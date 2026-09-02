El Salvador

Caricias contra los nervios: Universidad de El Salvador implementa acompañamiento psicoemocional asistido por caninos

La nueva iniciativa mezcla medicina veterinaria y apoyo psicoemocional para dar respiros en pleno periodo de pruebas, con espacios pensados para mejorar el ánimo, la atención y el bienestar estudiantil

El plan, impulsado por Medicina Veterinaria con respaldo de la Unidad de Psicología del Departamento de Desarrollo Rural, incorpora espacios de pausa y convivencia con caninos para apoyar el bienestar emocional en exámenes (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
El plan, impulsado por Medicina Veterinaria con respaldo de la Unidad de Psicología del Departamento de Desarrollo Rural, incorpora espacios de pausa y convivencia con caninos para apoyar el bienestar emocional en exámenes (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
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La Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador puso en marcha PAWS & PAUSE UES, un programa del Departamento de Medicina Veterinaria con apoyo de la Unidad de Psicología del Departamento de Desarrollo Rural, para ofrecer interacción asistida con caninos durante la semana de evaluaciones y reducir el estrés y la ansiedad académica.

La iniciativa busca favorecer el bienestar emocional, la concentración y una experiencia universitaria más saludable mediante espacios de convivencia con perros en plena etapa de exámenes. En una prueba piloto, los caninos Canela y Lili acompañaron a estudiantes durante la semana de evaluaciones, con momentos de interacción orientados a hacer una pausa, despejar la mente y afrontar los exámenes con una actitud más positiva.

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La prueba inicial incluyó sesiones de convivencia orientadas a despejar la mente y sostener la concentración durante los exámenes, como parte de un esquema que integra salud animal y apoyo psicoemocional (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
La prueba inicial incluyó sesiones de convivencia orientadas a despejar la mente y sostener la concentración durante los exámenes, como parte de un esquema que integra salud animal y apoyo psicoemocional (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
Los caninos Canela y Lili participan en un piloto para acompañar a estudiantes en la semana de evaluaciones (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
Los caninos Canela y Lili participan en un piloto para acompañar a estudiantes en la semana de evaluaciones (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
PAWS & PAUSE UES: el programa con perros que quiere hacer más amable la semana de evaluaciones (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
PAWS & PAUSE UES: el programa con perros que quiere hacer más amable la semana de evaluaciones (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
Durante una prueba piloto, ambos animales compartieron momentos con jóvenes de la Facultad de Ciencias Agronómicas en una propuesta creada para aliviar la ansiedad académica y acompañar una jornada especialmente exigente (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
Durante una prueba piloto, ambos animales compartieron momentos con jóvenes de la Facultad de Ciencias Agronómicas en una propuesta creada para aliviar la ansiedad académica y acompañar una jornada especialmente exigente (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
La nueva iniciativa mezcla medicina veterinaria y apoyo psicoemocional para dar respiros en pleno periodo de pruebas, con espacios pensados para mejorar el ánimo, la atención y el bienestar estudiantil (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
La nueva iniciativa mezcla medicina veterinaria y apoyo psicoemocional para dar respiros en pleno periodo de pruebas, con espacios pensados para mejorar el ánimo, la atención y el bienestar estudiantil (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
PaWS & PaUSE UES en la Universidad de El Salvador plantea una pausa con perros en plena semana de evaluaciones (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
PaWS & PaUSE UES en la Universidad de El Salvador plantea una pausa con perros en plena semana de evaluaciones (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
El Departamento de Medicina Veterinaria de la UES impulsa una intervención asistida con perros para estrés académico (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
El Departamento de Medicina Veterinaria de la UES impulsa una intervención asistida con perros para estrés académico (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
Lanzaron un programa para interactuar con perros y bajar el estrés durante exámenes en El Salvador (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
Lanzaron un programa para interactuar con perros y bajar el estrés durante exámenes en El Salvador (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
El plan piloto incluyó a los perros Canela y Lili y busca reducir la ansiedad académica y mejorar la concentración de los estudiantes (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)
El plan piloto incluyó a los perros Canela y Lili y busca reducir la ansiedad académica y mejorar la concentración de los estudiantes (Foto cortesía Facultad de Ciencias Agronómicas)

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