se ubica por debajo del registrado el año anterior.

Una vía comercial clave, sin embargo, se estrechó de forma reciente. El comercio oficial a través de los Emiratos Árabes Unidos prácticamente se detuvo luego de que ese país anunciara, el mes pasado, la suspensión de transacciones financieras y económicas con Irán, aunque parte del intercambio continúa mediante empresas encubiertas. El flujo comercial se desplazó entonces hacia Turquía, Irak, Omán y Pakistán, rutas que añaden tiempo y costos adicionales.

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Personas leen el periódico en una calle de Teherán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Analistas dudan de que la presión económica logre torcer la posición de Teherán

Pese a la magnitud del ajuste, funcionarios y analistas del Golfo consultados por el diario ven pocos indicios de que la presión económica logre que Teherán ceda en la mesa de negociación. Fuentes saudíes señalaron además que Irán incrementó el suministro de armas, personal e inteligencia a sus aliados hutíes en Yemen, lo que eleva la amenaza sobre el transporte marítimo y la infraestructura de Arabia Saudita y abre la posibilidad de un nuevo punto de estrangulamiento naviero.

El sábado pasado, Estados Unidos atacó tres petroleros iraníes después de que Irán lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense, entre ellos un portaaviones.

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“La campaña de Estados Unidos tendrá un efecto significativo sobre el hogar iraní promedio. Pero, ¿en cuanto a que Irán capitule en la mesa de negociación? Tengo muchas dudas”, afirmó Ellie Geranmayeh, especialista en Irán del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal. “La evidencia que tenemos sugiere que el régimen iraní probablemente se resista”, agregó.