La purga de Xi Jinping en el Ejército chino reduce la Comisión Militar Central a dos miembros activos

China destituyó a Zhang Youxia y Liu Zhenli de la Comisión Militar Central tras una investigación por presuntas violaciones graves de la disciplina y la ley. (REUTERS/Florence Lo)

Guardar

China purgó a sus dos generales de mayor rango en la Comisión Militar Central tras una investigación por presuntas violaciones graves de la disciplina y la ley, dejando al máximo órgano de mando castrense del país con apenas dos miembros activos.

El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) destituyó formalmente este viernes a Zhang Youxia y Liu Zhenli de sus cargos en la Comisión Militar Central (CMC) del Estado, según informó la agencia oficial Xinhua. Zhang se desempeñaba como vicepresidente de la CMC —el oficial uniformado de mayor rango en el ejército chino— y era además miembro del Politburó. Liu ocupaba la jefatura del Departamento del Estado Mayor Conjunto.

PUBLICIDAD

Ambos generales habían sido destituidos en enero de este año y llevaban meses bajo investigación. Un editorial del PLA Daily publicado en aquel momento señaló que Zhang y Liu “traicionaron la confianza del Partido Comunista y socavaron el control absoluto del partido sobre las fuerzas armadas”. La salida de ambos deja a la CMC —que hasta hace poco contaba con siete miembros activos— reducida a solo dos: el presidente Xi Jinping y el vicepresidente Zhang Shengmin, responsable de los asuntos disciplinarios dentro de las fuerzas armadas.

Liu Zhenli, miembro de la Comisión Militar Central (CMC) de China, asiste a la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 5 de marzo de 2025. REUTERS/Florence Lo

Los nombres de Zhang y Liu fueron eliminados de la lista actualizada de diputados de la APN difundida este viernes, lo que confirma también la pérdida de sus escaños parlamentarios. China mantiene estructuras paralelas de la CMC —una del Partido Comunista y otra del Estado—, aunque funcionan como una sola institución; la destitución formal del viernes concierne a sus posiciones en la estructura estatal. Ambos son veteranos condecorados que participaron en las campañas del Ejército Popular de Liberación (EPL) contra Vietnam a finales de la década de los 70.

PUBLICIDAD

La vicepresidenta de la Comisión Militar Central de China (CMC), Zhang Youxia, llega para una sesión de fotos grupal antes de la ceremonia de apertura del Simposio Naval del Pacífico Occidental en Qingdao, provincia de Shandong, China, el 22 de abril de 2024. REUTERS/Florence Lo

Junto a Zhang y Liu, otros diez legisladores perdieron sus escaños en la APN. Entre ellos figura el teniente general Zhong Shaojun, ex director de la Oficina General de la CMC y ex comisario político de la Universidad de la Defensa Nacional de Pekín, la institución formativa de mayor rango del ejército chino. También fue removido el general Ju Qiansheng, ex comandante de la Fuerza de Apoyo Estratégico —unidad ya disuelta—, y Gao Shiwen, ex alcalde de la ciudad de Nanchang, en el sur del país, quien previamente trabajó en la Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial (CASC), el gigante estatal del sector aeroespacial y de defensa.

En un caso separado, el organismo político consultivo máximo del país retiró este miércoles la membresía de Zhao Zongqi, ex comandante del Mando Occidental durante los enfrentamientos fronterizos entre China e India en 2020, según consignó Xinhua.

PUBLICIDAD

La depuración del alto mando se enmarca en la campaña anticorrupción que Xi ordenó en 2012, que ha derivado en la investigación, destitución y expulsión de decenas de altos funcionarios y generales. El mes pasado, Xi instó a los líderes del Partido Comunista a profundizar esa lucha dentro de las fuerzas armadas. Los resultados de las investigaciones en curso se suelen dar a conocer durante las sesiones plenarias; la próxima está prevista para octubre.

En otro caso vinculado a la jornada, Jiang Chaoliang —ex banquero y secretario del Partido en la provincia de Hubei durante el brote inicial de covid-19— recibió una pena de muerte con suspensión de la ejecución por corrupción. Según Xinhua, aceptó sobornos por más de 746 millones de yuanes (USD 111 millones).

PUBLICIDAD