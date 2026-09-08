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Estados Unidos bombardeó cinco petroleros iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica

La operación se produjo cerca de la isla de Kharg después de que fuerzas del régimen persa intentaran nuevamente atacar con misiles a un buque de guerra estadounidense

Imágenes infrarrojas y térmicas muestran cinco petroleros iraníes antes y después de una operación militar estadounidense. Las imágenes posteriores evidencian graves daños en las estructuras de los buques, que habrían sido destruidos durante la operación.
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Las fuerzas militares de Estados Unidos destruyeron este martes cinco petroleros iraníes vinculados al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), en respuesta a dos intentos de ataque con misiles balísticos contra un buque de guerra estadounidense durante los últimos dos días, informó el Comando Central (CENTCOM).

Según el comunicado, el buque de la Marina estadounidense logró evadir ambos ataques iraníes y continuó con sus operaciones de patrullaje en aguas de la región. El CENTCOM afirmó que ningún militar estadounidense resultó herido durante los intentos de ataque.

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La respuesta estadounidense tuvo como objetivo cinco petroleros identificados por el CENTCOM como parte de la red vinculada a la Guardia Revolucionaria. Cuatro de ellos —M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 y M/T Riesco— fueron atacados en el golfo de Omán, mientras que el M/T Derya fue alcanzado cerca de la isla iraní de Kharg, uno de los principales puntos de exportación de petróleo de Irán.

El Comando Central aseguró que las fuerzas estadounidenses ordenaron a las tripulaciones abandonar los buques antes de atacarlos. Posteriormente, las embarcaciones fueron alcanzadas y quedaron inutilizadas.

Cuatro capturas de pantalla de visión térmica con imágenes de barcos con humo y etiquetas de identificación
Tomas de vigilancia militar documentan los ataques de Estados Unidos contra petroleros vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. (CENTCOM)

Washington sostiene que los petroleros forman parte de una extensa red clandestina de transporte y comercialización de crudo utilizada por Irán para generar recursos destinados a la Guardia Revolucionaria y a sus grupos aliados en la región.

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El CENTCOM describió esa estructura como una red multimillonaria utilizada para financiar al IRGC y sus organizaciones asociadas. El comunicado también afirmó que Irán carece de capacidad para defender eficazmente los petroleros frente a las operaciones estadounidenses.

Los ataques de este martes se produjeron pocos días después de otra operación contra embarcaciones iraníes. El 5 de septiembre, fuerzas estadounidenses destruyeron tres petroleros iraníes después de que la Guardia Revolucionaria intentara atacar a un portaaviones estadounidense y a un destructor equipado con misiles guiados.

Según el CENTCOM, todos los intentos realizados por el IRGC contra buques de guerra estadounidenses han fracasado.

La agencia Mehr informó sobre detonaciones en la isla de Kharg, uno de los principales centros de exportación petrolera del país (REUTERS/Archivo)
La agencia Mehr informó sobre detonaciones en la isla de Kharg, uno de los principales centros de exportación petrolera del país (REUTERS/Archivo)

Los ataques contra los petroleros provocaron una nueva amenaza de Teherán. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Alí Abdolahi, advirtió que cualquier ataque contra embarcaciones petroleras tendrá una respuesta contra instalaciones militares estadounidenses desplegadas en la región.

Cualquier ataque contra los petroleros iraníes dará lugar a que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ataquen las bases estadounidenses en la región”, declaró Abdolahi, según la televisión estatal iraní.

Dron submarino estadounidense

En otro episodio de la escalada, la Armada de los Guardianes de la Revolución afirmó este martes que capturó un vehículo submarino no tripulado estadounidense en las proximidades de la entrada del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria han capturado uno de los submarinos no tripulados más modernos e inteligentes del ejército terrorista estadounidense a la entrada del estrecho de Ormuz”, afirmó el cuerpo militar iraní en un comunicado difundido por medios locales.

Según la versión iraní, la captura se produjo durante “una compleja operación de inteligencia al amanecer”. La Guardia Revolucionaria aseguró además que el aparato emplea tecnología avanzada para operaciones de exploración submarina y que fue incorporado a la flota estadounidense en 2025.

Irán dijo que capturó un vehículo submarino no tripulado estadounidense en las proximidades de la entrada del estrecho de Ormuz
Irán dijo que capturó un vehículo submarino no tripulado estadounidense en las proximidades de la entrada del estrecho de Ormuz

La televisión estatal iraní identificó el vehículo como un Dive-LD, de 5,8 metros de longitud y aproximadamente tres toneladas de peso. Según esa descripción, el sistema puede operar a profundidades de hasta 6.000 metros y permanecer desplegado durante un máximo de 10 días.

Sin embargo, el Ejército estadounidense negó que el episodio representara la captura de un sistema operativo o de tecnología sensible. La Marina de Estados Unidos afirmó que el vehículo submarino no tripulado había sufrido una avería y que no transportaba información sensible ni equipamiento clasificado.

Un dron submarino operado por las fuerzas estadounidenses sufrió una falla hace más de un día”, declaró el capitán de la Armada Tim Hawkins citado por CNBC.

Estados Unidos anunció este martes sanciones para 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación de Irán, una nueva medida enmarcada en su Operación Paria Económico que busca presionar a Teherán para poner fin a la guerra.

Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense anunció en un comunicado que sanciona a estas empresas e individuos “por apoyar al sector de la aviación de Irán, el cual el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita”.

Las medidas presentadas este martes también se dirigen contra empresas fachada, intermediarios extranjeros y “rutas de transbordo engañosas de las que se vale Irán para obtener aeronaves de origen estadounidense y tecnología sensible”.

Estados Unidos sancionó a cuatro empresas por prestar servicios a la aerolínea iraní Mahan Air
Estados Unidos sancionó a cuatro empresas por prestar servicios a la aerolínea iraní Mahan Air

Como parte de esta medida, la OFAC también sanciona a empresas de terceros países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia, Kazajistán y el Reino Unido que presuntamente facilitan la adquisición de aeronaves, operaciones de vuelo o actividades de carga de Mahan Air, sobre la que ya pesan sanciones estadounidenses y de la Unión Europea (UE).

Washington también ha decidido suspender autorizaciones que incluyen permisos de sobrevuelo o que aerolíneas no estadounidenses operen vuelos hacia Irán con aeronaves comerciales de origen o bajo control estadounidense.

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