Una villa en Los Ángeles que sirvió de refugio para exiliados alemanes que huían de los nazis reabre sus puertas

La mansión de Pacific Palisades retomó las residencias y los actos públicos con una ceremonia que reunió a cientos de asistentes (Crédito: Villa Aurora)

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La Villa Aurora, una mansión de estilo mediterráneo español ubicada en las colinas de Pacific Palisades, en Los Ángeles, reabrió sus puertas al público el domingo tras sobrevivir por metros a los incendios que arrasaron la ciudad en enero de 2025, informó The Guardian. La propiedad es uno de los símbolos culturales más reconocidos de California: en 1943, el escritor alemán Lion Feuchtwanger la adquirió y la convirtió en punto de encuentro para intelectuales exiliados que huían del nazismo, entre ellos los escritores Thomas Mann y Bertolt Brecht.

Cientos de personas se congregaron en la villa para celebrar el regreso de los eventos culturales y las residencias artísticas. Los asistentes aplaudieron la vuelta de obras rescatadas mientras las llamas aún consumían las laderas en enero del año pasado: entre ellas, un pergamino hebreo del siglo XVIII con el Libro de Ester, bustos y pinturas. También ovacionaron a los bomberos que lograron detener el fuego justo en el límite de la propiedad.

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La villa fue refugio de escritores alemanes que desafiaron al nazismo desde California

El equipo obtuvo permiso para cruzar los cordones policiales tras el siniestro y trasladó manuscritos, bustos y pinturas con cajas, mantas y objetos improvisados - REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Los escritores que se reunían en la Villa Aurora fueron abiertamente críticos del nazismo y, más tarde, de las persecuciones anticomunistas que afectaron a muchos de ellos en Estados Unidos. La villa funciona hoy como centro cultural activo, con un compromiso declarado con la libertad artística, el diálogo internacional y la defensa de la democracia.

En la ceremonia de reapertura, la directora de la villa, Claudia Gordon, afirmó que “Villa Aurora regresa en un momento en que la solidaridad, el diálogo y el apoyo mutuo dentro de la comunidad son de particular importancia”, según recogió el diario británico.

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Aunque ningún orador mencionó al presidente Donald Trump por su nombre, tanto Gordon como los responsables de la cercana Mann House —también centro cultural y también sobreviviente de los incendios— subrayaron el valor de la villa como símbolo de refugio, libertad de expresión y defensa de las artes.

Un operativo contrarreloj salvó las obras de arte antes de que las llamas arrasaran el barrio

El Incendio Palisades arrasa con viviendas del vecindario Pacific Palisades en medio de fuertes vientos en Los Ángeles, el martes 7 de enero de 2025 (AP Foto/Ethan Swope)

La supervivencia del edificio dependió del apoyo del gobierno alemán, de otras instituciones culturales de Los Ángeles y de una intervención veloz. En los días posteriores al incendio, personal del Wende Museum —que preserva artefactos de movimientos disidentes de la Alemania y la Polonia de la Guerra Fría— obtuvo permiso para cruzar los cordones policiales, verificar el estado de la villa y rescatar obras.

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Christine Rank, directora de colecciones del museo, explicó que el equipo tuvo apenas una hora para actuar. “Trajimos cajas y mantas, pero también terminamos usando sábanas y cestos de basura, lo que encontramos para trasladar el material”, declaró Rank al medio. Entre las piezas recuperadas estaba un retrato de Marta Feuchtwanger, esposa del escritor, cuya develación fue el momento central de la ceremonia. El delegado del consulado general alemán en Los Ángeles, Danijel Skrelja, expresó: “Esta casa está volviendo a la vida”.

Diecinueve meses después, Pacific Palisades sigue siendo una gran obra en construcción

La responsable del centro cultural sostuvo que el regreso ocurre en un contexto en el que el apoyo mutuo y el diálogo comunitario resultan especialmente necesarios (Crédito: Villa Aurora)

Desde el balcón de la villa, las marcas del fuego siguen a la vista. En el jardín, aún en proceso de restauración, el tronco carbonizado de un eucalipto da cuenta de cuánto se acercaron las llamas. Varias casas vecinas quedaron reducidas a cenizas. El corazón de Pacific Palisades es hoy una extensa obra: algunas viviendas ya fueron reconstruidas y reocupadas; otras todavía están en proceso. El Palisades Village, el centro comercial del empresario Rick Caruso —excandidato a la alcaldía de Los Ángeles—, reabrió dos semanas atrás.

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Sin embargo, la recuperación está lejos de completarse. Según un informe del Department of Angels, organización sin fines de lucro, alrededor de tres cuartas partes de los sobrevivientes del incendio de Palisades seguían desplazados a finales de julio, muchos agobiados por deudas y cobros de seguros insuficientes.

En Altadena, donde el incendio Eaton devastó una comunidad en las estribaciones de las montañas de San Gabriel, aproximadamente dos tercios de los afectados tampoco regresaron a sus hogares. Gordon señaló además la negativa de la administración Trump de liberar cerca de USD 15.000 millones en ayuda federal. Autoridades y expertos estiman que la recuperación total podría demandar hasta cinco años.

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