En medio de una escalada de la guerra, Zelensky busca lanzar hasta 1.000 drones diarios contra Rusia

Volodímir Zelensky anunció que Ucrania busca triplicar los ataques con drones de largo alcance contra Rusia hasta llegar a 1.000 por día. (EP)

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El presidente ucraniano Volodímir Zelensky anunció el viernes el objetivo de triplicar los ataques con drones de largo alcance contra Rusia, mientras el conflicto escala en múltiples frentes.

En su mensaje desde Kiev, el mandatario fue preciso: “La tarea es: 1.000 drones diarios. Actualmente llevamos a cabo un promedio de más de 300 de este tipo; esa cifra debe aumentar”. “Tenemos un objetivo concreto y lo cumpliremos”, añadió.

El objetivo declarado es obligar a Moscú a ceder mediante la presión militar. “Ya tienen menos combustible, menos exportaciones y una capacidad logística reducida”, afirmó Zelensky. “Sufrirán aún más pérdidas si Rusia no está dispuesta a negociar con sensatez”, agregó.

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Kiev ha golpeado refinerías de petróleo, centros logísticos y objetivos militares en territorio ruso. La inteligencia militar documentó que esa campaña redujo el suministro de combustible, los ingresos por exportaciones y la producción de motores de cohetes de combustible sólido de Moscú. Entre los blancos más recientes figura una refinería en la región de Yaroslavl, a unos 1.000 kilómetros del frente.

La refinería de Yaroslavl, a unos 1.000 kilómetros del frente, tras el ataque con drones ucranianos del 6 de agosto de 2026. (Reuters)

Vladímir Putin reconoció el impacto económico, aunque sostuvo que no resulta crítico para el funcionamiento del país. En paralelo, Zelensky reclamó un incremento en la fabricación nacional de misiles interceptores, concebidos para contrarrestar los drones rusos que continúan atacando territorio ucraniano.

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En el plano marítimo, Zelensky aseguró haber paralizado el puerto de Novorossiysk, pieza clave para la Flota del Mar Negro rusa, y advirtió que buscará bloquear otras salidas portuarias. Moscú, en respuesta, rechazó la oferta de un alto el fuego naval y mantiene bombardeos sobre los puertos de Odesa, donde la navegación comercial es prácticamente inviable.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, descartó los reportes sobre la visita de Ratcliffe a Moscú. (Reuters)

El director de la CIA, John Ratcliffe, se trasladó el martes a la capital rusa en un encuentro de inteligencia de alto nivel poco habitual, en medio de negociaciones de paz estancadas. Donald Trump calificó el viaje de “semirutinario” y lo vinculó a los esfuerzos por poner fin al conflicto.

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Medios estadounidenses, citando fuentes anónimas, informaron que el funcionario habría advertido sobre un posible ataque contra aliados de la OTAN. El Kremlin confirmó las reuniones con funcionarios de inteligencia rusos, pero descartó cualquier contacto con Putin. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, desestimó los reportes: “Se están publicando muchas historias alarmistas. No tienen nada que ver con la realidad”, sostuvo. Trump, por su parte, se limitó a afirmar: “He tenido buenas conversaciones con él. No va a atacar”.

Zelensky señaló que Washington mantuvo informada a Kiev sobre esos encuentros y agradeció a Estados Unidos “el tono necesario de las conversaciones con Rusia”, sin revelar detalles sobre su contenido.

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(Con información de DPA y Aljazeera)