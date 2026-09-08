Nicaragua

Hábeas corpus fue inefectivo en 9 de cada 10 casos de detenciones políticas en Nicaragua, según un informe

La Asociación Memoria y Justicia atribuyó ese resultado a demoras, obstáculos para acceder a tribunales y vulneraciones del debido proceso durante seis años de crisis de derechos humano

Ilustración de la Dama de la Justicia con los ojos vendados y una balanza sobre el mapa de Nicaragua.
Un informe de la Asociación Memoria y Justicia concluyó que 9 de cada 10 recursos de exhibición personal fueron inefectivos ante detenciones por motivos políticos en Nicaragua entre 2018 y 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un informe de la Asociación Memoria y Justicia (AMJ) concluyó que 9 de cada 10 recursos de exhibición personal fueron inefectivos ante detenciones por motivos políticos en Nicaragua entre 2018 y 2024.

El hábeas corpus, denominado recurso de exhibición personal en la legislación nicaragüense, busca que una autoridad judicial revise con rapidez la legalidad de una detención. El informe sostiene que, en los casos analizados, el procedimiento quedó reducido a una instancia formal que no consiguió impedir ni corregir detenciones arbitrarias.

PUBLICIDAD

El estudio analizó 315 presentaciones judiciales y sostiene que el mecanismo, destinado a proteger la libertad individual frente a privaciones arbitrarias, no brindó una respuesta efectiva en la mayoría de los expedientes examinados.

El documento, titulado “El colapso del Habeas Corpus en Nicaragua. Inefectividad del recurso de exhibición personal frente a las detenciones por motivos políticos en Nicaragua (2018-2024)”, fue elaborado por AMJ. La investigación se presenta como el primer estudio de este tipo sobre el funcionamiento del recurso durante la crisis de derechos humanos que comenzó en 2018.

Silueta gris en una celda que estira el brazo hacia pilas de carpetas de papel atadas con sogas y sellos de cera roja.
El hábeas corpus en Nicaragua quedó reducido a una instancia formal que no consiguió impedir ni corregir detenciones arbitrarias, según el informe de AMJ. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los 315 recursos documentados o acompañados por la organización, 284 fueron considerados inefectivos, una proporción del 90.1%. Apenas cinco casos, equivalentes al 1.6%, tuvieron un resultado que otorgó protección efectiva a las personas detenidas. En otros 26 expedientes, AMJ indicó que no pudo establecer el desenlace.

PUBLICIDAD

La investigación identificó 763 conductas del régimen específicas que, según AMJ, limitaron el acceso a la justicia en los 284 recursos declarados inefectivos. El relevamiento incluyó 224 casos con vulneraciones de las garantías del debido proceso, 220 con obstáculos de hecho o de derecho para acceder a la Justicia y 189 con demoras injustificadas durante la tramitación o resolución de los pedidos.

AMJ también señaló el incumplimiento del plazo constitucional de 48 horas para que una persona detenida recupere la libertad o sea puesta a disposición de una autoridad competente. La entidad documentó 280 casos en los que ese plazo no se cumplió.

En al menos 80 de esos episodios, las víctimas nunca comparecieron ante un juez antes de quedar en libertad, de acuerdo con los datos expuestos en el estudio. Esa situación impidió que una autoridad judicial evaluara las condiciones y fundamentos de las privaciones de libertad antes de la excarcelación.

Infografía con ilustraciones de documentos, un candado, un calendario y un mapa de Nicaragua con estadísticas sobre el hábeas corpus.
Un informe de la Asociación Memoria y Justicia indica que el 90.1% de los recursos de hábeas corpus presentados en Nicaragua entre 2018 y 2024 carecieron de efectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Managua concentró la mayor cantidad de expedientes analizados

La mayor parte de los recursos relevados se tramitó ante el Tribunal de Apelaciones de Managua. Allí se presentaron 280 de los 315 casos analizados, de los cuales 269, el 96%, resultaron inefectivos, según la investigación.

