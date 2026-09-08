Los murciélagos, aliados clave de las nueces de macadamia ante las plagas en Sudáfrica

La investigación en huertos de macadamia evaluó si aves y murciélagos controlan plagas y si la vegetación natural cercana modifica ese efecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los murciélagos y otras especies silvestres reducen el daño de insectos en cultivos de macadamia en Sudáfrica, según un estudio realizado en 2021 en 10 fincas de la provincia de Limpopo.

La investigación publicada en la revista Agriculture, Ecosystems and Environment analizó huertos del cultivo situados entre 730 y 1.330 metros sobre el nivel del mar.

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El objetivo fue determinar si aves y murciélagos ayudan a controlar plagas y si la presencia de vegetación natural cerca de las explotaciones modifica ese efecto.

Los autores trabajaron sobre 80 árboles, agrupados en pares, y colocaron grandes jaulas de malla sobre la mitad de ellos. Ese sistema impidió el acceso de estos animales, aunque permitió el paso de insectos, polinizadores y otros animales pequeños, lo que hizo posible comparar el estado de las nueces en ambos grupos.

Menos plagas en árboles abiertos

Un estudio en 10 fincas de Limpopo mostró que murciélagos y otras especies silvestres reducen el daño de insectos en cultivos de macadamia en Sudáfrica (Gentileza, estudio Las características del paisaje influyen en los servicios de control de plagas en los huertos de macadamia y dan forma a las comunidades de aves y murciélagos, publicado en Agriculture, Ecosystems and Environment)

Entre enero y mayo de 2021, el equipo recolectó nueces cada 1 o 2 semanas y revisó si los granos estaban sanos, dañados o inmaduros. El resultado mostró una diferencia concreta: en los árboles accesibles para la fauna, la probabilidad estimada de daño por plagas fue de 6,2%, mientras que en los cubiertos subió a 10,7%.

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Esa variación representa un aumento relativo de alrededor del 70% cuando aves y murciélagos no podían acercarse a los cultivos. El trabajo indica que la acción de estos animales puede traducirse en una protección relevante para la calidad comercial de la cosecha.

En Sudáfrica, los árboles de macadamia son atacados por insectos como chinches y polillas, capaces de dañar la parte comestible dentro de la cáscara, y ese deterioro afecta el valor final del producto.

Sin embargo, el experimento no permitió separar con exactitud cuánto del beneficio corresponde a la fauna aviar y cuánto a los mamíferos voladores, porque las jaulas bloquearon a ambos grupos al mismo tiempo.

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Los murciélagos mostraron el efecto más claro

El estudio registró 16 especies de murciélagos y vinculó una mayor actividad de estos mamíferos con un menor daño de artrópodos en las nueces (Gentileza, estudio Los murciélagos y las aves controlan las polillas tortrícidas, plagas comunes en los huertos de macadamia de Sudáfrica, publicado en Agriculture, Ecosystems and Environment)

Para profundizar el análisis, los investigadores también observaron aves y registraron murciélagos a partir de sus llamadas de ecolocalización, que usan para orientarse en la oscuridad y localizar presas.

En total, contabilizaron 2.028 aves de 111 especies, de las cuales 71 comían insectos o tenían dietas mixtas. En el caso de los quirópteros, el equipo identificó 16 especies. A partir de esos registros, encontró que una mayor actividad de estos mamíferos estaba asociada con un menor nivel de daño en las nueces.

El estudio indicó que una mayor actividad de murciélagos estuvo vinculada con menos impacto de artrópodos, mientras que la cantidad de aves no mostró una relación igual de clara con el estado de los frutos recolectados.

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Los autores plantearon que ese efecto pudo haber sido más notorio porque varias plagas importantes actúan durante la noche, un horario en el que los murciélagos se alimentan. De todos modos, aclararon que esa explicación no fue comprobada de manera directa.

Este hallazgo se vincula con la investigación publicada en Agriculture, Ecosystems and Environment, que analizó el papel de aves y murciélagos frente a polillas consideradas plagas en huertos sudafricanos de macadamia. Esto refuerza la idea de que la fauna silvestre puede contribuir al control biológico de insectos que afectan la calidad del cultivo.

El hábitat natural impulsó la producción

Entre enero y mayo de 2021, el daño por plagas fue de 6,2% en los árboles abiertos a la fauna y de 10,7% en los árboles cubiertos (Gentileza, estudio Las características del paisaje influyen en los servicios de control de plagas en los huertos de macadamia y dan forma a las comunidades de aves y murciélagos, publicado en Agriculture, Ecosystems and Environment)

El trabajo midió además la cantidad de hábitat natural en un radio de aproximadamente 1 kilómetro alrededor de cada finca. En esa categoría se incluyeron bosque nativo, matorrales, arbustos y pastizales.

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Los investigadores detectaron que la productividad aumentó a medida que crecía la cobertura de vegetación natural y alcanzó su nivel estimado más alto cerca del 60%.

Después de ese punto, el rendimiento descendió algo, aunque las fincas con alrededor de 80% de hábitat nativo mantuvieron una productividad promedio unas 3 veces mayor que aquellas con cerca de 20%.

Según el estudio, una posible explicación es que esas áreas favorezcan a los polinizadores, es decir, insectos que trasladan polen entre flores y ayudan a que la planta produzca nueces. Con niveles muy altos de cobertura vegetal, otros animales como monos podrían llevarse más frutos.

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El paisaje modificó la presencia de aves

La ausencia de aves y murciélagos en los cultivos de macadamia elevó alrededor de 70% el daño por plagas y afectó la calidad comercial de la cosecha (Gentileza, estudio Los murciélagos y las aves controlan las polillas tortrícidas, plagas comunes en los huertos de macadamia de Sudáfrica, publicado en Agriculture, Ecosystems and Environment)

La composición de aves varió según el entorno de los huertos: en los paisajes con mayor vegetación natural se encontraron más ejemplares, y las especies insectívoras fueron especialmente frecuentes en los bordes de los cultivos.

El promedio registrado fue de 10 aves en los márgenes del huerto frente a 6,3 en las zonas centrales. Además, cerca de la cobertura vegetal circundante aparecieron con más frecuencia especies asociadas a áreas densas y arboladas, mientras que dentro de los cultivos predominaron aves de espacios más abiertos.

La autora principal, Mina Anders, del Departamento de Ciencias de los Cultivos de la Universidad de Göttingen, afirmó que “los hábitats naturales son refugios valiosos y albergan organismos beneficiosos que proporcionan polinización y control de plagas, lo cual a su vez es bueno para la producción agrícola y para los agricultores”.

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Anders agregó que “por lo tanto, es fundamental que los hábitats naturales y su conservación se incorporen a la planificación de las tierras agrícolas”.