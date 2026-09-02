Michael Jackson también decía groserías: la divertida anécdota de infancia que su hija Paris recordó entre risas

La cantante recordó la vez que escuchó a su padre decir groserías cuando se asustó en un paseo nocturno. (Créditos: Apple Music)

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Paris Jackson reveló que su padre, Michael Jackson, sí utilizaba lenguaje soez en privado, pese a la imagen pública que construyó a lo largo de su carrera. Este lunes, la cantante contó una anécdota de infancia en la que escuchó al “Rey del Pop” maldecir tras una caída nocturna en su propiedad, según relató en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music.

El recuerdo, que la artista de 28 años describió como uno de sus favoritos de la niñez, ocurrió durante una estadía familiar en una granja en Virginia. “Estábamos en algún lugar, como en medio de la nada y ahí, como que había vacas y luciérnagas”, relató Paris a Lowe.

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Según su testimonio, Michael Jackson despertó a sus hijos en mitad de la noche con un farol antiguo que había encontrado y les pidió guardar silencio mientras avanzaban a hurtadillas por un sendero de adoquines dentro de la propiedad familiar.

Paris Jackson cuestionó a quienes creen conocer cada detalle de la vida privada de Michael Jackson a través de su imagen pública. (Captura de video/X)

Paris precisó que la excursión nocturna no implicaba ninguna transgresión, ya que se movían dentro de terrenos que pertenecían a su padre. Sin embargo, cuando un vehículo circuló por la carretera principal cercana, Michael se asustó y salió corriendo intempestivamente. “Luego escuchas un golpe fuerte. Ves el farol volar en el cielo oscuro de la noche”, describió Paris entre risas. “Y entonces, solo escuchas un: ‘Mierda, me jodí’”.

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La artista decidió compartir el recuerdo después de leer publicaciones en redes sociales que la atacaban por decir palabras soeces. “¿Dónde aprendió ella a maldecir? Porque sé que su papá y su familia no lo hicieron”, citó Paris sobre uno de esos comentarios. La cantante subrayó que le sorprende que personas externas, incluidos algunos fans, sientan que tienen certezas sobre la vida privada de su padre.

“No se me permitía decir groserías de niña. En vez de decir culo, teníamos que decir pompis. En vez de decir cállate, teníamos que decir guarda silencio”, aclaró a Lowe. “O sea, era, era importante que no dijéramos groserías, pero cuando esta persona en internet que nunca me ha visto dice, ‘¿Dónde aprendió esa palabra?’ Es como, eso siempre ha estado ahí“.

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Este tipo de roces con seguidores es una tensión que Paris ha abordado en distintas ocasiones, particularmente sobre la exigencia de exhibir su duelo de forma pública. La cantante ha defendido su derecho a mantener su vínculo con Michael Jackson fuera del escrutinio, una postura que también plasmó en su más reciente lanzamiento musical.

Paris Jackson asegura que vive un “hermoso momento” con el recuerdo de su padre (Captura de video/Hulton Archive/Barry King/Liaison)

El pasado 29 de agosto, día en que Michael Jackson habría cumplido 68 años, Paris publicó dos canciones que describió como poemas sonoros: “The Breeze” y “Just Me and You”.

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La primera composición cierra con una grabación real de la voz de Michael Jackson diciéndole a su hija “te amo, Paris”, un fragmento que generó una ola de reacciones emotivas en redes sociales.

“Just Me and You”, en cambio, adopta un tono más confrontacional sobre la relación entre el duelo privado y el interés público que persiste alrededor del legado de Michael Jackson.

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La portada del sencillo es una fotografía de la cantante durante su infancia. Hacia el final de la canción, Paris incluyó una grabación de voz de su padre.

La cantante enmarcó ambos temas como una reflexión personal y no como un homenaje convencional: “No es un tributo. No es una conmemoración. No es una demostración de ningún tipo. Es una carta”, escribió en Instagram.

La entrevista completa con Zane Lowe, en la que Paris amplió detalles sobre el proceso creativo detrás del doble sencillo, se publicó el lunes 31 de agosto a través de Apple Music.

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