El documento agrega que, entre 2021 y 2024, la inefectividad llegó al 100% en los 39 recursos examinados para ese período. Para AMJ, ese dato muestra un deterioro sostenido de la capacidad del recurso para ofrecer protección judicial frente a arrestos vinculados con razones políticas.

La organización afirmó que las prácticas detectadas transformaron el hábeas corpus en un mecanismo de alcance predominantemente formal. El informe plantea que los hallazgos pueden aportar elementos para litigios internacionales, la documentación de patrones de violaciones de derechos humanos y eventuales procesos de rendición de cuentas.

Temas Relacionados

Nicaraguaderechos humanosDetenciones arbitrariaspresos políticos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La dictadura nicaragüense cede 26 mil hectáreas más a intereses chinos

La autorización publicada en La Gaceta habilita la explotación a cielo abierto de 26,205,75 hectáreas en el lote Jade, en la Costa Caribe Norte, en medio de las sanciones de Estados Unidos al negocio aurífero

La dictadura nicaragüense cede 26 mil hectáreas más a intereses chinos

Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china pese a las sanciones de Estados Unidos

El régimen de Ortega y Murillo cede 26.205 hectáreas en el Caribe Norte a Linze Excelente Minería, en un patrón que ya suma más de 1,2 millones de hectáreas en manos de firmas asiáticas

Nicaragua otorgó una nueva concesión minera a una empresa china pese a las sanciones de Estados Unidos

Organizaciones piden a la CIDH medidas de protección por la desaparición de abogada en Nicaragua

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Colectivo Nicaragua Nunca Más presentaron una solicitud cautelar por la abogada opositora de 54 años, detenida desde agosto sin información oficial sobre su situación

Organizaciones piden a la CIDH medidas de protección por la desaparición de abogada en Nicaragua

Cómo se profundizó la relación entre Beijing y el régimen de Daniel Ortega tras la ruptura con Taiwán en 2021

Capacitación, aparatos digitales y cesiones estratégicas dibujan una trama reciente cuya dimensión completa surge al revisar fechas, montos y actores

Cómo se profundizó la relación entre Beijing y el régimen de Daniel Ortega tras la ruptura con Taiwán en 2021

Ortega impone en Nicaragua el período presidencial más largo del hemisferio

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acumula casi dos décadas en el poder y proyecta su continuidad. En América Latina, la permanencia de Ortega únicamente queda por debajo de los más de 30 años de Fidel Castro en Cuba.

Ortega impone en Nicaragua el período presidencial más largo del hemisferio

TECNO

Apple Event 2026: fecha, hora y dónde ver

Apple Event 2026: fecha, hora y dónde ver

Meta lanza Muse, el agente de IA que envía correos, reserva viajes y paga facturas por el usuario

Por qué extender el diálogo con un chatbot puede aumentar el riesgo de recibir datos incorrectos

Sam Altman y el futuro del trabajo: por qué más productividad no significa una jornada más corta

Qué hacer si una cuenta de WhatsApp fue hackeada: pasos para recuperar el control en los primeros minutos

ENTRETENIMIENTO

Jaclyn Smith revela el irreverente comportamiento de Kate Jackson en el set de ‘Los ángeles de Charlie’

Jaclyn Smith revela el irreverente comportamiento de Kate Jackson en el set de ‘Los ángeles de Charlie’

Jim Geoghan, creador de “Zack y Cody: Gemelos en acción”, murió a los 79 años

Dennis Quaid y un nuevo estreno a los 72 años: “Ahora tengo más entusiasmo que cuando tenía 20”

Una influencer china conocida por consumir grandes cantidades de comida murió tras una complicación médica

El peligro que amenaza la mansión de Nicolas Cage en Malibú: un enorme socavón se abrió frente a su casa

MUNDO

Apple Event 2026: fecha, hora y dónde ver

Apple Event 2026: fecha, hora y dónde ver

Lavrov dijo que Rusia mantendrá los ataques mientras negocia la paz con Ucrania

Estados Unidos bombardeó cinco petroleros iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica

Los ingresos petroleros de Irán se agotan y profundizan su crisis económica

Identificaron patrones detrás de las mordeduras de serpiente en cinco continentes