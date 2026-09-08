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Matrix en Warner Bros.: el nombre que suena para la próxima película y la condición que frena el avance

Lilly Wachowski dejó una señal inesperada sobre un posible relevo creativo, mientras el estudio insiste en expandir la saga sin sus autoras al mando y sin fecha definida

Lilly Wachowski confirmó que no quiere regresar a la saga, mientras Warner Bros. evalúa una nueva entrega con Drew Goddard como posible responsable creativo
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Las hermanas Lana y Lilly Wachowski no planean volver a liderar una nueva película de Matrix, aunque Warner Bros. mantiene su interés en expandir la franquicia. Drew Goddard, guionista de Marte y Guerra Mundial Z, aparece como una de las opciones para asumir ese desafío. Sin embargo, cualquier avance dependería de la aprobación de las creadoras de la saga, según declaraciones de Lilly Wachowski recogidas por VidaExtra.

Warner Bros. busca continuar con la franquicia

Lilly Wachowski afirmó que el estudio no ha abandonado sus planes para desarrollar nuevas historias dentro del universo que comenzó en 1999 con Matrix. La primera película, dirigida por las Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Laurence Fishburne, se convirtió en una referencia de la ciencia ficción contemporánea por su propuesta visual y sus temas filosóficos.

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Warner Bros. quiere hacer otra cosa. Siempre van a querer hacer otra cosa”, dijo la directora, según VidaExtra. La declaración refleja la voluntad del estudio de mantener activa una propiedad que tuvo varias continuaciones, videojuegos, cortometrajes y una cuarta película, Matrix Resurrections, estrenada en 2021.

The Matrix Resurrections: conoce todo sobre su estreno en Perú.
El estudio mantiene su intención de expandir el universo de Matrix, pese a que sus creadoras se alejaron de la dirección de futuros proyectos (Foto:Captura)

La última entrega marcó el regreso de Lana Wachowski a la dirección y reunió de nuevo a Reeves y Moss como Neo y Trinity. Lilly Wachowski no participó en ese proyecto. La película retomó elementos centrales de la franquicia, como la simulación que controla a la humanidad y la lucha contra las máquinas, aunque presentó una mirada distinta sobre el legado de la historia original.

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Pese a la continuidad de los planes de Warner Bros., Lilly Wachowski dejó claro que no tiene interés en regresar al universo que desarrolló junto a su hermana. “Personalmente, ya no quiero seguir jugando en ese terreno. Estoy un poco harta”, expresó. Sus palabras ponen distancia entre las autoras y una eventual nueva etapa de la saga.

La aprobación de las creadoras, un punto pendiente

El futuro de una nueva producción no está cerrado, pero tampoco cuenta con una confirmación oficial. Lilly Wachowski indicó que existe la posibilidad de que Drew Goddard esté vinculado a un proyecto, aunque remarcó que el cineasta no avanzaría sin consultar primero a las creadoras de Matrix.

Puede que haya algo en marcha con Drew Goddard, y él no quiere seguir adelante a menos que tenga nuestra aprobación”, señaló Wachowski. La postura atribuida a Goddard incorpora una condición relevante para Warner Bros.: el eventual desarrollo de la franquicia requeriría, al menos, el aval de Lana y Lilly Wachowski.

Lilly Wachowski
Lilly Wachowski señaló que Drew Goddard no avanzaría con una nueva película sin presentar antes su propuesta a ella y a Lana Wachowski (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)

La directora también planteó que ella y su hermana podrían recibir una propuesta concreta antes de fijar una posición definitiva. De ese modo, la participación de las Wachowski no necesariamente implicaría su regreso como directoras, guionistas o productoras, sino la revisión de una idea presentada por el nuevo equipo creativo.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la trama, el formato ni un posible calendario de producción. Tampoco se confirmó si una eventual película contaría con integrantes del elenco original. La falta de definiciones mantiene el proyecto en una etapa preliminar, a la espera de una decisión de las creadoras y de Warner Bros.

Drew Goddard, el nombre que surge para una nueva etapa

VidaExtra identificó a Drew Goddard como la figura con mayor respaldo de las Wachowski para encarar una posible continuación. El director y guionista construyó una carrera entre el cine y la televisión, con trabajos en producciones de ciencia ficción, terror, acción y superhéroes.

El guionista de Marte y creador de la primera temporada de Daredevil aparece como candidato para tomar el relevo en la franquicia (REUTERS/Eduardo Munoz)
El guionista de Marte y creador de la primera temporada de Daredevil aparece como candidato para tomar el relevo en la franquicia (REUTERS/Eduardo Munoz)

Goddard escribió el guion de Marte, adaptación de la novela de Andy Weir dirigida por Ridley Scott, y participó en la escritura de Guerra Mundial Z. También fue creador y responsable de la primera temporada de Daredevil, la serie de Netflix basada en el personaje de Marvel.

Su eventual llegada representaría un cambio de conducción para una franquicia asociada desde su origen a las Wachowski. La primera Matrix no solo impulsó una serie de secuelas, sino que instaló una estética y una narrativa que tuvieron influencia en el cine de acción de las décadas siguientes.

Por ahora, el proyecto no tiene una confirmación pública. Warner Bros. busca mantener abierta la posibilidad de nuevas historias, Drew Goddard aparece como un posible relevo y las Wachowski conservan una voz decisiva sobre el rumbo de la franquicia que crearon.

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