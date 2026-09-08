Hábeas corpus fue inefectivo en 9 de cada 10 casos de detenciones políticas en Nicaragua, según un informe

Un informe de la Asociación Memoria y Justicia concluyó que 9 de cada 10 recursos de exhibición personal fueron inefectivos ante detenciones por motivos políticos en Nicaragua entre 2018 y 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un informe de la Asociación Memoria y Justicia (AMJ) concluyó que 9 de cada 10 recursos de exhibición personal fueron inefectivos ante detenciones por motivos políticos en Nicaragua entre 2018 y 2024.

El hábeas corpus, denominado recurso de exhibición personal en la legislación nicaragüense, busca que una autoridad judicial revise con rapidez la legalidad de una detención. El informe sostiene que, en los casos analizados, el procedimiento quedó reducido a una instancia formal que no consiguió impedir ni corregir detenciones arbitrarias.

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El estudio analizó 315 presentaciones judiciales y sostiene que el mecanismo, destinado a proteger la libertad individual frente a privaciones arbitrarias, no brindó una respuesta efectiva en la mayoría de los expedientes examinados.

El documento, titulado “El colapso del Habeas Corpus en Nicaragua. Inefectividad del recurso de exhibición personal frente a las detenciones por motivos políticos en Nicaragua (2018-2024)”, fue elaborado por AMJ. La investigación se presenta como el primer estudio de este tipo sobre el funcionamiento del recurso durante la crisis de derechos humanos que comenzó en 2018.

El hábeas corpus en Nicaragua quedó reducido a una instancia formal que no consiguió impedir ni corregir detenciones arbitrarias, según el informe de AMJ. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los 315 recursos documentados o acompañados por la organización, 284 fueron considerados inefectivos, una proporción del 90.1%. Apenas cinco casos, equivalentes al 1.6%, tuvieron un resultado que otorgó protección efectiva a las personas detenidas. En otros 26 expedientes, AMJ indicó que no pudo establecer el desenlace.

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La investigación identificó 763 conductas del régimen específicas que, según AMJ, limitaron el acceso a la justicia en los 284 recursos declarados inefectivos. El relevamiento incluyó 224 casos con vulneraciones de las garantías del debido proceso, 220 con obstáculos de hecho o de derecho para acceder a la Justicia y 189 con demoras injustificadas durante la tramitación o resolución de los pedidos.

AMJ también señaló el incumplimiento del plazo constitucional de 48 horas para que una persona detenida recupere la libertad o sea puesta a disposición de una autoridad competente. La entidad documentó 280 casos en los que ese plazo no se cumplió.

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En al menos 80 de esos episodios, las víctimas nunca comparecieron ante un juez antes de quedar en libertad, de acuerdo con los datos expuestos en el estudio. Esa situación impidió que una autoridad judicial evaluara las condiciones y fundamentos de las privaciones de libertad antes de la excarcelación.

Un informe de la Asociación Memoria y Justicia indica que el 90.1% de los recursos de hábeas corpus presentados en Nicaragua entre 2018 y 2024 carecieron de efectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Managua concentró la mayor cantidad de expedientes analizados

La mayor parte de los recursos relevados se tramitó ante el Tribunal de Apelaciones de Managua. Allí se presentaron 280 de los 315 casos analizados, de los cuales 269, el 96%, resultaron inefectivos, según la investigación.

El documento agrega que, entre 2021 y 2024, la inefectividad llegó al 100% en los 39 recursos examinados para ese período. Para AMJ, ese dato muestra un deterioro sostenido de la capacidad del recurso para ofrecer protección judicial frente a arrestos vinculados con razones políticas.

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La organización afirmó que las prácticas detectadas transformaron el hábeas corpus en un mecanismo de alcance predominantemente formal. El informe plantea que los hallazgos pueden aportar elementos para litigios internacionales, la documentación de patrones de violaciones de derechos humanos y eventuales procesos de rendición de cuentas.