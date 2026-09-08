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Murió Tung Chee-hwa, primer líder de Hong Kong tras el dominio británico

El exmagnate naviero, designado por Pekín en 1997, enfrentó crisis sanitarias, protestas masivas y un fuerte cuestionamiento público antes de dejar el cargo en 2005

Tung Chee-hwa, primer líder de Hong Kong tras el fin del dominio colonial británico, murió a los 89 años. (EP)
Tung Chee-hwa, primer líder de Hong Kong tras el fin del dominio colonial británico, murió a los 89 años. (EP)
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Tung Chee-hwa, el primer líder de Hong Kong tras el fin del dominio colonial británico, falleció a los 89 años. Así lo informó su oficina este martes, sin precisar la causa del deceso.

El comunicado señaló que Tung “falleció pacíficamente en compañía de sus queridos familiares” y destacó que “dedicó su vida con un compromiso inquebrantable al servicio de la Nación y de la RAE de Hong Kong”. Sus contribuciones, añadió el texto, “serán recordadas con aprecio”.

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Nacido en Shanghái, el ex magnate naviero contaba con escasa experiencia política cuando, en 1997, un comité de élites afines a Beijing lo eligió para encabezar el territorio que el Reino Unido acababa de devolver tras más de un siglo de administración. Muchos consideraron que la dirigencia china veía en él a una figura leal, en parte porque bancos estatales habían rescatado años antes la naviera de su familia, Orient Overseas Container Line, durante una recesión mundial en los años 80.

Durante el gobierno de Tung Chee-hwa se aplicó en Hong Kong la fórmula de "un país, dos sistemas" bajo control final de Pekín. (Reuters)
Durante el gobierno de Tung Chee-hwa se aplicó en Hong Kong la fórmula de "un país, dos sistemas" bajo control final de Pekín. (Reuters)

Bajo su gestión rigió la fórmula de “un país, dos sistemas”, pensada para que la ciudad retuviera sus libertades civiles y otros rasgos de su pasado como colonia británica, mientras el gobierno central se reservaba la decisión final sobre cualquier reforma política. Se trataba de un esquema sin precedentes en ese momento.

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Apenas iniciado ese primer período, la ciudad registró los primeros contagios de gripe aviar detectados en seres humanos, mientras la economía sufría el impacto de la crisis financiera que sacudió a toda la región asiática, con un desempleo que alcanzó cifras récord. Ambos frentes generaron cuestionamientos hacia su liderazgo. Aun así, el comité electoral afín a Beijing lo reeligió sin oposición en 2002.

Un año más tarde, la ciudad enfrentó el brote de síndrome respiratorio agudo grave (SARS), que provocó casi 300 muertes y golpeó con dureza al sector productivo; la respuesta oficial ante la emergencia sanitaria fue calificada de lenta y negligente. En ese contexto, Tung impulsó además una ley antisubversión conocida como legislación del Artículo 23, que gran parte de la población interpretó como una amenaza para las libertades civiles. La iniciativa derivó en una manifestación de aproximadamente 500.000 personas y terminó siendo descartada por el gobierno.

En 2004 se repitió una movilización de magnitud similar, esta vez para exigir elecciones directas tanto para el jefe del Ejecutivo como para la totalidad de la legislatura. Tung se alineó con los líderes comunistas chinos, quienes rechazaron el reclamo, y la protesta se convirtió con los años en una cita anual para los sectores partidarios de la democracia.

El entonces presidente chino Jiang Zemin junto a Tung Chee-hwa, líder de Hong Kong en ese momento, durante una visita de este último a Pekín, el 27 de octubre de 2000. (Reuters)
El entonces presidente chino Jiang Zemin junto a Tung Chee-hwa, líder de Hong Kong en ese momento, durante una visita de este último a Pekín, el 27 de octubre de 2000. (Reuters)

En diciembre de ese año, el entonces presidente Hu Jintao reprendió públicamente al mandatario y a su gabinete por el desempeño de su gestión, en un episodio que reflejó el desgaste de su posición frente a Beijing. Las movilizaciones masivas habían dejado en evidencia una creciente división en la opinión pública local.

El 10 de marzo de 2005, Tung confirmó su renuncia, con dos años de mandato todavía por delante, y atribuyó la decisión al deterioro de su salud. “Si continúo como jefe del Ejecutivo, no podré sobrellevarlo”, declaró en esa ocasión. Lo sucedió Donald Tsang al frente del territorio.

Alejado del cargo, fundó un centro de estudios y mantuvo su respaldo a Beijing durante las protestas a favor de la democracia de 2019 y la posterior represión, que incluyó la imposición de una ley de seguridad nacional contra la subversión. En septiembre de ese año recibió, junto a otras 41 personas, una medalla de honor nacional de manos del líder chino Xi Jinping, en reconocimiento a su papel en la implementación de la fórmula de “un país, dos sistemas”. En 2024, Hong Kong sancionó una segunda normativa de seguridad, también identificada como legislación del Artículo 23.

(Con información de AFP y AP)

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