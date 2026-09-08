Costa Rica

Costa Rica empieza a cobrar 13% de impuestos a ChatGPT, Claude, Grok, Booking y otras plataformas digitales

La actualización del Ministerio de Hacienda incorpora nuevos servicios de inteligencia artificial, turismo, videojuegos y otras plataformas digitales al esquema tributario que rige para proveedores extranjeros consumidos desde Costa Rica.

(Reuters/Dado Ruvic)
ChatGPT figura entre las nuevas plataformas incorporadas por Hacienda al listado de servicios digitales transfronterizos sujetos al 13% de IVA. (Reuters/Dado Ruvic)
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Los usuarios costarricenses de ChatGPT, Claude, Grok, Booking, TikTok, PlayStation Network, Expedia y otros servicios digitales transfronterizos deberán pagar desde este martes 8 de septiembre el 13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), luego de que el Ministerio de Hacienda actualizara la lista de proveedores extranjeros sujetos a este gravamen.

La modificación amplía a 181 servicios el listado de plataformas digitales alcanzadas por el impuesto, dentro de una categoría en la que ya figuraban compañías y servicios como Netflix, HBO, Disney y Uber.

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Entre las nuevas incorporaciones aparecen servicios vinculados con el auge de la inteligencia artificial, entre ellos OpenAI/ChatGPT, Claude, Anthropic y Grok, además de plataformas de viajes y hospedaje como Booking.com, Agoda.com y Expedia, así como servicios relacionados con entretenimiento y videojuegos, entre ellos PlayStation Network y Nintendo.

El cobro no constituye un impuesto nuevo. Costa Rica grava con un 13% de IVA los denominados servicios digitales transfronterizos desde el 1.º de octubre de 2020.

Estos servicios son aquellos prestados por empresas que no están domiciliadas en Costa Rica, pero que son contratados y consumidos dentro del territorio nacional a través de internet, aplicaciones u otras plataformas digitales.

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La novedad consiste en que la Dirección General de Tributación incorporó nuevas compañías a la lista de proveedores e intermediarios cuyas transacciones deben estar sujetas al impuesto.

¿Cuánto aumentará lo que pagan los usuarios?

Para un consumidor final, el efecto será directo: el precio terminará aumentando en 13% cuando corresponda aplicar el impuesto.

Así lo confirmó el viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, quien explicó que la medida responde a la obligación legal de gravar los servicios digitales que son consumidos en Costa Rica aunque el proveedor se encuentre fuera del país.

“Lo que la Dirección General de Tributación hizo fue actualizar la resolución incorporando nuevas plataformas, entendiendo que esto es parte del dinamismo tecnológico y del cambio tecnológico, donde antes no había, por ejemplo, inteligencia artificial y no había ciertos servicios asociados a inteligencia artificial como hoy sí los hay”, señaló Carvajal.

En el caso de una persona que pague una suscripción mensual de USD 20, por ejemplo, el IVA representaría USD 2,60 adicionales, para un total de USD 22,60, siempre que el impuesto no estuviera ya incluido o recaudado directamente por el proveedor.

La situación es diferente para quienes sean contribuyentes del IVA y puedan utilizar el monto pagado como crédito fiscal. Según Hacienda, en esos casos el gravamen puede acreditarse y no necesariamente implica un incremento efectivo de costos.

La actualización del Ministerio de Hacienda eleva a 181 la cantidad de servicios digitales incluidos dentro del esquema tributario costarricense. (Foto cortesía expresidente Carlos Alvarado)
La actualización del Ministerio de Hacienda eleva a 181 la cantidad de servicios digitales incluidos dentro del esquema tributario costarricense. (Foto cortesía expresidente Carlos Alvarado)

El impuesto puede aparecer directamente en la tarjeta

Uno de los mecanismos establecidos para recaudar el tributo consiste en realizar la percepción a través de tarjetas de débito, tarjetas de crédito u otros medios de pago.

Esto ocurre principalmente cuando el proveedor extranjero no se encuentra inscrito directamente como contribuyente ante la administración tributaria costarricense.

En esos casos, cuando una persona realiza el pago con su tarjeta, se adiciona el monto correspondiente al 13% de IVA.

Hacienda busca, sin embargo, que las propias compañías extranjeras se registren y sean ellas mismas las encargadas de cobrar el impuesto a sus clientes y posteriormente trasladarlo a la administración tributaria mediante un sistema simplificado.

Carvajal explicó que ese mecanismo sería preferible frente a la retención realizada directamente mediante las tarjetas.

“Esperamos también que la empresa se apersone acá a la administración tributaria, se ponga en contacto y ellos puedan hacer la retención de manera directa”, indicó.

Dos tarjetas de crédito, una Visa y otra Mastercard, sobre el teclado de un ordenador portátil.
El cobro puede realizarse directamente a través de tarjetas de crédito o débito cuando el proveedor extranjero no está inscrito como contribuyente en Costa Rica. (Canva)

Booking también pagará IVA incluso para reservas fuera de Costa Rica

Uno de los casos que genera particular interés es el de Booking.com, debido a que la plataforma puede utilizarse desde Costa Rica tanto para reservar hoteles dentro del país como para contratar hospedajes en el extranjero.

Según la explicación brindada por el viceministro, el gravamen se aplica sobre el servicio de la plataforma, por lo que no necesariamente depende del país donde se encuentre el alojamiento reservado.

“En este caso es sobre el servicio como tal. La plataforma se está utilizando y no hay forma de hacer distinción de previo”, explicó Carvajal.

Esto significa que una persona que utilice desde Costa Rica una plataforma incluida en el listado podría quedar sujeta al impuesto aun cuando el servicio final contratado —por ejemplo, un hotel— se encuentre fuera del territorio nacional.

También afecta a usuarios de videojuegos

La actualización tendrá además impacto entre los consumidores de entretenimiento digital.

Los usuarios que realicen compras mediante plataformas como PlayStation Network o servicios vinculados con Nintendo podrán ver aplicado el impuesto tanto en adquisiciones de videojuegos digitales como en determinadas suscripciones para jugar en línea.

La medida se suma así a una lista cada vez más amplia de servicios digitales sujetos al IVA conforme cambian los patrones de consumo en internet.

Uno de los cambios más notorios de esta actualización es precisamente la incorporación de herramientas de inteligencia artificial generativa, cuya utilización aumentó considerablemente en ámbitos laborales, académicos y personales durante los últimos años.

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