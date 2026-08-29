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Rusia probó un misil balístico intercontinental de combustible sólido

La cartera militar rusa informó que el proyectil recorrió entre 6.000 y 6.700 kilómetros hasta el polígono de Kurá, en la península de Kamchatka, y aseguró que no hubo desviaciones

Rusia probó un misil balístico intercontinental de combustible sólido y emplazamiento móvil entre Plesetsk y Kamchatka. (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)
Rusia probó un misil balístico intercontinental de combustible sólido y emplazamiento móvil entre Plesetsk y Kamchatka. (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)
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Rusia probó este viernes un misil balístico intercontinental de combustible sólido y emplazamiento móvil, disparado desde el cosmódromo de Plesetsk —a unos 800 kilómetros al norte de Moscú— hasta el polígono de tiro de Kurá, en la península de Kamchatka, sobre el océano Pacífico. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que el proyectil completó un trayecto de entre 6.000 y 6.700 kilómetros sin desviaciones.

Según el comunicado castrense, el objetivo del ensayo era verificar las “características táctico-técnicas y de vuelo del sistema de misiles”. El ministerio añadió que “todas las tareas asignadas se cumplieron en su totalidad” y que el misil mantuvo “una trayectoria impecable”.

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El Ministerio de Defensa no precisó el modelo exacto del proyectil empleado. No obstante, según se informó, el sistema RS-24 Yars ya fue disparado desde Plesetsk hasta Kurá durante ejercicios de fuerzas de misiles celebrados a mediados de mayo. Un video difundido por el ministerio mostró el lanzamiento desde una posición boscosa, lo que ilustra la capacidad de ocultamiento del sistema móvil.

Moscú notificó a Estados Unidos el ensayo con más de 24 horas de antelación, conforme a los protocolos de comunicación vigentes entre ambas potencias nucleares. La prueba se produjo menos de seis días después de que circularan informes —no verificados— que señalaban que drones ucranianos habrían atacado el cosmódromo de Plesetsk, el único puerto espacial militar de Rusia.

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El ensayo buscó verificar las características táctico-técnicas y de vuelo del sistema de misiles, según el comunicado castrense. (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)
El ensayo buscó verificar las características táctico-técnicas y de vuelo del sistema de misiles, según el comunicado castrense. (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

El presidente ruso Vladímir Putin anunció hace un año el reforzamiento de la tríada nuclear con bombarderos modernizados Tu-160M y misiles balísticos intercontinentales RS-24 Yars, argumentando que la OTAN ha provocado una carrera armamentista global. En paralelo, el Kremlin ya ha empleado misiles balísticos de este tipo contra territorio ucraniano bajo la denominación Oreshnik.

El primer uso en combate del Oreshnik se registró el 21 de noviembre de 2024, cuando fue lanzado contra la planta aeroespacial Pivdenmash, en la ciudad de Dnipro: la primera vez en la historia en que un misil balístico con ojivas múltiples independientes (MIRV) se utilizó en un conflicto real, aunque con ojivas inertes. Desde entonces se documentaron tres lanzamientos adicionales: el 9 de enero de 2026 contra una instalación de infraestructura en Lviv, y dos ataques más en 2026 contra la zona de Bila Tserkva, en la región de Kiev, para un total de cuatro lanzamientos confirmados.

Rusia notificó a Estados Unidos la prueba del misil con más de 24 horas de antelación, según los protocolos entre potencias nucleares. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)
Rusia notificó a Estados Unidos la prueba del misil con más de 24 horas de antelación, según los protocolos entre potencias nucleares. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Según Bloomberg, Putin estudia escalar los ataques con misiles balísticos convencionales contra Ucrania en un momento en que el Kremlin ha constatado que el proceso de paz está “totalmente estancado”. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el martes pasado a Moscú —su primera visita a la capital rusa— supuestamente para advertir al Kremlin ante una posible provocación contra un país de la alianza atlántica.

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