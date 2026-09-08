La “economía de expatriados”: un mercado con potencial para seguir creciendo en Panamá

Un cartel de venta se encuentra en el jardín de una casa residencial en la Ciudad de Panamá, y en el fondo los rascacielos del centro urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La “economía de los expatriados” ya mueve más de $1.800 millones y se consolidó como el segmento de mayor dinamismo dentro del mercado residencial, de acuerdo con un estudio de la consultora Indesa.

Afirma que la demanda combina compras de vivienda, gastos cotidianos y servicios dirigidos a residentes internacionales.

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Esta oportunidad surge de un proceso que empieza con el turismo: una parte de los visitantes prolonga su estadía y luego decide invertir o establecerse en el país.

Indesa sostiene que este ciclo está elevando el peso de los compradores extranjeros en las viviendas de mayor valor y abre negocios más allá del sector inmobiliario.

La inversión extranjera en el mercado residencial superó los $841 millones en 2025, según datos de Indesa Analytics.

Una maqueta de vivienda cubierta con dólares estadounidenses reposa sobre una llave dorada frente al horizonte urbano de Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa cifra, explica, representó un aumento de 53% frente a 2019 y avanzó a un ritmo superior al de la demanda interna en el segmento de propiedades con precios mayores a $120.000.

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Durante el primer trimestre de 2026, las adquisiciones realizadas por extranjeros llegaron a $205 millones. El volumen registró un alza interanual de 17%.

La participación de esos compradores alcanzó el 57% del segmento residencial superior a $120.000, el nivel más alto de la serie elaborada por la firma consultora.

Los extranjeros que participan en ese mercado buscan principalmente una inversión o una residencia para el retiro, se indica.

Estados Unidos pasó a liderar la demanda internacional durante los primeros tres meses de 2026.

Un modelo de casa en miniatura y un signo de porcentaje simbolizan el impacto de las tasas de interés en las decisiones de compra de propiedades, con una persona firmando documentos importantes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los compradores de ese país destinaron $33,6 millones a operaciones inmobiliarias, con un crecimiento de 53% respecto del mismo período del año anterior.

El resultado marcó la primera ocasión en que Estados Unidos superó a Colombia y Venezuela, los dos países que habían encabezado históricamente la demanda extranjera de vivienda en Panamá.

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La mediana del precio de venta también distingue a los compradores estadounidenses y europeos. Para los primeros se ubicó en $259.000, mientras que entre los europeos llegó a $310.000.

La actividad vinculada con los expatriados no se limita a la compra de inmuebles. La consultora calcula que los extranjeros residentes con ingresos mensuales superiores a $4.000 generan un gasto corriente anual de $990 millones.

Ese consumo incluye necesidades asociadas con la instalación y permanencia en el país. La demanda abarca asesoramiento patrimonial y migratorio, servicios residenciales, propuestas de bienestar y consumo de productos y experiencias de mayor precio.

Una pareja de Estados Unidos recibe asesoría de una agente inmobiliaria para adquirir un apartamento en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indesa remarcó que el residente internacional requiere una oferta que acompañe distintas etapas de su llegada. La adquisición de una propiedad es solo una parte de un mercado más amplio, que depende de la facilidad para tramitar documentos, encontrar vivienda y acceder a servicios adaptados a ese perfil.

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La firma plantea que la capacidad de atender esas necesidades puede definir qué países captan una porción mayor de la demanda regional por movilidad, retiro e inversión residencial.

El flujo turístico mostró un crecimiento de 19,7% interanual en el primer trimestre de 2026. El repunte siguió al incremento de 11,6% registrado durante 2025.

En ese período se consolidó el turismo procedente de Estados Unidos, identificado por Indesa como el de mayor crecimiento desde 2019. Ese movimiento se refleja después en el interés por estadías más largas, inmuebles y residencia.

Manifiesta la consultora que el programa Stopover de Copa Airlines tuvo un papel en la dinamización de ese flujo, según el análisis de la consultora. El turismo es hoy la principal fuente de divisas de Panamá después de la Zona Libre de Colón.

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Varias personas con equipaje caminan por la terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá hacia las puertas de embarque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha entre el tránsito aéreo y la llegada efectiva de visitantes muestra un margen de crecimiento. El Aeropuerto Internacional de Tocumen moviliza cerca de 20 millones de pasajeros por año, mientras que Panamá recibe 2,3 millones de turistas internacionales.

Para Indesa, esa diferencia revela una conversión todavía limitada entre los pasajeros que pasan por el país y quienes lo eligen como destino. El desafío, afirma, consiste en transformar una parte mayor de esa conectividad en turismo, estadías prolongadas, residencia e inversión.